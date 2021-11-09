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Malatya'da bina çöktü: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Malatya'da bina çöktü: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Malatya'da bir binada göçük meydana geldi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. İki katlı binanın enkazından şu ana kadar 13 yaralı çıkarıldı. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T17:16+0300
2021-11-09T18:05+0300
türkiye
malatya
bina çökmesi
enkaz
bina
muhtar
yaralı
ölü
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Malatya Yeşilyurt ilçesindeki İnönü Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Binada meydana gelen göçüğün ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Şu ana kadar 13 kişi enkaz altında çıkartıldı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, CNN Türk’e yaptığı açıklamada, 20-25 kişinin binanın çöküntüsü altında olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı.CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, çöken binanın görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Ağbaba, "Malatya Sıtmapınarı'nda binaların yıkılması nedeniyle vatandaşlarımızın yaralandığını üzüntüyle öğrendim. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, can kaybı yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.
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malatya, bina çökmesi, enkaz, bina, muhtar, yaralı, ölü

Malatya'da bina çöktü: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

17:16 09.11.2021 (güncellendi: 18:05 09.11.2021)
© AAmalatya
malatya - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Malatya'da bir binada göçük meydana geldi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. İki katlı binanın enkazından şu ana kadar 13 yaralı çıkarıldı.
Malatya Yeşilyurt ilçesindeki İnönü Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Binada meydana gelen göçüğün ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Şu ana kadar 13 kişi enkaz altında çıkartıldı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, CNN Türk’e yaptığı açıklamada, 20-25 kişinin binanın çöküntüsü altında olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı.


CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, çöken binanın görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Ağbaba, "Malatya Sıtmapınarı'nda binaların yıkılması nedeniyle vatandaşlarımızın yaralandığını üzüntüyle öğrendim. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, can kaybı yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.
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