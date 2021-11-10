https://tr.sputniknews.com/20211110/oyuncu-umit-erdim-waffle-yerken-cekildigi-video-icin-actigi-davayi-kazandi-1050647947.html

Oyuncu Ümit Erdim, waffle yerken çekildiği video için açtığı davayı kazandı

Oyuncu Ümit Erdim, waffle yerken çekildiği video için açtığı davayı kazandı

Oyuncu Ümit Erdim, waffle yerken çekilen bir videosunun firma tarafından izinsiz kullanılması nedeni ile açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme oyuncunun... 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T08:48+0300

2021-11-10T08:48+0300

2021-11-10T08:47+0300

türkiye

mahkeme

dava

duruşma

waffle

ümit erdim

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Oyuncu Ümit Erdim, Etiler’de bulunan lüks bir restorana giderek waffle yemek istedi. İddiaya göre mekan sahibinin ısrarı üzerine mutfağa giren oyuncu, firmaya ait önlüğü giyerek bir de video çektirdi. Erdim, bir süre sonra reklam panolarında söz konusu waffle markasının reklam yüzü gibi lanse edildiğini, fotoğrafının kendisinden izinsiz kullanıldığını gördü.Sabah'tan Deniz yusufoğlu'nun haberine göre, İstanbul Fikri Sınai Haklar ve Hukuk Mahkemesine fotoğraflarının kullanılmasının yasaklanmasını isteyerek tazminat davası açan Ümit Erdim, kişilik haklarına saldırıldığını belirtti.Billboardlarda resmini gördüFirma sahibi Adnan U. Erdem’in restorana geldiği gün mutfağa girip waffle yapmak istediğini, önlüğü giyip waffle’ın nasıl yapıldığını tarif eden video çekmek istediğini ileri sürdü. Erdim ise videoyu isteyerek çektirdiğini ama video ve görüntülerin reklam amaçlı kullanılacağını bilmediğini, billboardlarda resmini görünce şok yaşadığını söyledi.Tazminat kazandıBugün görülen davanın karar duruşmasında tarafları avukatları temsil etti. Hakim davayı bitirdiğini açıklayarak firmanın 2017'den başlayacak yasal faizle Ümit Erdim'e 10 bin TL manevi, 40 bin TL maddi olmak üzere toplam 50 bin TL tazminat ödemesine karar verdi. Görüntülerin izinsiz kullanılmasının kişilik haklarına saldırı olduğunu belirten mahkeme ayrıca firmanın görüntüleri artık kullanmadığını belirterek, tecavüzün durdurulmasına gerek kalmadığını belirtti.Selçuk Yöntem de kazanmıştıOyuncu Selçuk Yöntem, tost yerken çekilen bir fotoğrafının Bambi Kafe'nin menüsünde izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle açtığı davadan 100 bin TL maddi ve 50 bin TL manevi tazminat kazanmıştı.

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mahkeme, dava, duruşma, waffle, ümit erdim