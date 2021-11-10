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https://tr.sputniknews.com/20211110/abd-bayrakli-kiyafetler-giyen-italyan-maneskin-grubuna-kendi-ulkesinden-taklitcilik-suclamasi-1050648406.html
ABD bayraklı kıyafetler giyen İtalyan Maneskin grubuna kendi ülkesinden taklitçilik suçlaması
ABD bayraklı kıyafetler giyen İtalyan Maneskin grubuna kendi ülkesinden taklitçilik suçlaması
Eurovision birinciliği sonrası iki şarkı daha çıkaran ve popülerliğini iyiden iyiye artıran Maneskin grubu, The Rolling Stones'la aynı sahneyi paylaştığı... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T10:01+0300
2021-11-10T10:01+0300
abd
italya
eurovision
rolling stones
bayrak
maneskin
yaşam
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Hollanda'nın ev sahipliği yaptığı Eurovision Şarkı Yarışması'nda 'Zitti e Buoni' şarkıyıyla İtalya'ya 31 yıl sonra birinciliği getiren Maneskin (Dancada 'ay ışığı') grubu, zaferlerinin hemen ardından kokain kullandıkları iddiasıyla gündeme geldi, şimdi de taklitçilikle itham ediliyor. 1970'de başkent Roma'da kurulan İtalyan grup 'I Cugini di Campagna', ABD Las Vegas'taki The Rolling Stones konserinde ön grup olarak sahne alan ve Amerikan bayraklı kıyafet giyen Maneskin üyelerini, kendi görünüşlerini taklit etmekle suçladı. Grubun gitaristi Ivano Michetti, Maneskin'in bu taklitçilikle 'görünür olmaya' çalıştığını savunup gruba 'Daha orijinal olun' çağrısı yaptı. Napoli'deki konserlerinin ardından kendini mutlu hissedemediğini çünkü Maneskin'in ABD'de giydiği bayrak temalı o kıyafetlerin fotoğraflarının kendisine birçok kişi tarafından mesaj atıldığını anlatan Michetti, La Stampa gazetesine verdiği demeçte, "Maneskin 1970'lerde giyindiğimiz gibi giyinmişti. O görüntüyü Amerika'yı övmek için seçmiştik. Bayraktaki yıldızlar ve şeritler çok romantik olsak da DNA'mızda hafif rock dokunuşu olduğunu gösteriyordu. Eagles grubunun yaptığı gibi" ifadelerini kullandı. Maneskin'in müzikal anlamda büyümesi gerektiğini söyleyen Michetti, grubun Rolling Stones konserinde başkasının şarkısını söylemiş olmasını da eleştirdi. Bununla da yetinmeyen grup sosyal medya hesaplarında da karşılaştırmalı bir fotoğraf paylaşıp "Maneskin, ABD'de sahneye çıktı, Rolling Stones'tan önce, I Cugini di Campagna'nın kıyafetlerini TAKLİT EDEREK. GİYİMİMİZİ TAKLİT ETMEYİ BIRAKIN" notu düştü. 1970'ler ve 1980'lerin başlarında 'Anima Mia' gibi şarkılarla başarıyı yakalayan I Cugini di Campagna, 80'lerin sonunda sahnelerden kayboldu, 1997'de de yeni üyelerle yeniden müzik dünyasındaki yerini aldı. İtalya'nın 'makus talihini yenen' grup ManeskinEurovision şarkılarının ardından 'I Wanna Be Your Slave' ve 'Mammamia' adlı iki şarkı çıkaran, yeniden yorumladıkları 'Beggin' şarkısıyla da sosyal medya platformu Instagram'da birçok videonun arka planını süsleyen Maneskin, İtalya'nın çeşitli organizasyonlardaki makus talihini yenmesinde önünü açan grup olarak değerlendiriliyor. Öyle ki Maneskin'in Eurovision birinciliğinden sonra İtalya, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) İngiltere'yi evinde yenerek 53 yıl sonra zafere ulaştı. Bundan kısa süre önce de Matteo Berrettini, Wimbledon Grand Slam turnuvasında finale yükselen ilk İtalyan tenisçi oldu.
https://tr.sputniknews.com/20210524/eurovision-birincisi-maneskin-grubundan-uyusturucu-iddialarina-iliskin-aciklama-guncendik-kirildik-1044573747.html
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abd, italya, eurovision, rolling stones, bayrak, maneskin

