https://tr.sputniknews.com/20211109/zaharova-abd-iklim-konusunda-rusyaya-saldirmaktan-vazgecmeli-1050640757.html

Zaharova: ABD iklim konusunda Rusya’ya saldırmaktan vazgeçmeli

Zaharova: ABD iklim konusunda Rusya’ya saldırmaktan vazgeçmeli

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Rusya’ya yönelik, iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadelede yeterli çaba göstermediği... 09.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-09T23:52+0300

2021-11-09T23:52+0300

2021-11-09T23:52+0300

dünya

abd

rusya

mariya zaharova

iklim değişikliği

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Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde paylaşılan yazılı açıklamasında, Eski Başkan Barack Obama dahil ABD’li politikacıların Glasgow iklim konferansında Rusya’ya yönelik suçlamalarda bulunduğunu anımsatarak, “Bu asılsız suçlamalar en azından şaşkınlığa neden oluyor” ifadesini kullandı.Rusya’nın ABD’li partnerlerden bu konuda ders değil somut adımlar beklediğini kaydeden Dışişleri Sözcüsü, “Sera gazı salınımında dünyanın en büyük ikinci ülkesi ABD’ni, iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarıyla etkin bir şekilde mücadele etmek için kime karşı olursa olsun asılsız saldırılardan vazgeçmeye ve uluslararası platformlarda birlikte çalışmaya çağırıyoruz” diye yazdı.ABD’den farklı olarak Rusya’nın iklim konusundaki duruşunun tutarlı olduğunu ve siyasi duruma bağımlı olmadığını vurgulayan Zaharova, “Ülkemizde alınan tedbirler somut ve kompleks nitelik taşıyor. Zira Rusya için iklim değişikliği, ulusal düzeyde olan gerçek bir sorun” diye ekledi.

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abd, rusya, mariya zaharova, iklim değişikliği