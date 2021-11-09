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'Hızlı moda', Şili'nin Atacama çölünü dev bir çöplüğe dönüştürdü
© AFP 2021 / MARTIN BERNETTIHazır giyim endüstrisindeki hızlı tüketim, dünyanın en kurak çölü olan Şili'nin Atacama bölgesindeki çöplüklerde en az 39 bin ton atığın yığınlar oluşturmasına neden oldu.
© AFP 2021 / MARTIN BERNETTI
Hazır giyim endüstrisindeki hızlı tüketim, dünyanın en kurak çölü olan Şili'nin Atacama bölgesindeki çöplüklerde en az 39 bin ton atığın yığınlar oluşturmasına neden oldu.
Şili'nin Atacama çölü, hazır giyim endüstrisindeki hızlı tüketimin kurbanı olarak, devasa bir kirlilikle karşı karşıya kaldı.
AFP'de yer alan habere göre her yıl, genellikle Çin veya Bangladeş'ten gelen yaklaşık 59 bin ton ikinci el ve satılmamış kıyafet; Avrupa, Asya veya ABD'den geçtikten sonra Şili'ye ulaşıyor.
Bazıları Latin Amerika'da yeniden satışa sunulan kıyafetler, Şili'nin kuzeyindeki serbest ticaret bölgesi Iquique Limanı'na gönderiliyor.
🇨🇱 En plein désert d'Atacama dans le nord du Chili, les décharges sauvages de vêtements et de chaussures usagés se sont étendues à la mesure de la production effrénée de la mode à bas coût à l'échelle mondiale @pablocozzaglio #AFP pic.twitter.com/g4jqSlm3AG— Agence France-Presse (@afpfr) November 8, 2021
Ancak gereken gümrük vergilerinin ödenmemesi, kıyafetlerin çoğunun burada kalmasına neden oluyor.
Atılan giysileri kullanarak yalıtım panelleri üreten EcoFibra'nın kurucusu Franklin Zepeda, yaptığı açıklamada, "Sorun giysilerin toprakta çözünememesi ve kimyasal ürünler içermesi, bu sebeple belediye çöplüklerine kabul edilmiyor" dedi.
Dünyada her yıl tahmini olarak 92 milyon ton tekstil atığı oluşuyor ve her saniye, bir çöp kamyonu dolusuna eşdeğer tekstil atığı oluşuyor.
Atacama çölündeki atıkların sayısı ise en az 39 bin tona ulaştı.
A mountain of discarded clothing including Christmas sweaters and ski boots cuts a strange sight in Chile's Atacama, the driest desert in the world, which is increasingly suffering from pollution created by fast fashion https://t.co/3BZ4SPUD0i pic.twitter.com/5PpOy2Onix— AFP News Agency (@AFP) November 8, 2021
Çevreye zarar veren atık giysilerin toprakta çözünmesinin ise yüzlerce yıl alabileceği tahmin ediliyor.
'Keep Britain Tidy' adlı sivil toplum kuruluşuna göre, her 5 dakikada bir çöp sahasına 10 bin parça kıyafet gönderiliyor, bunların yıllık değeri ise 140 milyon pound'a denk geliyor.
Birleşmiş Milletler'in (BM) 2019'da hazırladığı rapora göre dünya üzerindeki giysi üretimi, 200 ile 2014 yılları arasında 2 katına çıktı ve endüstri, 'küresel düzeyde toplam su israfının yüzde 20'sinden sorumlu'.
Atacama çölüne bırakılan kıyafetlerin bir kısmı, yerli halk tarafından kullanmak ya da satmak üzere toplanıyor.
Kalanlar ise, EcoFibra tarafından dönüştürülerek başka endüstrilerde kullanılacak ürünlere dönüştürülüyor.