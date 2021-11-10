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Romanya: ABD’nin Karadeniz’deki varlığı artırılmalı
Romanya: ABD’nin Karadeniz’deki varlığı artırılmalı
Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu, ABD’nin Karadeniz genelindeki askeri varlığının artırılması gerektiğini belirtti. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T01:29+0300
2021-11-10T01:29+0300
savunma
abd
romanya
karadeniz
abd donanması
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ABD Atlantik Konseyi’nin düzenlediği ‘Karadeniz’de Güvenlik ve İşbirliği’ diyaloguna katılmak üzere Washington’da ziyarette bulunan Aurescu, “Romanya’nın, ABD’nin Karadeniz stratejisini geliştirme sürecinde yer almaya hazır olduğunu ifade ettim ve şimdiden bazı ön fikirleri ilettim. Karadeniz’deki güvenliğe çok taraflı yaklaşıma sahip olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bölgedeki ABD askeri varlığının, asker ve teçhizat olarak, sadece Romanya’da değil Doğu cephesinin güney kısmında da artırılması gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.Karadeniz bölgesindeki durumun, genel olarak Transatlantik ilişkiler üzerinde büyük etkiye sahip olduğunu söyleyen Romanyalı bakan, “Son 30 yıldır Karadeniz çatışma bölgesiydi. Bu yıl yaşananlara bakarsak bu eğilim maalesef devam ediyor. Misal, Rus birliklerinin yoğun bir şekilde konuşlandırılmasına tanık olduğumuz nisan ayı. Muhtemelen bölgede Soğuk Savaş’tan bu yana bu türden en büyük konuşlandırmaydı. Orada halâ çok sayıda teçhizat kaldı. Bu, sadece bölge ülkelerini değil, NATO'yu da tedirgin etmesi gereken endişe verici bir durum” ifadesini kullandı.Bölgedeki güvenlik riskinin yüksek olmaya devam ettiğinin altını çizen Aurescu, bunu dikkate alarak Karadeniz bölgesinde güvenlik ve istikrarı yeniden sağlama yönünde çalışmaları gerektiğini söyledi.
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abd, romanya, karadeniz, abd donanması

Romanya: ABD’nin Karadeniz’deki varlığı artırılmalı

01:29 10.11.2021
© TwitterABD Donanması - Karadeniz
ABD Donanması - Karadeniz - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© Twitter
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Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu, ABD’nin Karadeniz genelindeki askeri varlığının artırılması gerektiğini belirtti.
ABD Atlantik Konseyi’nin düzenlediği ‘Karadeniz’de Güvenlik ve İşbirliği’ diyaloguna katılmak üzere Washington’da ziyarette bulunan Aurescu, “Romanya’nın, ABD’nin Karadeniz stratejisini geliştirme sürecinde yer almaya hazır olduğunu ifade ettim ve şimdiden bazı ön fikirleri ilettim. Karadeniz’deki güvenliğe çok taraflı yaklaşıma sahip olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bölgedeki ABD askeri varlığının, asker ve teçhizat olarak, sadece Romanya’da değil Doğu cephesinin güney kısmında da artırılması gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.
Karadeniz bölgesindeki durumun, genel olarak Transatlantik ilişkiler üzerinde büyük etkiye sahip olduğunu söyleyen Romanyalı bakan, “Son 30 yıldır Karadeniz çatışma bölgesiydi. Bu yıl yaşananlara bakarsak bu eğilim maalesef devam ediyor. Misal, Rus birliklerinin yoğun bir şekilde konuşlandırılmasına tanık olduğumuz nisan ayı. Muhtemelen bölgede Soğuk Savaş’tan bu yana bu türden en büyük konuşlandırmaydı. Orada halâ çok sayıda teçhizat kaldı. Bu, sadece bölge ülkelerini değil, NATO'yu da tedirgin etmesi gereken endişe verici bir durum” ifadesini kullandı.
Bölgedeki güvenlik riskinin yüksek olmaya devam ettiğinin altını çizen Aurescu, bunu dikkate alarak Karadeniz bölgesinde güvenlik ve istikrarı yeniden sağlama yönünde çalışmaları gerektiğini söyledi.
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