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Malatya'da bina çöktü: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor
17:16 09.11.2021 (güncellendi: 18:05 09.11.2021)
© AAmalatya
© AA
Ayrıntılar geliyor
Malatya'da bir binada göçük meydana geldi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. İki katlı binanın enkazından şu ana kadar 13 yaralı çıkarıldı.
Malatya Yeşilyurt ilçesindeki İnönü Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Binada meydana gelen göçüğün ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Şu ana kadar 13 kişi enkaz altında çıkartıldı.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, CNN Türk’e yaptığı açıklamada, 20-25 kişinin binanın çöküntüsü altında olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, CNN Türk’e yaptığı açıklamada, 20-25 kişinin binanın çöküntüsü altında olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı.
#Malatya'da bir binada meydana gelen göçüğün ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 8 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı https://t.co/BwqQtZ80gE pic.twitter.com/L4ZlW5WGf0— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 9, 2021
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, çöken binanın görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Ağbaba, "Malatya Sıtmapınarı'nda binaların yıkılması nedeniyle vatandaşlarımızın yaralandığını üzüntüyle öğrendim. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, can kaybı yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.
Malatya Sıtmapınarı'nda binaların yıkılması nedeniyle vatandaşlarımızın yaralandığını üzüntüyle öğrendim.Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, can kaybı yaşanmamasını temenni ediyorum. pic.twitter.com/JzDafpRTgL— Veli AĞBABA (@veliagbaba) November 9, 2021