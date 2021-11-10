https://tr.sputniknews.com/20211110/norvecde-yeni-kovid-19-kisitlamalari-gundemde-1050652710.html

Norveç'te yeni Kovid-19 kısıtlamaları gündemde, Çekya'da günlük rekor

Norveç'te yeni Kovid-19 kısıtlamaları gündemde, Çekya'da günlük rekor

Norveç'te Kovid-19 vakalarında yaşanan artış yaşanırken sağlık yetkilileri, yeni kısıtlamaların düşünülmesi gerektiğini gündeme getirdi. Orta Avrupa ülkesi... 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T11:28+0300

2021-11-10T11:28+0300

2021-11-10T11:33+0300

koronavirüs

norveç

çekya

tedbir

kısıtlama

vaka

koronavirüs

kovid-19

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İskandinav ülkesi Norveç'te son 24 saatte 2 bin 126 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilerek salgının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısına erişildi.Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü'ne (FHI) göre, önceki rekor 1 Kasım'da 1 bin 973 vaka tespit edilmesiyle kaydedilmişti.Ülkenin haftalık Kovid-19 vaka ortalaması ise halihazırda 1467.Norveç Sağlık Genel Müdürü Bjørn Guldvog, yeni tedbirlerin gerekli olup olmadığını değerlendirmeye alma çağrısında bulundu.Guldvog, sınırlarda kontrol yapılması ve hastalarla temas eden aşısız sağlık çalışanları için tedbir alınması gerektiği önerisini yaptı.'Tavsiyeler alırsak hızlı bir şekilde tavır alırız'İşçi Partili Sağlık Bakanı Ingvild Kjerkol, yaptığı açıklamada, "Teşkilatlarımızı, daimi olarak bölgesel ve ülke çapında tedbirlere duyulan ihtiyacı değerlendirmeleri için görevlendirdik. Bu konuda tavsiyeler hızlı bir şekilde tavır alırız" ifadelerini kullandı.Ancak yetkililer, aşının ağır hastalığa karşı koruma sağlaması sayesinde yüksek vaka oranlarının tam kapanmaya gerek kalmadan tolore edilebileceğini belirtti.5.3 milyon nüfuslu Norveç'te şimdiye dek 220 bin 513 Kovid-19 vakası tespit edildi ve 924 kişi hayatını kaybetti.Ölümlerin yaklaşık yüzde 58.7'sini 80 yaşın üzerindekiler oluşturuyor. 50 yaşın altı yaş grubunda sadece 22 can kaybı bildirildi.Öte yandan Orta Avrupa ülkesi Çekya'da da son 24 saatte 14 bin 539 vaka tespit edilerek rekora ulaşıldı.Yerel Denik N gazetesi, sağlık makamlarının bu sayının salgının başından bu yana en yükseği olduğunu belirttiğini aktardı.10.7 milyon nüfuslu ülkede, Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatırılanların sayısı da 462 artarak 3 bin 295'e çıktı.

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norveç, çekya, tedbir, kısıtlama, vaka, koronavirüs, kovid-19