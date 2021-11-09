Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211109/kilicdaroglundan-lutfu-turkkan-degerlendirmesi-bu-tur-provokasyonlar-artabilir-1050610200.html
Kılıçdaroğlu’ndan Lütfü Türkkan değerlendirmesi: Bu tür provokasyonlar artabilir
Kılıçdaroğlu’ndan Lütfü Türkkan değerlendirmesi: Bu tür provokasyonlar artabilir
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bingöl’de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tepki gösteren şehit yakınına küfür eden İyi Parti Grup Başkanvekili... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T08:30+0300
2021-11-09T08:28+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
açıklama
lütfü türkkan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049541012_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_3d1bb8a36ada8f8bb1f568d81709f820.jpg
CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Edinilen bilgiye göre MYK’nın en önemli gündem maddelerinden birini Bingöl’de bir şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan oluşturdu. Türkkan’ın şehit yakınına küfür etmesine tepki gösteren ve bu davranışı onaylamanın mümkün olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, yaşanan olayı ise provokasyon olarak değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, MYK üyelerine bu konuda uyarılarda bulundu.Özel olarak Bingöl’e geldiT24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Türkkan’a tepki gösteren vatandaşın İzmir’de yaşadığının tespit edildiğini ve Meral Akşener’e tepki göstermek için özel olarak Bingöl’e geldiğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, daha önce Rize’de Akşener’e yönelik provokasyon girişimini de hatırlattı. Ankara’nın Çubuk ilçesinde kendisine yönelik linç girişimini de hatırlatan ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu linç girişiminin görüntülerini grup toplantısında izlettirdiğini belirten Kılıçdaroğlu, “AKP bu saldırıyı sahiplendi. Saray yönetimi, ekonomik sorunlar arttıkça dikkatleri başka yöne çekmek için çaba harcıyor. Bingöl’de yaşanan olay AKP’nin bu tür provakosyonlara daha sık başvuracağını gösteriyor” ifadelerini kullandı.İl ve ilçe örgütlerini uyarınKılıçdaroğlu, aynı zamanda örgütlerden ve yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılarının da bu tür provokasyonlara karşı il ve ilçe örgütlerini uyarmalarını isteyerek bu konuda gerekli önlemlerin alınması gerektiğinin altını çizdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049541012_50:0:1105:791_1920x0_80_0_0_3a396bb3e9327b8c1e473a645333fefd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kemal kılıçdaroğlu, açıklama, lütfü türkkan

Kılıçdaroğlu’ndan Lütfü Türkkan değerlendirmesi: Bu tür provokasyonlar artabilir

08:30 09.11.2021
© AAKılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© AA
Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bingöl’de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tepki gösteren şehit yakınına küfür eden İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan hakkında “AKP’nin bu tür provokasyonları artabilir. Bundan sonra çok daha dikkatli olmalıyız” uyarısında bulundu.
CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Edinilen bilgiye göre MYK’nın en önemli gündem maddelerinden birini Bingöl’de bir şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan oluşturdu. Türkkan’ın şehit yakınına küfür etmesine tepki gösteren ve bu davranışı onaylamanın mümkün olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, yaşanan olayı ise provokasyon olarak değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, MYK üyelerine bu konuda uyarılarda bulundu.

Özel olarak Bingöl’e geldi

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Türkkan’a tepki gösteren vatandaşın İzmir’de yaşadığının tespit edildiğini ve Meral Akşener’e tepki göstermek için özel olarak Bingöl’e geldiğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, daha önce Rize’de Akşener’e yönelik provokasyon girişimini de hatırlattı. Ankara’nın Çubuk ilçesinde kendisine yönelik linç girişimini de hatırlatan ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu linç girişiminin görüntülerini grup toplantısında izlettirdiğini belirten Kılıçdaroğlu, “AKP bu saldırıyı sahiplendi. Saray yönetimi, ekonomik sorunlar arttıkça dikkatleri başka yöne çekmek için çaba harcıyor. Bingöl’de yaşanan olay AKP’nin bu tür provakosyonlara daha sık başvuracağını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

İl ve ilçe örgütlerini uyarın

Kılıçdaroğlu, aynı zamanda örgütlerden ve yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılarının da bu tür provokasyonlara karşı il ve ilçe örgütlerini uyarmalarını isteyerek bu konuda gerekli önlemlerin alınması gerektiğinin altını çizdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
08:51Türkiye'de ilk kez kazı alanında DNA laboratuvarı kuruldu
08:30Kılıçdaroğlu’ndan Lütfü Türkkan değerlendirmesi: Bu tür provokasyonlar artabilir
08:05Ukrayna, Saakaşvili'yi hastaneye nakleden Gürcistan'a nota verdi
07:43Konya ve Ankara'daki yırtıcı kuş ölümleriyle ilgili uyarı: 'Hepimizi etkileyecek'
07:18Meteoroloji: 13 ilde kar yağışı bekleniyor
07:03Cami imamları, 2 milyon TL'lik tarihi eser satarken yakalandı
06:59Maduro'dan Nikaragua'da devlet başkanlığı seçimini kazanan Ortega'ya destek
06:52Paris'te kendini ateşe veren hastane personeli yoğun bakıma alındı
06:04Konya’da depremin ardından 30 artçı meydana geldi
06:02Ankara ve çevre illerde 'ışık huzmesi' görüldü
06:00Ege'de Türk karasularına itilen 172 göçmen kurtarıldı
05:57Çin Merkez Bankası, karbon salımını azaltmak için kredi desteği verecek
05:56BMGK'deki 4 ülkeden İsrail'e Filistin'deki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini durdurma çağrısı
05:46Prof. Dr. Dilci: Dört öğrenciden biri dijital bağımlı
05:24İstanbul'da sis etkisini sürdürüyor
05:16TEM Otoyolu'nda 9 araçlı zincirleme trafik kazası
05:13Çin, enerji krizine tedbir olarak kömür arzı ve stoklarını artırıyor
03:49Bakan Kurum, Konya Meram'daki depremde can kaybının bulunmadığını açıkladı
03:41Japonya'da idam mahkumlarından 'infazlarını birkaç saat önce öğrendikleri' gerekçesiyle dava
03:30Sudan Ordusu Komutanı Burhan: İktidarı teslim ettikten sonra politik bir rol üstlenmeyeceğim