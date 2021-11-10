https://tr.sputniknews.com/20211110/kocaelide-organize-sanayi-bolgesinde-bulunan-geri-donusum-tesisinde-yangin-cikti-1050663698.html

Kocaeli'de organize sanayi bölgesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Kocaeli'de organize sanayi bölgesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T15:27+0300

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türkiye

kocaeli

yangın

osb

organize sanayi bölgesi (osb)

kartepe

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20211011/kayseride-kagit-fabrikasinda-yangin-alevler-geceyi-aydinlatti-1049695469.html

türkiye

kocaeli

kartepe

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kocaeli, yangın, osb, organize sanayi bölgesi (osb), kartepe