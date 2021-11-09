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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211109/gram-altinda-tarihi-zirve-572-tl-1050630319.html
Gram altından tarihi zirve: 572 TL
Gram altından tarihi zirve: 572 TL
Gram altın güne 569 lira seviyesinden başlamasının ardından 572 liraya çıkarak tarihi zirvesine ulaştı. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T17:12+0300
2021-11-09T17:12+0300
2021-11-09T17:27+0300
ekonomi
altın
enflasyon
dolar
ekonomi
dolar/tl
gram altın
çeyrek altın
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Gram 571 lira seviyesine geri çekilirken, çeyrek altında gün içinde 935 liraya kadar çıktıktan sonra 934 lira seviyesinden fiyatlanıyor.Ons altın da yükselişini sürdürürken, 1828 dolar seviyesinden işlem görüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211108/gram-altinda-yeni-zirve-569-tl-1050591957.html
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altın, enflasyon, dolar, ekonomi, dolar/tl, gram altın, çeyrek altın
Gram altından tarihi zirve: 572 TL 17:12 09.11.2021 (güncellendi: 17:27 09.11.2021)
Gram altın güne 569 lira seviyesinden başlamasının ardından 572 liraya çıkarak tarihi zirvesine ulaştı.
Gram 571 lira seviyesine geri çekilirken, çeyrek altında gün içinde 935 liraya kadar çıktıktan sonra 934 lira seviyesinden fiyatlanıyor.
Ons altın da yükselişini sürdürürken, 1828 dolar seviyesinden işlem görüyor.