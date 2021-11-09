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Kırgızistan'daki Rus üssü modernize uçaklar ve yeni radar istasyonu ile güçlendirildi
Kırgızistan'daki Rus üssü modernize uçaklar ve yeni radar istasyonu ile güçlendirildi
Rusya Merkezi Askeri Bölge Komutanı Aleksandr Lapin, Kırgızistan’daki Rus askeri üssün imkanlarının sürekli olarak genişletildiğini, tesisin modernize edilmiş... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T15:55+0300
2021-11-09T15:57+0300
rusya
kırgızistan
savunma
uçak
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
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Katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Lapin, Kırgızistan’daki Rus askeri üssün imkanlarının sürekli olarak genişletildiğini, tesisin modernize edilmiş Su-25SM uçakları ve yeni radar istasyonu ile güçlendirildiğini ifade etti.Lapin, “Üsse modernize edilmiş 1RL131 radar istasyonu ve VIP177M3 indikasyon direği tedarik edildi, bu sayede saldırı uçaklarının hedefleme yetenekleri 2.5 kattan fazla artırıldı ve hava sahasının sürekli olarak izlenmesini mümkün kıldı” diye konuştu.Geçen yıl Rus üssünün hizmetine 2 adet Mi-8MTV5-1 indirme-nakliye helikopterinin girdiğini, ayrıca Su-25SM saldırı uçaklarının planlı değiştirme ve modernizasyondan geçtiğini söyleyen Lapin, bu yıl ise hava üssünde görevli askeri personelin Rusya, Kırgızistan ve Tacikistan topraklarında gerçekleştirilen dokuz uluslararası tatbikata katıldıklarını, pilotların her tatbikatta yüksek eğitim düzeyi ortaya koyduklarını vurguladı.Rus komutan, “Şu anda Orta Asya üzerindeki hava sahasını kontrol edebilen, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Orta Asya bölgesinin çevik kuvvetlerinin kara bileşeninin birimlerine hava desteği sağlayabilen, aynı zamanda Kırgızistan hava sınırlarının güvenliğini sağlayabilen iyi donanımlı bir Rus askeri üssüne sahibiz” ifadelerini kullandı.Rusya Merkezi Askeri Bölge basın dairesinden yapılan açıklamada ise hava üssündeki filonun son birkaç yıldır yenilendiğini, Su-25 uçaklarının Su-25SM uçakları ile değiştirildi ve ardından modernize edildiğini açıkladı.Daha önce Merkezi Askeri Bölge yetkilileri, Rusya’nın Kırgızistan'daki Kant Hava Üssü’nün hava savunma sistemleriyle ve insansız hava araçları (İHA) ile güçlendirildiğini açıklamıştı.Rusya’nın Kırgızistan’daki Kant Üssü KGAÖ’nün çevik kuvvetlerinin havacılık bileşeni olup, Su-25 taarruz uçakları ve Mi-8 helikopterleri ile donanmış durumda.
https://tr.sputniknews.com/20211023/rusya-ve-turkiyeden-iha-alacak-olan-kirgizistan-abdnin-us-kurmasina-izin-vermeyecegiz-1050111034.html
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rusya, kırgızistan, uçak, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

Kırgızistan'daki Rus üssü modernize uçaklar ve yeni radar istasyonu ile güçlendirildi

15:55 09.11.2021 (güncellendi: 15:57 09.11.2021)
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Fotoğraf bankasına girRusya'da Vatan Savunucuları Günü
Rusya'da Vatan Savunucuları Günü - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
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Rusya Merkezi Askeri Bölge Komutanı Aleksandr Lapin, Kırgızistan’daki Rus askeri üssün imkanlarının sürekli olarak genişletildiğini, tesisin modernize edilmiş Su-25SM uçakları ve yeni radar istasyonu ile güçlendirildiğini belirtti.
Katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Lapin, Kırgızistan’daki Rus askeri üssün imkanlarının sürekli olarak genişletildiğini, tesisin modernize edilmiş Su-25SM uçakları ve yeni radar istasyonu ile güçlendirildiğini ifade etti.
Lapin, “Üsse modernize edilmiş 1RL131 radar istasyonu ve VIP177M3 indikasyon direği tedarik edildi, bu sayede saldırı uçaklarının hedefleme yetenekleri 2.5 kattan fazla artırıldı ve hava sahasının sürekli olarak izlenmesini mümkün kıldı” diye konuştu.
Geçen yıl Rus üssünün hizmetine 2 adet Mi-8MTV5-1 indirme-nakliye helikopterinin girdiğini, ayrıca Su-25SM saldırı uçaklarının planlı değiştirme ve modernizasyondan geçtiğini söyleyen Lapin, bu yıl ise hava üssünde görevli askeri personelin Rusya, Kırgızistan ve Tacikistan topraklarında gerçekleştirilen dokuz uluslararası tatbikata katıldıklarını, pilotların her tatbikatta yüksek eğitim düzeyi ortaya koyduklarını vurguladı.
Rus komutan, “Şu anda Orta Asya üzerindeki hava sahasını kontrol edebilen, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Orta Asya bölgesinin çevik kuvvetlerinin kara bileşeninin birimlerine hava desteği sağlayabilen, aynı zamanda Kırgızistan hava sınırlarının güvenliğini sağlayabilen iyi donanımlı bir Rus askeri üssüne sahibiz” ifadelerini kullandı.
Rusya Merkezi Askeri Bölge basın dairesinden yapılan açıklamada ise hava üssündeki filonun son birkaç yıldır yenilendiğini, Su-25 uçaklarının Su-25SM uçakları ile değiştirildi ve ardından modernize edildiğini açıkladı.
Daha önce Merkezi Askeri Bölge yetkilileri, Rusya’nın Kırgızistan'daki Kant Hava Üssü’nün hava savunma sistemleriyle ve insansız hava araçları (İHA) ile güçlendirildiğini açıklamıştı.
Rusya’nın Kırgızistan’daki Kant Üssü KGAÖ’nün çevik kuvvetlerinin havacılık bileşeni olup, Su-25 taarruz uçakları ve Mi-8 helikopterleri ile donanmış durumda.
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