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Adana'da ölüme terk edilen köpeğe cinsel saldırı şüphesi
Adana'da ölüme terk edilen köpeğe cinsel saldırı şüphesi
Adana’da öldü sanılarak gömülmek istenen köpeğin yaşadığı anlaşılınca, veteriner hekim kliniğine götürüldü. Veteriner Hekim Vakkas Can Sert, kuyruk sokumunda... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T12:41+0300
2021-11-10T12:41+0300
yaşam
türkiye
adana
köpek
cinsel istismar
istismar
hayvanlara işkence
sokak köpeği
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Adana'nın Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde bir kız çocuğu boş arsada, çöplerin arasında Pekinez cinsi köpeğin yerde hareketsiz yattığını gördü. Çocuk, köpeğin öldüğünü düşünerek onu gömmek istedi. Köpeğin hareket ettiğini gören çocuk, sosyal medya hesabından sahipsiz hayvanların bakımını üstlenen Melekler Yaşam Köyü (MEYAKO) Derneği'nden Hayvan Hakları Savunucusu İlknur Kılıç ile iletişime geçti. Bölgeye giden Kılıç, köpeği tedavi ettirmek için veteriner hekim kliniğine götürdü.'İnsan teması sonu olduğu ortada'Veteriner hekimlerin yaptıkları ilk incelemede köpeğin kuyruk sokumu bölümünde kırıklar olduğu, daha öncesinde şiddete bağlı izler ve karnında kist olduğu belirlendi. Veteriner Hekim Vakkas Can Sert, makat kısmında da genişlemeler bulunan köpeğin cinsel saldırıya uğradığı üzerinde durduklarını belirtti. Köpeğin dışkısını dahi tutamadığını kaydeden Sert, "Yaptığımız incelemelerde kuyruk sokumunda kırık, sağ kalça kemiğinde çıkık ve batın bölgesinde 5 santimetre tümör tespit ettik. Tedavisine başlandı. Travmaya maruz kaldığı için hayati riski devam ediyor. Bulgularımız sonucu insan teması sonucu olduğu çok açık" dedi.'Çok üzücü bir durumla karşı karşıyayız'İlknur Kılıç ise hayvanlara karşı şiddete tepki gösterdi. Kılıç, "Dışkısını tutamadığını gördüğümde, önceki vakalardaki tecrübemle bir şeyler yaşadığını tahmin ettim. Tedaviye aldığımızda makat çevresindeki kırıkları da görünce gerçekle yüzleşmiş olduk. Çok üzücü bir durumla karşı karşıyayız. Kritik ve zor bir süreç içerisine girdik. Sahibinin kim olduğunu bulamadık. Sahibini veya saldırganı bulsak bile zarar verdiğini kabul etmeyecektir" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211109/copte-yanmis-kedi-bulundu-ahlak-disi-bir-davranis-1050639841.html
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türkiye, adana, köpek, cinsel istismar, istismar, hayvanlara işkence, sokak köpeği

Adana'da ölüme terk edilen köpeğe cinsel saldırı şüphesi

12:41 10.11.2021
© DHAAdana'da ölüme terk edilen köpeğe cinsel saldırı şüphesi
Adana'da ölüme terk edilen köpeğe cinsel saldırı şüphesi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© DHA
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Adana’da öldü sanılarak gömülmek istenen köpeğin yaşadığı anlaşılınca, veteriner hekim kliniğine götürüldü. Veteriner Hekim Vakkas Can Sert, kuyruk sokumunda kırık ve makatında ise genişleme tespit edilen ‘Pekinez’ cinsi köpeğin cinsel saldırıya uğradığı üzerinde durduklarını belirtti.
Adana'nın Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde bir kız çocuğu boş arsada, çöplerin arasında Pekinez cinsi köpeğin yerde hareketsiz yattığını gördü. Çocuk, köpeğin öldüğünü düşünerek onu gömmek istedi.
Köpeğin hareket ettiğini gören çocuk, sosyal medya hesabından sahipsiz hayvanların bakımını üstlenen Melekler Yaşam Köyü (MEYAKO) Derneği'nden Hayvan Hakları Savunucusu İlknur Kılıç ile iletişime geçti. Bölgeye giden Kılıç, köpeği tedavi ettirmek için veteriner hekim kliniğine götürdü.

'İnsan teması sonu olduğu ortada'

Veteriner hekimlerin yaptıkları ilk incelemede köpeğin kuyruk sokumu bölümünde kırıklar olduğu, daha öncesinde şiddete bağlı izler ve karnında kist olduğu belirlendi. Veteriner Hekim Vakkas Can Sert, makat kısmında da genişlemeler bulunan köpeğin cinsel saldırıya uğradığı üzerinde durduklarını belirtti.
Köpeğin dışkısını dahi tutamadığını kaydeden Sert, "Yaptığımız incelemelerde kuyruk sokumunda kırık, sağ kalça kemiğinde çıkık ve batın bölgesinde 5 santimetre tümör tespit ettik. Tedavisine başlandı. Travmaya maruz kaldığı için hayati riski devam ediyor. Bulgularımız sonucu insan teması sonucu olduğu çok açık" dedi.
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'Çok üzücü bir durumla karşı karşıyayız'

İlknur Kılıç ise hayvanlara karşı şiddete tepki gösterdi. Kılıç, "Dışkısını tutamadığını gördüğümde, önceki vakalardaki tecrübemle bir şeyler yaşadığını tahmin ettim. Tedaviye aldığımızda makat çevresindeki kırıkları da görünce gerçekle yüzleşmiş olduk. Çok üzücü bir durumla karşı karşıyayız. Kritik ve zor bir süreç içerisine girdik. Sahibinin kim olduğunu bulamadık. Sahibini veya saldırganı bulsak bile zarar verdiğini kabul etmeyecektir" diye konuştu.
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