https://tr.sputniknews.com/20211109/facebook-nusretin-etiketine-konulan-engeli-kaldirdi-nedeni-arastiriliyor-1050629850.html
Facebook, Nusret'in etiketine konulan engeli kaldırdı: Nedeni araştırılıyor
Facebook, Nusret'in etiketine konulan engeli kaldırdı: Nedeni araştırılıyor
Nusret'in Vietnamlı bir bakana biftek yedirirken çekilen görüntülerinden sonra ‘#saltbae’ etiketine konulan engeli Facebook kaldırdı 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T17:04+0300
2021-11-09T17:04+0300
2021-11-09T17:17+0300
nusret gökçe
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Facebook'un ana şirketi Meta, ünlü et restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe'nin Londra'da Vietnam Komünist Partisi'nin üst düzey bir yetkilisine altın kaplamalı biftek yedirirken çekilmiş görüntülerinin paylaşılmasından günler sonra ünlü şefin takma adının sosyal medyadaki #saltbae etiketinin küresel çapta engellendiğini fark edip etiketin üzerindeki engeli kaldırdı.Bloomberg HT’nin Reuters'tan aktardığına göre, Meta şirketinin sözcüsü, etiketin yalnızca Vietnam'daki değil tüm dünyadaki Facebook kullanıcıları için engellendiğini doğrulayarak, "Facebook'taki bu etiketin üzerindeki engeli kaldırdık ve bunun neden meydana geldiğini araştırıyoruz" dedi.Etiketin niçin engellendiği henüz bilinmiyor. Meta'nın sözcüsü muhtemel sebepler konusunda yorum yapmaktan kaçındı. Engellenmiş haldeki etiket aratıldığında topluluk standartlarının ihlal edildiği mesajı çıkmaktaydı. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, bu yılın başında ABD Kongresi'nde verdiği ifadede, yapay zekanın ‘içerik yönetiminde’ büyük bir rol oynadığını belirterek, bunun Facebook yönetmeliklerine aykırı olarak kabul edilen içeriklerin yüzde 90'ından fazlasını kaldırmaktan sorumlu olduğunu dile getirmişti.Önce Marx'a ziyaret, ardından altın kaplamalı biftekVietnam Kamu Güvenliği Bakanı To Lam'ın geçen hafta Londra'daki Nusret restoranında ünlü şef Nusret'in sunduğu altın kaplamalı bifteği yerken kaydedilen görüntüleri ilk olarak Nusret'in kendi resmi TikTok hesabından paylaşılmıştı. BM İklim Değişikliği 26. Taraflar Toplantısı'na (COP26) katılmak üzere İskoçya'ya giden ve daha sonra Londra'ya geçen Lam, Nusret'in restoranına gitmesinden bir gün önce Karl Marx'ın mezarına çiçek bırakmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211109/wired-sitesinden-nusret-analizi-yalnizca-gazeteciler-degil-musterileri-icin-de-bir-icerik-kaynagi-1050612493.html
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nusret gökçe, vietnam, facebook, etiket, meta
Facebook, Nusret'in etiketine konulan engeli kaldırdı: Nedeni araştırılıyor
17:04 09.11.2021 (güncellendi: 17:17 09.11.2021)
Nusret'in Vietnamlı bir bakana biftek yedirirken çekilen görüntülerinden sonra ‘#saltbae’ etiketine konulan engeli Facebook kaldırdı
Facebook'un ana şirketi Meta, ünlü et restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe
'nin Londra'da Vietnam Komünist Partisi'
nin üst düzey bir yetkilisine altın kaplamalı biftek yedirirken çekilmiş görüntülerinin paylaşılmasından günler sonra ünlü şefin takma adının sosyal medyadaki #saltbae
etiketinin küresel çapta engellendiğini fark edip etiketin üzerindeki engeli kaldırdı.
Bloomberg HT’nin Reuters'tan aktardığına göre, Meta şirketinin sözcüsü, etiketin yalnızca Vietnam'daki değil tüm dünyadaki Facebook kullanıcıları için engellendiğini doğrulayarak, "Facebook'taki bu etiketin üzerindeki engeli kaldırdık ve bunun neden meydana geldiğini araştırıyoruz" dedi.
Etiketin niçin engellendiği henüz bilinmiyor. Meta'nın sözcüsü muhtemel sebepler konusunda yorum yapmaktan kaçındı. Engellenmiş haldeki etiket aratıldığında topluluk standartlarının ihlal edildiği mesajı çıkmaktaydı. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, bu yılın başında ABD Kongresi'nde verdiği ifadede, yapay zekanın ‘içerik yönetiminde’ büyük bir rol oynadığını belirterek, bunun Facebook yönetmeliklerine aykırı olarak kabul edilen içeriklerin yüzde 90'ından fazlasını kaldırmaktan sorumlu olduğunu dile getirmişti.
Önce Marx'a ziyaret, ardından altın kaplamalı biftek
Vietnam Kamu Güvenliği Bakanı To Lam'ın geçen hafta Londra'daki Nusret restoranında ünlü şef Nusret'in sunduğu altın kaplamalı bifteği yerken kaydedilen görüntüleri ilk olarak Nusret'in kendi resmi TikTok hesabından paylaşılmıştı.
BM İklim Değişikliği 26. Taraflar Toplantısı'na (COP26) katılmak üzere İskoçya'ya giden ve daha sonra Londra'ya geçen Lam, Nusret'in restoranına gitmesinden bir gün önce Karl Marx'ın mezarına çiçek bırakmıştı.