Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Azerbaycan tezkeresi TBMM'de kabul edildi
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211110/ataturku-yuzerek-andilar-1050672798.html
Atatürk'ü yüzerek andılar
Atatürk'ü yüzerek andılar
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma programı kapsamında ‘10 Kasım Ata’ya... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T19:04+0300
2021-11-10T20:01+0300
türkiye
atatürk
marmaris
atatürkçü düşünce derneği (add)
10 kasım
yüzme
deniz
yüzücü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0a/1050672773_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c9ca2c1eaa7eb293623c4325ef58c6e.jpg
Marmaris Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Marmaris Şubesi tarafından düzenlenen geleneksel yüzme etkinliğine genç yaşlı onlarca yüzücü katıldı. İçmeler halk plajında bir araya gelen yüzücüler ‘Atam için yüzüyoruz’ sloganı attı. Isınma hareketlerinin ardından denize atlayan grup plajın karşısında bulunan 3 kilometre mesafedeki Keçi Adası’na doğru kulaç attı. Bazı yüzücüler yarıdan dönerken masterlar adaya kadar yüzdü. Adaya ulaşan kişiler bir süre dinlendikten sonra geri dönüş yaptı. Yüzen grubu gören sahildeki vatandaşlar da alkışlarla ederek destek verdi.
https://tr.sputniknews.com/20211110/euronews-ataturk-haberiyle-ilgili-ozur-metni-yayinladi-1050665108.html
türkiye
marmaris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0a/1050672773_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_ca277ac28c59165ae5fa7574671523bf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
atatürk, marmaris, atatürkçü düşünce derneği (add), 10 kasım, yüzme, deniz, yüzücü

Atatürk'ü yüzerek andılar

19:04 10.11.2021 (güncellendi: 20:01 10.11.2021)
© İHAAtatürk'ü yüzerek andılar
Atatürk'ü yüzerek andılar - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© İHA
Abone ol
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma programı kapsamında ‘10 Kasım Ata’ya Saygı’ yüzme etkinliği düzenlendi.
Marmaris Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Marmaris Şubesi tarafından düzenlenen geleneksel yüzme etkinliğine genç yaşlı onlarca yüzücü katıldı.
İçmeler halk plajında bir araya gelen yüzücüler ‘Atam için yüzüyoruz’ sloganı attı.
Isınma hareketlerinin ardından denize atlayan grup plajın karşısında bulunan 3 kilometre mesafedeki Keçi Adası’na doğru kulaç attı.
Bazı yüzücüler yarıdan dönerken masterlar adaya kadar yüzdü. Adaya ulaşan kişiler bir süre dinlendikten sonra geri dönüş yaptı.
Yüzen grubu gören sahildeki vatandaşlar da alkışlarla ederek destek verdi.
Mustafa Kemal Atatürk - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
TÜRKİYE
Euronews, Atatürk haberiyle ilgili özür metni yayınladı
16:19
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:15ABD’de üç yetişkinden biri, Facebook’un topluma zarar verdiğini düşünüyor
20:15Son 24 saatte 27 bin 259 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi
20:11Azerbaycan tezkeresi TBMM'de kabul edildi
20:10Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren Can Göktuğ Boz tutuklandı
20:07Rusya Savunma Bakanlığı: NATO uçaklarının Karadeniz üzerindeki faaliyetlerinde artış görülüyor
20:00Putin: Yeni devlet silahlanma programında yapay zeka, hipersonik ve robotik sistemlere odaklanılmalı
19:58Rusya: Afganistan’da 20’den fazla terör örgütü faaliyet gösteriyor
19:50Brezilya'da 1.3 ton kokainle yakalanan Türk uçağının pilotu tahliye edilecek
19:38TBMM Başkanı Şentop'tan 'Lütfü Türkkan' değerlendirmesi: Bu olayı kimsenin savunması mümkün değil
19:36Elazığ'da kafenin terasından atlayan kadın, hayatını kaybetti
19:31Türkiye ile Cezayir arasında iş birliği anlaşmaları yapıldı
19:26Ukrayna: Sığınmacılar sınırımıza gelirse, sert müdahalede bulunuruz
19:23TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: Şu anda Avrupa'daki ikinci önemli rüzgar tünelini yapıyoruz
19:22Sakarya'da bulunan yeni kaynaklar 150 bin kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak
19:17Rusya ve Belarus, dış politikada atılacak adımlar konusunda mutabakat sağladı
19:16Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
19:04Atatürk'ü yüzerek andılar
18:58Cinayet işleyeceğini sosyal medyadan paylaşmış: 'Bütün dünya duyacak'
18:53Vahşi Güzel'in yıldızı Natalia Oreiro, Rus pasaportu aldı
18:50Almanya’nın Bavyera eyaleti OHAL ilan etti