ABD bayraklı kıyafetler giyen İtalyan Maneskin grubuna kendi ülkesinden taklitçilik suçlaması

10:01 10.11.2021
© AFP 2021 / SANDER KONINGManeskin
Maneskin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© AFP 2021 / SANDER KONING
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Eurovision birinciliği sonrası iki şarkı daha çıkaran ve popülerliğini iyiden iyiye artıran Maneskin grubu, The Rolling Stones'la aynı sahneyi paylaştığı konserinde ABD bayraklı kıyafetler giydikleri için, kendi ülkelerinin emektar grubu tarafından topa tutuldu, taklitçilikle suçlandı.
Hollanda'nın ev sahipliği yaptığı Eurovision Şarkı Yarışması'nda 'Zitti e Buoni' şarkıyıyla İtalya'ya 31 yıl sonra birinciliği getiren Maneskin (Dancada 'ay ışığı') grubu, zaferlerinin hemen ardından kokain kullandıkları iddiasıyla gündeme geldi, şimdi de taklitçilikle itham ediliyor.
1970'de başkent Roma'da kurulan İtalyan grup 'I Cugini di Campagna', ABD Las Vegas'taki The Rolling Stones konserinde ön grup olarak sahne alan ve Amerikan bayraklı kıyafet giyen Maneskin üyelerini, kendi görünüşlerini taklit etmekle suçladı.
Grubun gitaristi Ivano Michetti, Maneskin'in bu taklitçilikle 'görünür olmaya' çalıştığını savunup gruba 'Daha orijinal olun' çağrısı yaptı. Napoli'deki konserlerinin ardından kendini mutlu hissedemediğini çünkü Maneskin'in ABD'de giydiği bayrak temalı o kıyafetlerin fotoğraflarının kendisine birçok kişi tarafından mesaj atıldığını anlatan Michetti, La Stampa gazetesine verdiği demeçte, "Maneskin 1970'lerde giyindiğimiz gibi giyinmişti. O görüntüyü Amerika'yı övmek için seçmiştik. Bayraktaki yıldızlar ve şeritler çok romantik olsak da DNA'mızda hafif rock dokunuşu olduğunu gösteriyordu. Eagles grubunun yaptığı gibi" ifadelerini kullandı.
Maneskin'in müzikal anlamda büyümesi gerektiğini söyleyen Michetti, grubun Rolling Stones konserinde başkasının şarkısını söylemiş olmasını da eleştirdi.
Bununla da yetinmeyen grup sosyal medya hesaplarında da karşılaştırmalı bir fotoğraf paylaşıp "Maneskin, ABD'de sahneye çıktı, Rolling Stones'tan önce, I Cugini di Campagna'nın kıyafetlerini TAKLİT EDEREK. GİYİMİMİZİ TAKLİT ETMEYİ BIRAKIN" notu düştü.
1970'ler ve 1980'lerin başlarında 'Anima Mia' gibi şarkılarla başarıyı yakalayan I Cugini di Campagna, 80'lerin sonunda sahnelerden kayboldu, 1997'de de yeni üyelerle yeniden müzik dünyasındaki yerini aldı.

İtalya'nın 'makus talihini yenen' grup Maneskin

Eurovision şarkılarının ardından 'I Wanna Be Your Slave' ve 'Mammamia' adlı iki şarkı çıkaran, yeniden yorumladıkları 'Beggin' şarkısıyla da sosyal medya platformu Instagram'da birçok videonun arka planını süsleyen Maneskin, İtalya'nın çeşitli organizasyonlardaki makus talihini yenmesinde önünü açan grup olarak değerlendiriliyor.
Öyle ki Maneskin'in Eurovision birinciliğinden sonra İtalya, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) İngiltere'yi evinde yenerek 53 yıl sonra zafere ulaştı. Bundan kısa süre önce de Matteo Berrettini, Wimbledon Grand Slam turnuvasında finale yükselen ilk İtalyan tenisçi oldu.
Maneskin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2021
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