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Rusya ve Belarus, dış politikada atılacak adımlar konusunda mutabakat sağladı
Rusya ve Belarus, dış politikada atılacak adımlar konusunda mutabakat sağladı
Rusya ve Belarus dışişleri bakanlıkları, 2022-2023 yıllarında dış politikada mutabık kalınan eylemlere ilişkin programı kabul etti. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T19:17+0300
2021-11-10T19:17+0300
dünya
rusya
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ilişki
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Rusya ve Belarus dışişleri bakanlıklarının heyetleri, bugün Moskova'da bir toplantı gerçekleştirdi.Taraflar, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Belaruslu mevkidaşı Vladimir Makey'in başkanlığındaki toplantı sonucunda 2022-2023 yıllarında dış politikada mutabık kalınan eylemlere ilişkin programı onayladı.Belgeye göre taraflar, iki ülkenin dışişleri bakanlıklarının işbirliğini geliştireceği temel alanlar belirlendi.Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin entegrasyon süreçlerini ve uluslararası platformda karşılıklı desteğin genişletilmesini istişare eden taraflar, bazı ülkelerin Moskova ve Minsk'e yönelik yaptırım baskısını ve hasmane söylemleri artırdığı dönemde bu tür bir işbirliğinin özel önem taşıdığının altını çizdi.Rusya ve Belarus'a yönelik enformasyon saldırılarına karşı ortak mücadele konularına da odaklanan heyetler, artan dış baskıya, Batı'nın körüklediği küresel göçmen krizini siyasi araç haline getirme girişimlerine birlikte karşı koyulması gerektiğini vurguladı.Belarus heyeti, Minsk'e yönelik yasa dışı ve yapıcılıktan uzak dış baskı karşısında kararlı ve tutarlı bir tutum sergileyen Rusya'ya teşekkürlerini de iletti.
https://tr.sputniknews.com/20211110/rusya-stratejik-bombardiman-ucaklarini-belarus-hava-sahasina-gonderdi-1050659390.html
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rusya, polonya, belarus, dış politika, ilişki

Rusya ve Belarus, dış politikada atılacak adımlar konusunda mutabakat sağladı

19:17 10.11.2021
© RTBelarus-Rusya
Belarus-Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© RT
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Rusya ve Belarus dışişleri bakanlıkları, 2022-2023 yıllarında dış politikada mutabık kalınan eylemlere ilişkin programı kabul etti.
Rusya ve Belarus dışişleri bakanlıklarının heyetleri, bugün Moskova'da bir toplantı gerçekleştirdi.

Taraflar, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Belaruslu mevkidaşı Vladimir Makey'in başkanlığındaki toplantı sonucunda 2022-2023 yıllarında dış politikada mutabık kalınan eylemlere ilişkin programı onayladı.

Belgeye göre taraflar, iki ülkenin dışişleri bakanlıklarının işbirliğini geliştireceği temel alanlar belirlendi.

Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin entegrasyon süreçlerini ve uluslararası platformda karşılıklı desteğin genişletilmesini istişare eden taraflar, bazı ülkelerin Moskova ve Minsk'e yönelik yaptırım baskısını ve hasmane söylemleri artırdığı dönemde bu tür bir işbirliğinin özel önem taşıdığının altını çizdi.

Rusya ve Belarus'a yönelik enformasyon saldırılarına karşı ortak mücadele konularına da odaklanan heyetler, artan dış baskıya, Batı'nın körüklediği küresel göçmen krizini siyasi araç haline getirme girişimlerine birlikte karşı koyulması gerektiğini vurguladı.

Belarus heyeti, Minsk'e yönelik yasa dışı ve yapıcılıktan uzak dış baskı karşısında kararlı ve tutarlı bir tutum sergileyen Rusya'ya teşekkürlerini de iletti.
Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Tu-22 tipi füze taşıyıcı uzun menzilli bombardıman uçakları. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
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Rusya, stratejik bombardıman uçaklarını Belarus hava sahasına gönderdi
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