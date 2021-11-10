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Atatürk'ü yüzerek andılar
Atatürk'ü yüzerek andılar
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma programı kapsamında ‘10 Kasım Ata’ya... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T19:04+0300
2021-11-10T19:04+0300
2021-11-10T20:01+0300
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atatürk
marmaris
atatürkçü düşünce derneği (add)
10 kasım
yüzme
deniz
yüzücü
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Marmaris Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Marmaris Şubesi tarafından düzenlenen geleneksel yüzme etkinliğine genç yaşlı onlarca yüzücü katıldı. İçmeler halk plajında bir araya gelen yüzücüler ‘Atam için yüzüyoruz’ sloganı attı. Isınma hareketlerinin ardından denize atlayan grup plajın karşısında bulunan 3 kilometre mesafedeki Keçi Adası’na doğru kulaç attı. Bazı yüzücüler yarıdan dönerken masterlar adaya kadar yüzdü. Adaya ulaşan kişiler bir süre dinlendikten sonra geri dönüş yaptı. Yüzen grubu gören sahildeki vatandaşlar da alkışlarla ederek destek verdi.
https://tr.sputniknews.com/20211110/euronews-ataturk-haberiyle-ilgili-ozur-metni-yayinladi-1050665108.html
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atatürk, marmaris, atatürkçü düşünce derneği (add), 10 kasım, yüzme, deniz, yüzücü
Atatürk'ü yüzerek andılar 19:04 10.11.2021 (güncellendi: 20:01 10.11.2021)
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma programı kapsamında ‘10 Kasım Ata’ya Saygı’ yüzme etkinliği düzenlendi.
Marmaris Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Marmaris Şubesi tarafından düzenlenen geleneksel yüzme etkinliğine genç yaşlı onlarca yüzücü katıldı.
İçmeler halk plajında bir araya gelen yüzücüler
sloganı attı. ‘Atam için yüzüyoruz’
Isınma hareketlerinin ardından denize atlayan grup plajın karşısında bulunan 3 kilometre mesafedeki Keçi Adası’na doğru kulaç attı.
Bazı yüzücüler yarıdan dönerken masterlar adaya kadar yüzdü. Adaya ulaşan kişiler bir süre dinlendikten sonra geri dönüş yaptı.
Yüzen grubu gören sahildeki vatandaşlar da alkışlarla ederek destek verdi.