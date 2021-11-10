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https://tr.sputniknews.com/20211110/kocaelide-organize-sanayi-bolgesinde-bulunan-geri-donusum-tesisinde-yangin-cikti-1050663698.html
Kocaeli'de organize sanayi bölgesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Kocaeli'de organize sanayi bölgesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T15:27+0300
2021-11-10T15:27+0300
2021-11-10T15:27+0300
türkiye
kocaeli
yangın
osb
organize sanayi bölgesi (osb)
kartepe
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211011/kayseride-kagit-fabrikasinda-yangin-alevler-geceyi-aydinlatti-1049695469.html
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kocaeli, yangın, osb, organize sanayi bölgesi (osb), kartepe
Kocaeli'de organize sanayi bölgesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.