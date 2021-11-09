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https://tr.sputniknews.com/20211109/fransada-kilise-cinsel-istismar-magduru-tazminatlari-icin-varliklarini-satacak-1050604561.html
Fransa'da kilise, cinsel istismar mağduru tazminatları için varlıklarını satacak
Fransa'da kilise, cinsel istismar mağduru tazminatları için varlıklarını satacak
Fransa'da Katolik Kilisesi, cinsel istismar mağduru kişilere tazminat ödemek için mal varlıklarını satma kararı aldı. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T00:57+0300
2021-11-09T00:57+0300
dünya
avrupa
fransa
katolik kilisesi
cinsel taciz
kilise
cinsel istismar
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Fransa Psikoposlar Konferansı Başkanı Eric de Moulins-Beaufort, ülkenin Lourdes kentinde rahipler ve psikoposlarla yaptığı toplantının ardından aldıkları kararları açıkladı.Cinsel istismara maruz kalanların mağduriyetlerinin tanınması ve giderilmesi için "Bağımsız Ulusal Komisyon"un kurulacağını belirten De Moulins-Beaufort, bunun Adalet Bakanlığının hukukçusu Marie Derain de Vaucresson tarafından yönetileceğini bildirdi.De Moulins-Beaufort, cinsel istismar mağduru kişilere tazminat ödemek için kilisenin mal varlıklarını satacaklarını, gerekmesi halinde borç alacaklarını söyledi.Kiliselerde, Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonunun (CIASE) açıkladığı raporun, kilisenin göremedikleri bir gerçeğini ortaya çıkardığını vurgulayan De Moulins-Beaufort, "İtiraf etmeliyiz, insani ve en temel hakları çiğneyen bir dini sistemin gelişmesine izin verdik." dedi.- Rahipler, istismarın Kilise'de "sistematik olgu" olduğunu kabul etmiştiFransa'da rahipler, çocukların maruz kaldığı cinsel istismar vakalarında "Katolik Kilisesinin kurumsal sorumluluğunu" ve istismarın kilisede "sistematik olgu" olduğunu kabul etmişti.CIASE'nin 5 Ekim'de açıkladığı raporda, kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı belirtilmişti.Katolik Kilisesine bağlı özel okullarda ve kurumlarda çalışanlarca gerçekleştirilen cinsel istismar vakaları eklendiğinde bu sayının 330 bine ulaştığı kaydedilen raporda, kiliselerde cinsel istismarın "sistematik bir olgu" olduğuna işaret edilmişti.CIASE Başkanı Jean-Marc Sauve, yaptığı açıklamada, Katolik Kilisesinin cinsel istismar olaylarına karşı gerekli önlemleri almadığını vurgulayarak, bu kurumu sorumluluk almaya çağırmıştı.
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avrupa, fransa, katolik kilisesi, cinsel taciz, kilise, cinsel istismar

Fransa'da kilise, cinsel istismar mağduru tazminatları için varlıklarını satacak

00:57 09.11.2021
© AFP 2021 / VALENTINE CHAPUISEric de Moulins-Beaufort
Eric de Moulins-Beaufort - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© AFP 2021 / VALENTINE CHAPUIS
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Fransa'da Katolik Kilisesi, cinsel istismar mağduru kişilere tazminat ödemek için mal varlıklarını satma kararı aldı.
Fransa Psikoposlar Konferansı Başkanı Eric de Moulins-Beaufort, ülkenin Lourdes kentinde rahipler ve psikoposlarla yaptığı toplantının ardından aldıkları kararları açıkladı.
Cinsel istismara maruz kalanların mağduriyetlerinin tanınması ve giderilmesi için "Bağımsız Ulusal Komisyon"un kurulacağını belirten De Moulins-Beaufort, bunun Adalet Bakanlığının hukukçusu Marie Derain de Vaucresson tarafından yönetileceğini bildirdi.
De Moulins-Beaufort, cinsel istismar mağduru kişilere tazminat ödemek için kilisenin mal varlıklarını satacaklarını, gerekmesi halinde borç alacaklarını söyledi.
Kiliselerde, Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonunun (CIASE) açıkladığı raporun, kilisenin göremedikleri bir gerçeğini ortaya çıkardığını vurgulayan De Moulins-Beaufort, "İtiraf etmeliyiz, insani ve en temel hakları çiğneyen bir dini sistemin gelişmesine izin verdik." dedi.
- Rahipler, istismarın Kilise'de "sistematik olgu" olduğunu kabul etmişti
Fransa'da rahipler, çocukların maruz kaldığı cinsel istismar vakalarında "Katolik Kilisesinin kurumsal sorumluluğunu" ve istismarın kilisede "sistematik olgu" olduğunu kabul etmişti.
CIASE'nin 5 Ekim'de açıkladığı raporda, kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı belirtilmişti.
Katolik Kilisesine bağlı özel okullarda ve kurumlarda çalışanlarca gerçekleştirilen cinsel istismar vakaları eklendiğinde bu sayının 330 bine ulaştığı kaydedilen raporda, kiliselerde cinsel istismarın "sistematik bir olgu" olduğuna işaret edilmişti.
CIASE Başkanı Jean-Marc Sauve, yaptığı açıklamada, Katolik Kilisesinin cinsel istismar olaylarına karşı gerekli önlemleri almadığını vurgulayarak, bu kurumu sorumluluk almaya çağırmıştı.
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