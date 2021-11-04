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https://tr.sputniknews.com/20211104/moodys-turkiye-buyume-tahminini-guncelledi-1050486189.html
Moody's, Türkiye büyüme tahminini güncelledi
Moody's, Türkiye büyüme tahminini güncelledi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye ekonomisi için 2021 büyüme tahminini yüzde 6'dan yüzde 9.2'ye çıkardı. Türkiye ekonomisinin 2022... 04.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-04T17:12+0300
2021-11-04T17:12+0300
ekonomi
türkiye
enflasyon
ekonomik büyüme
kredi
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büyüme
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Moody's, Küresel Makro Görünüm 2022-23 başlıklı raporunun Kasım 2021 sayısını yayımladı.Raporda, beklenenden daha zayıf olan ekonomik büyüme ivmesinin ve artan enflasyonun küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserliği biraz azalttığı belirtildi.Gelecek yıl Kovid-19 salgını, tedarik zinciri ve iş gücü darboğazına ilişkin belirsizliklerin azalmasının beklendiğine yer verilen raporda, bu azalışların küresel ekonominin 2023’e kadar istikrarlı bir büyüme aşamasına girmesine izin vereceği öngörüldü.Raporda, geçen yıl yüzde 3.2 daralan G20 ekonomilerinin 2021'de yüzde 5.8, 2022'de yüzde 4.4 ve 2023’te yüzde 3.2 büyümesinin tahmin edildiği aktarıldı.Bloombeg HT'nin aktardığına göre, Moody’s raporunda ABD, Kanada, Almanya, Japonya, İngiltere ve Çin ekonomileri için 2021 büyüme tahminleri hazirandan bu yana beklenenden daha zayıf veriler gelmesi nedeniyle aşağı yönlü revize edilirken, Türkiye, Güney Afrika, Rusya ve Suudi Arabistan için büyüme beklentileri ise yükseltildi.Raporda, G20'nin gelişmiş ekonomilerinin ise 2021'de yüzde 4.9 ve 2022'de yüzde 4.2 büyüyeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.Gelişmekte olan ekonomilerin de bu yıl yüzde 7,3 büyümesinin öngörüldüğüne işaret edilen raporda, bu ülkelerin büyüme performansının 2022'de yüzde 4.8’e düşeceği aktarıldı.Raporda, Türkiye ekonomisinin ise 2021'de yüzde 9,2 büyümesinin beklendiği bildirildi. Moody's eylül ayında yayımladığı raporda Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 6 büyüyeceğini öngörmüştü.Türkiye ekonomisinin 2022 yılına ilişkin büyüme beklentisinin de yüzde 3,6'dan yüzde 4.8'e çıkarıldığına işaret edilen raporda, ülke ekonomisinin 2023’te yüzde 5 büyüyeceği tahmin edildi.Raporda, 'parasal ve kredi genişlemesi ile bol likidite desteğinin Türkiye’nin kredi kaynaklı ekonomik toparlanmasını desteklemeye devam ettiğine' yer verilerek, hükümetin kredi kaynaklı büyümeye öncelik vermeye devam etmesinin beklendiği ifade edildi.Türkiye’de enflasyon oranının ise bu yıl yüzde 19 ve gelecek yıl da yüzde 16.4’e düşeceği tahmin edildi.
https://tr.sputniknews.com/20211102/reuters-enflasyondan-etkilenen-dusuk-gelirli-aileler-icin-vergi-indirimleri-ve-maas-zammi-gundemde-1050404923.html
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türkiye, enflasyon, ekonomik büyüme, kredi, döviz, para, dolar/tl, yatırım, büyüme, gelişmekte olan ülkeler, büyüme oranı, moody's investors service, büyüme hedefi, moody's, 128 milyar dolar

Moody's, Türkiye büyüme tahminini güncelledi

17:12 04.11.2021
© AA / ArşivUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
© AA / Arşiv
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye ekonomisi için 2021 büyüme tahminini yüzde 6'dan yüzde 9.2'ye çıkardı. Türkiye ekonomisinin 2022 yılına ilişkin büyüme beklentisinin de yüzde 3.6'dan yüzde 4.8'e çıkarıldığına işaret edilen raporda, ülke ekonomisinin 2023’te yüzde 5 büyüyeceği tahmin edildi.
Moody's, Küresel Makro Görünüm 2022-23 başlıklı raporunun Kasım 2021 sayısını yayımladı.
Raporda, beklenenden daha zayıf olan ekonomik büyüme ivmesinin ve artan enflasyonun küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserliği biraz azalttığı belirtildi.
Gelecek yıl Kovid-19 salgını, tedarik zinciri ve iş gücü darboğazına ilişkin belirsizliklerin azalmasının beklendiğine yer verilen raporda, bu azalışların küresel ekonominin 2023’e kadar istikrarlı bir büyüme aşamasına girmesine izin vereceği öngörüldü.
Raporda, geçen yıl yüzde 3.2 daralan G20 ekonomilerinin 2021'de yüzde 5.8, 2022'de yüzde 4.4 ve 2023’te yüzde 3.2 büyümesinin tahmin edildiği aktarıldı.
Bloombeg HT'nin aktardığına göre, Moody’s raporunda ABD, Kanada, Almanya, Japonya, İngiltere ve Çin ekonomileri için 2021 büyüme tahminleri hazirandan bu yana beklenenden daha zayıf veriler gelmesi nedeniyle aşağı yönlü revize edilirken, Türkiye, Güney Afrika, Rusya ve Suudi Arabistan için büyüme beklentileri ise yükseltildi.
Raporda, G20'nin gelişmiş ekonomilerinin ise 2021'de yüzde 4.9 ve 2022'de yüzde 4.2 büyüyeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.
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Gelişmekte olan ekonomilerin de bu yıl yüzde 7,3 büyümesinin öngörüldüğüne işaret edilen raporda, bu ülkelerin büyüme performansının 2022'de yüzde 4.8’e düşeceği aktarıldı.
Raporda, Türkiye ekonomisinin ise 2021'de yüzde 9,2 büyümesinin beklendiği bildirildi. Moody's eylül ayında yayımladığı raporda Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 6 büyüyeceğini öngörmüştü.
Türkiye ekonomisinin 2022 yılına ilişkin büyüme beklentisinin de yüzde 3,6'dan yüzde 4.8'e çıkarıldığına işaret edilen raporda, ülke ekonomisinin 2023’te yüzde 5 büyüyeceği tahmin edildi.
Raporda, 'parasal ve kredi genişlemesi ile bol likidite desteğinin Türkiye’nin kredi kaynaklı ekonomik toparlanmasını desteklemeye devam ettiğine' yer verilerek, hükümetin kredi kaynaklı büyümeye öncelik vermeye devam etmesinin beklendiği ifade edildi.
Türkiye’de enflasyon oranının ise bu yıl yüzde 19 ve gelecek yıl da yüzde 16.4’e düşeceği tahmin edildi.
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