Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211109/messinin-pozu-turkiyede-viral-oldu-ibb-de-katildi-acilistan-once-bir-de-beni-tek-cek-dedi-1050617709.html
Messi'nin pozu Türkiye'de viral oldu, İBB de katıldı: 'Açılıştan önce bir de beni tek çek dedi'
Messi'nin pozu Türkiye'de viral oldu, İBB de katıldı: 'Açılıştan önce bir de beni tek çek dedi'
Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo, Eyfel Kulesi manzarasıyla özel fotoğraflar paylaştı. Messi'yi de paylaştığı fotoğraf sosyal medyada kısa sürede viral oldu. 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T12:49+0300
2021-11-09T12:55+0300
lionel messi
spor
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
viral
fındıklı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050617654_0:450:1191:1119_1920x0_80_0_0_d63221d583ab55e7a862012129da3c78.jpg
Lionel Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo, Eyfel Kulesi manzarasıyla özel fotoğraflar paylaştı. Antonela Roccuzzo'nun Messi'yi fotoğrafladığı pozu ise sosyal medyada çok ilgi gördü.Messi'nin bu pozu futbolseverler tarafından paylaşıldı ve üzerine espriler yapıldı.Sosyal medya paylaşımlarına Fındıklı Belediyesi de dahil oldu. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Lionel Messi’ye ilçemizi ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de bu akıma "Açılıştan önce bir de beni tek çek dedi" notu ile katıldı.İBB Sözcüsü Murat Ongun da esprili bir paylaşımda bulundu. Ongun, daha önce yaşanmış bir olaya göndermede bulunarak, "İBB AK Parti Grubunun dikkatine! Bu bir espridir. Lütfen daha önce olduğu gibi konuyu İBB Meclisi’ne taşımayın :)" dedi.Ne olmuştu?AK Partili Meclis üyesi Yavuz Selim Tuncer daha önce bir sosyal medya fenomeni tarafından montajlanan Cristiano Ronaldo'nun fotoğrafını İstanbul Büyük Şehir Belediyesi resmi Twitter hesabından paylaşıp espri yapmasını meclis gündemine taşımıştı.Montajın İBB tarafından yapıldığını zanneden Tuncer, 2021 bütçe görüşmeleri sırasında söz konusu fotoğrafın orijinalini gösterip İmamoğlu'na seslenerek, "Koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gelmiş olduğu durumu göz önüne getirmektedir" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20211101/messi-emekli-olmayi-hic-dusunmedim-1050370616.html
fındıklı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050617654_0:338:1191:1231_1920x0_80_0_0_1eb1c07379caed1971c9891257ba5f11.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
lionel messi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), viral, fındıklı

Messi'nin pozu Türkiye'de viral oldu, İBB de katıldı: 'Açılıştan önce bir de beni tek çek dedi'

12:49 09.11.2021 (güncellendi: 12:55 09.11.2021)
© Instagram/Antonela RoccuzzoLionel Messi
Lionel Messi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
© Instagram/Antonela Roccuzzo
Abone ol
Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo, Eyfel Kulesi manzarasıyla özel fotoğraflar paylaştı. Messi'yi de paylaştığı fotoğraf sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
Lionel Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo, Eyfel Kulesi manzarasıyla özel fotoğraflar paylaştı. Antonela Roccuzzo'nun Messi'yi fotoğrafladığı pozu ise sosyal medyada çok ilgi gördü.
Messi'nin bu pozu futbolseverler tarafından paylaşıldı ve üzerine espriler yapıldı.
Sosyal medya paylaşımlarına Fındıklı Belediyesi de dahil oldu. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Lionel Messi’ye ilçemizi ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de bu akıma "Açılıştan önce bir de beni tek çek dedi" notu ile katıldı.
İBB Sözcüsü Murat Ongun da esprili bir paylaşımda bulundu. Ongun, daha önce yaşanmış bir olaya göndermede bulunarak, "İBB AK Parti Grubunun dikkatine! Bu bir espridir. Lütfen daha önce olduğu gibi konuyu İBB Meclisi’ne taşımayın :)" dedi.

Ne olmuştu?

AK Partili Meclis üyesi Yavuz Selim Tuncer daha önce bir sosyal medya fenomeni tarafından montajlanan Cristiano Ronaldo'nun fotoğrafını İstanbul Büyük Şehir Belediyesi resmi Twitter hesabından paylaşıp espri yapmasını meclis gündemine taşımıştı.
Montajın İBB tarafından yapıldığını zanneden Tuncer, 2021 bütçe görüşmeleri sırasında söz konusu fotoğrafın orijinalini gösterip İmamoğlu'na seslenerek, "Koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gelmiş olduğu durumu göz önüne getirmektedir" demişti.
Lionel Messi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
SPOR
Messi: Emekli olmayı hiç düşünmedim
1 Kasım, 14:17
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:27Bağdat sokaklarında zırhlı araçla 'drift'
13:26Felçli hasta, el yazısını gerçek metne çeviren bir beyin implantı sayesinde düşüncelerini iletti
13:23Bingöl'de şehit yakınına küfür soruşturmasında gözaltı
13:21Britanya'da yürütülen araştırma: Pandemide kadınların cinsel dürtüsü azaldı, adet döngüleri bozuldu
13:17ByLock'un lisans sahibi tahliye edildi
13:16Babacan, Anıtkabir'i ziyaret etti: Gücümüzü, işgal koşullarında mücadele veren hatıranızdan alıyoruz
13:09Ermenistan Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye yorumu: Karşılıklı saygı olmazsa hiçbir şey işe yaramaz
13:07Heinz, Mars koşullarında yetiştirilen domateslerden ketçap üretti
13:04AB, Ukrayna'yı seyahat edilmemesi tavsiye edilen 'kırmızı ülkeler' listesine aldı
12:58MÜSİAD Başkanı: Asgari ücretin yıl sonu enflasyon oranının üzerinde olması gerektiğini düşünüyoruz
12:57Babasının vurdurduğu 14 yaşındaki kız konuştu: Daha önce 3 gün işkence yaptı
12:51Nagehan Alçı: Orhan Pamuk'u da Osman Kavala'nın yanına hapse mi göndereceksiniz?
12:49Messi'nin pozu Türkiye'de viral oldu, İBB de katıldı: 'Açılıştan önce bir de beni tek çek dedi'
12:39İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı: Şu an elimizde durdurulmuş bir metro hattı yok
12:36İstanbul’da Sanat ve Antika Fuarı düzenlendi: NFT eserler de sergilendi
12:31Bağımsız Türkiye Partisi'nin Ayasofya'da Atatürk için mevlid okutma talebi reddedildi
12:29Rusya'nın yeni nesil savaş uçağı, ilk uluslararası tanıtımı için Dubai’de
12:28Ankara'da çok sayıda kaçak kozmetik ürün ele geçirildi
12:28'Dünya uzun bir kuraklık döneminin ardından büyük yağmur fırtınalarının yaşanacağı döneme girebilir'
12:17Eski motosikletlerden 'Transformers' robotları üretiyor