Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Lukaşenko'dan Polonya'ya 'Leopard' tepkisi: Göçmenlerle tanklar yardımıyla mücadele etmek şantajdır
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211109/hizli-moda-silinin-atacama-colunu-dev-bir-copluge-donusturdu-1050627089.html
'Hızlı moda', Şili'nin Atacama çölünü dev bir çöplüğe dönüştürdü
'Hızlı moda', Şili'nin Atacama çölünü dev bir çöplüğe dönüştürdü
Hazır giyim endüstrisindeki hızlı tüketim, dünyanın en kurak çölü olan Şili'nin Atacama bölgesindeki çöplüklerde en az 39 bin ton atığın yığınlar oluşturmasına... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T16:18+0300
2021-11-09T16:18+0300
yaşam
şili
atacama çölü
çevre kirliliği
kıyafet
hazır giyim
atık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050627062_0:78:1200:753_1920x0_80_0_0_7a3454e16bec43032450b01d00a00e21.jpg
Şili'nin Atacama çölü, hazır giyim endüstrisindeki hızlı tüketimin kurbanı olarak, devasa bir kirlilikle karşı karşıya kaldı.AFP'de yer alan habere göre her yıl, genellikle Çin veya Bangladeş'ten gelen yaklaşık 59 bin ton ikinci el ve satılmamış kıyafet; Avrupa, Asya veya ABD'den geçtikten sonra Şili'ye ulaşıyor.Bazıları Latin Amerika'da yeniden satışa sunulan kıyafetler, Şili'nin kuzeyindeki serbest ticaret bölgesi Iquique Limanı'na gönderiliyor.Ancak gereken gümrük vergilerinin ödenmemesi, kıyafetlerin çoğunun burada kalmasına neden oluyor.Atılan giysileri kullanarak yalıtım panelleri üreten EcoFibra'nın kurucusu Franklin Zepeda, yaptığı açıklamada, "Sorun giysilerin toprakta çözünememesi ve kimyasal ürünler içermesi, bu sebeple belediye çöplüklerine kabul edilmiyor" dedi.Dünyada her yıl tahmini olarak 92 milyon ton tekstil atığı oluşuyor ve her saniye, bir çöp kamyonu dolusuna eşdeğer tekstil atığı oluşuyor.Atacama çölündeki atıkların sayısı ise en az 39 bin tona ulaştı.Çevreye zarar veren atık giysilerin toprakta çözünmesinin ise yüzlerce yıl alabileceği tahmin ediliyor.'Keep Britain Tidy' adlı sivil toplum kuruluşuna göre, her 5 dakikada bir çöp sahasına 10 bin parça kıyafet gönderiliyor, bunların yıllık değeri ise 140 milyon pound'a denk geliyor.Birleşmiş Milletler'in (BM) 2019'da hazırladığı rapora göre dünya üzerindeki giysi üretimi, 200 ile 2014 yılları arasında 2 katına çıktı ve endüstri, 'küresel düzeyde toplam su israfının yüzde 20'sinden sorumlu'.Atacama çölüne bırakılan kıyafetlerin bir kısmı, yerli halk tarafından kullanmak ya da satmak üzere toplanıyor.Kalanlar ise, EcoFibra tarafından dönüştürülerek başka endüstrilerde kullanılacak ürünlere dönüştürülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211108/biskek-en-kirli-havali-sehirler-siralamasinda-delhiyi-geride-birakarak-ilk-siraya-yerlesti-1050598711.html
şili
atacama çölü
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050627062_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_6cc9e0f503ee91be796365c5248a8981.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
şili, atacama çölü, çevre kirliliği, kıyafet, hazır giyim, atık

'Hızlı moda', Şili'nin Atacama çölünü dev bir çöplüğe dönüştürdü

16:18 09.11.2021
© AFP 2021 / MARTIN BERNETTIHazır giyim endüstrisindeki hızlı tüketim, dünyanın en kurak çölü olan Şili'nin Atacama bölgesindeki çöplüklerde en az 39 bin ton atığın yığınlar oluşturmasına neden oldu.
Hazır giyim endüstrisindeki hızlı tüketim, dünyanın en kurak çölü olan Şili'nin Atacama bölgesindeki çöplüklerde en az 39 bin ton atığın yığınlar oluşturmasına neden oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© AFP 2021 / MARTIN BERNETTI
Abone ol
Hazır giyim endüstrisindeki hızlı tüketim, dünyanın en kurak çölü olan Şili'nin Atacama bölgesindeki çöplüklerde en az 39 bin ton atığın yığınlar oluşturmasına neden oldu.
Şili'nin Atacama çölü, hazır giyim endüstrisindeki hızlı tüketimin kurbanı olarak, devasa bir kirlilikle karşı karşıya kaldı.
