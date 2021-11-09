https://tr.sputniknews.com/20211109/turkiye-genelinde-dogalgaz-ulasan-ilce-ve-belde-sayisi-971e-yukselecek-1050588328.html
Türkiye genelinde doğalgaz ulaşan ilçe ve belde sayısı 971’e yükselecek
Türkiye genelinde doğalgaz ulaşan ilçe ve belde sayısı 971’e yükselecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2026 yılına kadar 367 yeni yerleşim yerine daha doğalgaz götürmeyi hedeflediğini açıkladı. Böylelikle toplam sayı 971... 09.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-09T01:00+0300
2021-11-09T01:00+0300
2021-11-09T01:00+0300
türkiye
türkiye
doğalgaz
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
şehir
hane
enerji
tuz gölü
fatih dönmez
ertuğrul gazi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ülke geneline doğalgaz kullanımını yaygınlaştırılması için altyapı yatırımlarını hayata geçiriyor. 2000’li yılların başında sadece 5 şehirde doğalgaz kullanılmaktayken, bugün 81 ilin tümüne ve 604 ilçe ve belde ile 171 OSB’ye doğalgaz ulaştırılmış durumda. Bakanlık, 2026 yılına kadar 367 yeni yerleşim yerine daha doğalgaz götürmeyi hedefliyor. Böylelikle toplam sayının 971’e ulaşması hedefleniyor. 2021 yılı sonunda ise doğalgaz verilen yerleşim yeri sayısı ise 604’ten 640’a ulaşacak.21 yılda 76 kente doğalgaz ulaştıBakanlığın verdiği bilgiye göre, 2000’li yıllarda 1.3 milyon olan doğalgaz abone sayısı yapılan yatırımlar sonucunda 17.9 milyona çıkarken, ülke nüfusunun yüzde 82’sine doğalgaz kullanım imkânı sunuldu. Böylece doğalgazdan aktif olarak faydalanan nüfus ise 56 milyona çıkarıldı. Bu kapsamda 40 bin kilometre uzunluğunda doğalgaz iletim ve dağıtım hattı inşa edildi. Toplam iletim ve dağıtım şebeke uzunluğu 182 bin kilometreye ulaştı.Depolama tesislerinde doluluk oranı yüzde 75Yaklaşan kış öncesi doğalgaz depolama tesislerinde doluluk oranı ise yüzde 75’e ulaştı. Halihazırda Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi 1 milyar metreküp, Silivri depolama tesisi ise 3.14 milyar metreküp depolama kapasitesine sahip bulunuyor.Kış mevsimi öncesi Tuz Gölü yeraltı deposu tam olarak doldurulurken, Silivri’de ise doğalgaz enjeksiyonu devam ediyor. Depolar mevcut envanterle değerlendirildiğinde, kış mevsimi boyunca doğalgaz iletim sistemine gaz sağlayabilecek.Ertuğrul Gazi gemisi devredeBOTAŞ tarafından inşa ettirilen Türkiye’nin ilk FSRU gemisi Ertuğrul Gazi ise 25 haziran 2021 tarihinde Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bulunan BOTAŞ Dörtyol Terminali’nde gerçekleştirilen devreye alma töreniyle hizmete girmişti. Ertuğrul Gazi FSRU gemisi yaklaşık 110 milyon metreküp doğalgaza eşdeğer 170 bin metreküp sıvı LNG depolama kapasitesine sahip olup, depoladığı bu LNG’nin günlük 28 milyon metreküplük miktarını gazlaştırarak Ulusal Doğal Gaz İletim Şebekesine verebiliyor. Bu miktar var olan FSRU’lar içerisinde en fazla gazlaştırma kapasitesi olarak kayıtlara geçerken, diğer yandan enerji arz güvenliğinin temin edilmesi amacıyla hayata geçirilecek olan diğer FSRU projesi Saros FSRU Gemi İskelesi Projesi’nin yapım çalışmaları ise devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20211105/turkiye-dogalgaz-arzinda-bir-sikinti-yasamayabilir-ancak-kis-zor-gececek-1050580633.html
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Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
türkiye, doğalgaz, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, şehir, hane, enerji, tuz gölü, fatih dönmez, ertuğrul gazi
Türkiye genelinde doğalgaz ulaşan ilçe ve belde sayısı 971’e yükselecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2026 yılına kadar 367 yeni yerleşim yerine daha doğalgaz götürmeyi hedeflediğini açıkladı. Böylelikle toplam sayı 971 olacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ülke geneline doğalgaz kullanımını yaygınlaştırılması için altyapı yatırımlarını hayata geçiriyor. 2000’li yılların başında sadece 5 şehirde doğalgaz kullanılmaktayken, bugün 81 ilin tümüne ve 604 ilçe ve belde ile 171 OSB’ye doğalgaz ulaştırılmış durumda.
Bakanlık, 2026 yılına kadar 367 yeni yerleşim yerine daha doğalgaz götürmeyi hedefliyor. Böylelikle toplam sayının 971’e ulaşması hedefleniyor. 2021 yılı sonunda ise doğalgaz verilen yerleşim yeri sayısı ise 604’ten 640’a ulaşacak.
21 yılda 76 kente doğalgaz ulaştı
Bakanlığın verdiği bilgiye göre, 2000’li yıllarda 1.3 milyon olan doğalgaz abone sayısı yapılan yatırımlar sonucunda 17.9 milyona çıkarken, ülke nüfusunun yüzde 82’sine doğalgaz kullanım imkânı sunuldu.
Böylece doğalgazdan aktif olarak faydalanan
nüfus ise 56 milyona çıkarıldı. Bu kapsamda 40 bin kilometre uzunluğunda doğalgaz iletim ve dağıtım hattı
inşa edildi. Toplam iletim ve dağıtım şebeke uzunluğu 182 bin kilometreye ulaştı.
Depolama tesislerinde doluluk oranı yüzde 75
Yaklaşan kış öncesi doğalgaz depolama tesislerinde doluluk oranı ise yüzde 75’e ulaştı. Halihazırda Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi 1 milyar metreküp, Silivri depolama tesisi ise 3.14 milyar metreküp depolama kapasitesine sahip bulunuyor.
Kış mevsimi öncesi
Tuz Gölü yeraltı
deposu tam olarak doldurulurken, Silivri’de ise doğalgaz enjeksiyonu devam ediyor. Depolar mevcut envanterle değerlendirildiğinde, kış mevsimi boyunca
doğalgaz iletim sistemine gaz sağlayabilecek.
Ertuğrul Gazi gemisi devrede
BOTAŞ tarafından inşa ettirilen Türkiye’nin ilk FSRU gemisi Ertuğrul Gazi ise 25 haziran 2021 tarihinde Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bulunan BOTAŞ Dörtyol Terminali’nde gerçekleştirilen devreye alma töreniyle hizmete girmişti.
Ertuğrul Gazi FSRU gemisi yaklaşık 110 milyon metreküp doğalgaza eşdeğer 170 bin metreküp sıvı LNG depolama kapasitesine sahip olup, depoladığı bu LNG’nin günlük 28 milyon metreküplük miktarını gazlaştırarak Ulusal Doğal Gaz İletim Şebekesine verebiliyor.
Bu miktar var olan FSRU’lar içerisinde en fazla gazlaştırma kapasitesi olarak kayıtlara geçerken, diğer yandan enerji arz güvenliğinin temin edilmesi amacıyla hayata geçirilecek olan diğer FSRU projesi Saros FSRU Gemi İskelesi Projesi’nin yapım çalışmaları ise devam ediyor.