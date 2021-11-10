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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211110/moodysten-turkiyeye-mali-cipa-ovgusu-1050675715.html
Moody’s’ten Türkiye’ye 'mali çıpa' övgüsü
Moody’s’ten Türkiye’ye 'mali çıpa' övgüsü
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye'deki mali disiplinin, kamu finansmanının dayanıklılığını sürdürmesini sağlayacağını bildirdi. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T20:52+0300
2021-11-10T20:52+0300
ekonomi
türkiye
ekonomik büyüme
büyüme beklentisi
büyüme
rapor
finans
büyüme rakamları
büyüme oranı
büyüme hedefi
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Kredi derecelendirme kuruluşunun 'Gelişen Piyasalar Görümümü' başlıklı raporunda, Türkiye’nin gelecek yıl yüzde 4.8 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiği belirtildi.Raporda, “Türkiye’nin mali çıpası ve ekonomik aktiviteyi destekleyen güçlü kredi büyümesi, kamu maliyesinin dayanıklılığını sürdürmesini sağlayacaktır” ifadesine yer verildi.Demografik görünümün gelişen piyasalardaki bankaların performanslarına olası etkisinin de değerlendirildiği raporda, “Yaşlanan iş gücü, Doğu Avrupa ve Rusya'da bankaların karlılığını düşürecektir. Orta Asya ve Türkiye'deki bankalar ise genç ve artan nüfustan gelen kredi talebinden daha fazla yararlanacaktır” ifadeleri kullanıldı.Gelişen piyasalarda enflasyonist baskıların en çok Latin Amerika ülkelerinde ve Türkiye’de belirgin olduğu belirtilen raporda, enflasyonun Endonezya ve Çin’de sabitlendiği belirtildi.Enflasyonun Rusya’da artarken, Hindistan’da ise düşmeye başladığı kaydedilen raporda, gelişen piyasaların büyük çoğunluğunda ekonomik aktivitenin 2022'de yeniden salgın öncesindeki seviyesine dönmesinin beklendiği bildirildi.Moody’s raporunda, gelişen piyasalarda 2022'de ekonomik büyümenin bu yıla kıyasla daha düşük kalmasının öngörüldüğü ifade edildi.Gelişen piyasalarda gelecek dönemde sıkı finansal koşulların devam etmesinin beklendiğine işaret edilen raporda, bu piyasalardaki zayıf görünümdeki şirketlerin kredi gerilimi ile karşı karşıya kalabileceği kaydedildi.Moody’s 4 Kasım'da Türkiye’nin büyüme tahminlerini yükseltmiştiRaporda değerlendirmelerine yer verilen Moody’s Başkan Yardımcısı Ariane Ortiz-Bollin, “Gelecek sene (gelişen piyasalarda) kredi koşullarının dengelenmesi bekleniyor. Ancak yüksek kaldıraçlar ve kötüleşen finansal koşullar, daha zayıf gelişmekte olan piyasalar için kredi risklerini artıracaktır" ifadelerine yer verildi.Ortiz-Bollin, "Çoğu ekonomide enflasyon yavaşlayacak ancak artan gıda ve yakıt maliyetlerinden kaynaklanan riskler yüksek seviyede" değerlendirmesinde bulundu.Moody’s geçen hafta yayımladığı 'Küresel Makro Görünüm 2022-23' başlıklı raporda Türkiye’ye ilişkin büyüme tahminlerini yükseltmişti.Kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye ekonomisi için 2021 büyüme tahminini yüzde 6'dan yüzde 9.2’ye, 2022'ye ilişkin büyüme beklentisini ise yüzde 3,6'dan yüzde 4,8'ye çıkarmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210605/moodys-rusyanin-odeme-sistemlerinden-cikarilma-riski-devam-ediyor-1044666382.html
https://tr.sputniknews.com/20211104/moodys-turkiye-buyume-tahminini-guncelledi-1050486189.html
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türkiye, ekonomik büyüme, büyüme beklentisi, büyüme, rapor, finans, büyüme rakamları, büyüme oranı, büyüme hedefi, moody's

Moody’s’ten Türkiye’ye 'mali çıpa' övgüsü

20:52 10.11.2021
© AFP 2021 / EMMANUEL DUNANDMoody's
Moody's - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© AFP 2021 / EMMANUEL DUNAND
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye'deki mali disiplinin, kamu finansmanının dayanıklılığını sürdürmesini sağlayacağını bildirdi.
Kredi derecelendirme kuruluşunun 'Gelişen Piyasalar Görümümü' başlıklı raporunda, Türkiye’nin gelecek yıl yüzde 4.8 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiği belirtildi.
Raporda, “Türkiye’nin mali çıpası ve ekonomik aktiviteyi destekleyen güçlü kredi büyümesi, kamu maliyesinin dayanıklılığını sürdürmesini sağlayacaktır” ifadesine yer verildi.
Demografik görünümün gelişen piyasalardaki bankaların performanslarına olası etkisinin de değerlendirildiği raporda, “Yaşlanan iş gücü, Doğu Avrupa ve Rusya'da bankaların karlılığını düşürecektir. Orta Asya ve Türkiye'deki bankalar ise genç ve artan nüfustan gelen kredi talebinden daha fazla yararlanacaktır” ifadeleri kullanıldı.
Gelişen piyasalarda enflasyonist baskıların en çok Latin Amerika ülkelerinde ve Türkiye’de belirgin olduğu belirtilen raporda, enflasyonun Endonezya ve Çin’de sabitlendiği belirtildi.
Enflasyonun Rusya’da artarken, Hindistan’da ise düşmeye başladığı kaydedilen raporda, gelişen piyasaların büyük çoğunluğunda ekonomik aktivitenin 2022'de yeniden salgın öncesindeki seviyesine dönmesinin beklendiği bildirildi.
Moody’s - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2021
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Moody's: Rusya'nın ödeme sistemlerinden çıkarılma riski devam ediyor
5 Haziran , 21:00
Moody’s raporunda, gelişen piyasalarda 2022'de ekonomik büyümenin bu yıla kıyasla daha düşük kalmasının öngörüldüğü ifade edildi.
Gelişen piyasalarda gelecek dönemde sıkı finansal koşulların devam etmesinin beklendiğine işaret edilen raporda, bu piyasalardaki zayıf görünümdeki şirketlerin kredi gerilimi ile karşı karşıya kalabileceği kaydedildi.

Moody’s 4 Kasım'da Türkiye’nin büyüme tahminlerini yükseltmişti

Raporda değerlendirmelerine yer verilen Moody’s Başkan Yardımcısı Ariane Ortiz-Bollin, “Gelecek sene (gelişen piyasalarda) kredi koşullarının dengelenmesi bekleniyor. Ancak yüksek kaldıraçlar ve kötüleşen finansal koşullar, daha zayıf gelişmekte olan piyasalar için kredi risklerini artıracaktır" ifadelerine yer verildi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
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Moody's, Türkiye büyüme tahminini güncelledi
4 Kasım, 17:12
Ortiz-Bollin, "Çoğu ekonomide enflasyon yavaşlayacak ancak artan gıda ve yakıt maliyetlerinden kaynaklanan riskler yüksek seviyede" değerlendirmesinde bulundu.
Moody’s geçen hafta yayımladığı 'Küresel Makro Görünüm 2022-23' başlıklı raporda Türkiye’ye ilişkin büyüme tahminlerini yükseltmişti.
Kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye ekonomisi için 2021 büyüme tahminini yüzde 6'dan yüzde 9.2’ye, 2022'ye ilişkin büyüme beklentisini ise yüzde 3,6'dan yüzde 4,8'ye çıkarmıştı.
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