AFP'de yer alan habere göre her yıl, genellikle Çin veya Bangladeş'ten gelen yaklaşık 59 bin ton ikinci el ve satılmamış kıyafet; Avrupa, Asya veya ABD'den geçtikten sonra Şili'ye ulaşıyor.
Bazıları Latin Amerika'da yeniden satışa sunulan kıyafetler, Şili'nin kuzeyindeki serbest ticaret bölgesi Iquique Limanı'na gönderiliyor.
Ancak gereken gümrük vergilerinin ödenmemesi, kıyafetlerin çoğunun burada kalmasına neden oluyor.
Atılan giysileri kullanarak yalıtım panelleri üreten EcoFibra'nın kurucusu Franklin Zepeda, yaptığı açıklamada, "Sorun giysilerin toprakta çözünememesi ve kimyasal ürünler içermesi, bu sebeple belediye çöplüklerine kabul edilmiyor" dedi.
Dünyada her yıl tahmini olarak 92 milyon ton tekstil atığı oluşuyor ve her saniye, bir çöp kamyonu dolusuna eşdeğer tekstil atığı oluşuyor.
Atacama çölündeki atıkların sayısı ise en az 39 bin tona ulaştı.
Çevreye zarar veren atık giysilerin toprakta çözünmesinin ise yüzlerce yıl alabileceği tahmin ediliyor.
'Keep Britain Tidy' adlı sivil toplum kuruluşuna göre, her 5 dakikada bir çöp sahasına 10 bin parça kıyafet gönderiliyor, bunların yıllık değeri ise 140 milyon pound'a denk geliyor.
Birleşmiş Milletler'in (BM) 2019'da hazırladığı rapora göre dünya üzerindeki giysi üretimi, 200 ile 2014 yılları arasında 2 katına çıktı ve endüstri, 'küresel düzeyde toplam su israfının yüzde 20'sinden sorumlu'.
Atacama çölüne bırakılan kıyafetlerin bir kısmı, yerli halk tarafından kullanmak ya da satmak üzere toplanıyor.
Kalanlar ise, EcoFibra tarafından dönüştürülerek başka endüstrilerde kullanılacak ürünlere dönüştürülüyor.
Bişkek'te hava kirliliği sorunu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
DÜNYA
Bişkek, en kirli havalı şehirler sıralamasında Delhi'yi geride bırakarak ilk sıraya yerleşti
Dün, 20:24
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:35Belarus-Polonya sınırında takılan sığınmacılar su sıkıntısı çekiyor
16:31Lukaşenko'dan Polonya'ya 'Leopard' tepkisi: Göçmenlerle tanklar yardımıyla mücadele etmek şantajdır
16:27YSK üyelerine hakaret iddiasıyla 4 yıla kadar hapsi isteniyordu: İmamoğlu'nun ifadesi alınacak
16:24Viyana’daki bir genelevi Kovid-19 aşı merkezine dönüştürdüler
16:21Biden: Putin'e verdiğim sözü tuttum
16:18'Hızlı moda', Şili'nin Atacama çölünü dev bir çöplüğe dönüştürdü
16:07Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu: Hastaların ilaçlara erişemediği haberleri gerçeği yansıtmıyor
16:05Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Ankara'ya 70 yeni okul yapılacak
16:04Hindistan'da 89 kişide Zika virüsü tespit edildi
15:55Kırgızistan'daki Rus üssü modernize uçaklar ve yeni radar istasyonu ile güçlendirildi
15:50Game of Thrones'un Greyjoy'u, dizideki seks sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
15:50'Alevi genç ile sünni kız evlenemez' diyen ilahiyatçı yazar Karaman hakkında suç duyurusu
15:47Hacze gelen avukatı öldüren sanık: Savunma yapacak psikolojide değilim
15:38Belediye otobüsü elektrik direğine çarptı: 17 yaralı
15:37Şenol Güneş'ten Fenerbahçe iddialarına yanıt: Dinlenmekten başka bir şey düşünmüyorum
15:28Travis Scott'tan Astroworld'deki izdihamda ölenlerin cenaze masraflarını karşılama teklifi
15:25İBB’nin 'Yürü Be İstanbul' uygulaması ile bin adım atanlar Beltur’dan ücretsiz kahve alabilecek
15:10Gökova Körfezi'nin deprem tomografisi çekiliyor
15:10Avrupa'daki yeraltı depolarına gaz pompalamaya başlayan Gazprom, Ukrayna üzerinden sevkiyatı artırdı
15:09Çin'in Taklamakan Çölü'ndeki ABD uçak ve savaş gemilerinin maketleri, Washington'ı telaşlandırdı