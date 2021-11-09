https://tr.sputniknews.com/20211109/kilicdaroglundan-lutfu-turkkan-degerlendirmesi-bu-tur-provokasyonlar-artabilir-1050610200.html

Kılıçdaroğlu’ndan Lütfü Türkkan değerlendirmesi: Bu tür provokasyonlar artabilir

Kılıçdaroğlu’ndan Lütfü Türkkan değerlendirmesi: Bu tür provokasyonlar artabilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bingöl’de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tepki gösteren şehit yakınına küfür eden İyi Parti Grup Başkanvekili... 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T08:30+0300

2021-11-09T08:30+0300

2021-11-09T08:28+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

açıklama

lütfü türkkan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049541012_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_3d1bb8a36ada8f8bb1f568d81709f820.jpg

CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Edinilen bilgiye göre MYK’nın en önemli gündem maddelerinden birini Bingöl’de bir şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan oluşturdu. Türkkan’ın şehit yakınına küfür etmesine tepki gösteren ve bu davranışı onaylamanın mümkün olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, yaşanan olayı ise provokasyon olarak değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, MYK üyelerine bu konuda uyarılarda bulundu.Özel olarak Bingöl’e geldiT24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Türkkan’a tepki gösteren vatandaşın İzmir’de yaşadığının tespit edildiğini ve Meral Akşener’e tepki göstermek için özel olarak Bingöl’e geldiğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, daha önce Rize’de Akşener’e yönelik provokasyon girişimini de hatırlattı. Ankara’nın Çubuk ilçesinde kendisine yönelik linç girişimini de hatırlatan ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu linç girişiminin görüntülerini grup toplantısında izlettirdiğini belirten Kılıçdaroğlu, “AKP bu saldırıyı sahiplendi. Saray yönetimi, ekonomik sorunlar arttıkça dikkatleri başka yöne çekmek için çaba harcıyor. Bingöl’de yaşanan olay AKP’nin bu tür provakosyonlara daha sık başvuracağını gösteriyor” ifadelerini kullandı.İl ve ilçe örgütlerini uyarınKılıçdaroğlu, aynı zamanda örgütlerden ve yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılarının da bu tür provokasyonlara karşı il ve ilçe örgütlerini uyarmalarını isteyerek bu konuda gerekli önlemlerin alınması gerektiğinin altını çizdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kemal kılıçdaroğlu, açıklama, lütfü türkkan