https://tr.sputniknews.com/20211109/messinin-pozu-turkiyede-viral-oldu-ibb-de-katildi-acilistan-once-bir-de-beni-tek-cek-dedi-1050617709.html

Messi'nin pozu Türkiye'de viral oldu, İBB de katıldı: 'Açılıştan önce bir de beni tek çek dedi'

Messi'nin pozu Türkiye'de viral oldu, İBB de katıldı: 'Açılıştan önce bir de beni tek çek dedi'

Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo, Eyfel Kulesi manzarasıyla özel fotoğraflar paylaştı. Messi'yi de paylaştığı fotoğraf sosyal medyada kısa sürede viral oldu. 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T12:49+0300

2021-11-09T12:49+0300

2021-11-09T12:55+0300

lionel messi

spor

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

viral

fındıklı

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Lionel Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo, Eyfel Kulesi manzarasıyla özel fotoğraflar paylaştı. Antonela Roccuzzo'nun Messi'yi fotoğrafladığı pozu ise sosyal medyada çok ilgi gördü.Messi'nin bu pozu futbolseverler tarafından paylaşıldı ve üzerine espriler yapıldı.Sosyal medya paylaşımlarına Fındıklı Belediyesi de dahil oldu. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Lionel Messi’ye ilçemizi ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de bu akıma "Açılıştan önce bir de beni tek çek dedi" notu ile katıldı.İBB Sözcüsü Murat Ongun da esprili bir paylaşımda bulundu. Ongun, daha önce yaşanmış bir olaya göndermede bulunarak, "İBB AK Parti Grubunun dikkatine! Bu bir espridir. Lütfen daha önce olduğu gibi konuyu İBB Meclisi’ne taşımayın :)" dedi.Ne olmuştu?AK Partili Meclis üyesi Yavuz Selim Tuncer daha önce bir sosyal medya fenomeni tarafından montajlanan Cristiano Ronaldo'nun fotoğrafını İstanbul Büyük Şehir Belediyesi resmi Twitter hesabından paylaşıp espri yapmasını meclis gündemine taşımıştı.Montajın İBB tarafından yapıldığını zanneden Tuncer, 2021 bütçe görüşmeleri sırasında söz konusu fotoğrafın orijinalini gösterip İmamoğlu'na seslenerek, "Koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gelmiş olduğu durumu göz önüne getirmektedir" demişti.

https://tr.sputniknews.com/20211101/messi-emekli-olmayi-hic-dusunmedim-1050370616.html

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lionel messi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), viral, fındıklı