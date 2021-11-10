https://tr.sputniknews.com/20211110/ataturku-yuzerek-andilar-1050672798.html

Atatürk'ü yüzerek andılar

Atatürk'ü yüzerek andılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma programı kapsamında ‘10 Kasım Ata’ya... 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T19:04+0300

2021-11-10T19:04+0300

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türkiye

atatürk

marmaris

atatürkçü düşünce derneği (add)

10 kasım

yüzme

deniz

yüzücü

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Marmaris Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Marmaris Şubesi tarafından düzenlenen geleneksel yüzme etkinliğine genç yaşlı onlarca yüzücü katıldı. İçmeler halk plajında bir araya gelen yüzücüler ‘Atam için yüzüyoruz’ sloganı attı. Isınma hareketlerinin ardından denize atlayan grup plajın karşısında bulunan 3 kilometre mesafedeki Keçi Adası’na doğru kulaç attı. Bazı yüzücüler yarıdan dönerken masterlar adaya kadar yüzdü. Adaya ulaşan kişiler bir süre dinlendikten sonra geri dönüş yaptı. Yüzen grubu gören sahildeki vatandaşlar da alkışlarla ederek destek verdi.

https://tr.sputniknews.com/20211110/euronews-ataturk-haberiyle-ilgili-ozur-metni-yayinladi-1050665108.html

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atatürk, marmaris, atatürkçü düşünce derneği (add), 10 kasım, yüzme, deniz, yüzücü