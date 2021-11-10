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https://tr.sputniknews.com/20211110/sabah-yazari-barlas-bir-sehit-yakinina-kufreden-adam-mi-yoksa-fetullah-gulen-mi-daha-fazla-suclu-1050649555.html
Sabah yazarı Barlas: Bir şehit yakınına küfreden adam mı yoksa Fetullah Gülen mi daha fazla suçlu?
Sabah yazarı Barlas: Bir şehit yakınına küfreden adam mı yoksa Fetullah Gülen mi daha fazla suçlu?
Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın partisinden ihraç edilmesi gerektiğini vurguladı ve "Bir şehit yakınına küfreden adam mı... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T09:52+0300
2021-11-10T09:52+0300
türkiye
türkiye
milletvekili
politika
fetö
osmanlı
mehmet barlas
lütfü türkkan
iyi parti
fetullah gülen
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Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, bugünkü yazısında, Bingöl'de bir şehit yakınına küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın partisinden ihraç edilmesi gerektiğini belirterek, "Gördüğümüz kadarıyla şu ana kadar bu yönde bir gelişme yok. Biz Türkiye olarak siyasette ve toplumsal hayatta rol alan isimlerin davranışlarını mutlaka değerlendirmeliyiz. Örneğin, Pensilvanya'da Amerikan himayesinde yaşayan Fetullah Gülen, Türkiye için ne düşünüyor? Aslında ne düşündüğüne değil ne yaptığına bakmak daha akılcıdır. Bu kişi Türkiye'nin istikrarına sürekli sabotaj yapıyor. CIA'dan aldığı destekle Türk yargısına, Türk ordusuna, Türk güvenlik güçlerine sürekli istikrarsızlık pompalıyor.Şimdi durup düşünelim, bir şehit yakınına küfreden adam mı yoksa Fetullah Gülen mi daha fazla suçlu?" diye yazdı.'Türkiye'nin kötülüğü için uğraşan isimlerin bir listesini yapsak 150'den fazla mıdırlar?''1. Dünya Savaşı'ndan sonra düşmanla işbirliği yapan bazı Osmanlıların, 150'likler diye listelendiğini ve sınır dışı edildiğine' işaret ederek, "Acaba yine böyle bir liste mi yapalım? Mesela, Türkiye'yi hedef alan PKK terörizmine karşı sempatik davranan milletvekilleri 150'lik olmaya müstahak değiller midir? Kısacası, toplumsal hayatımızda rol alan ve açık açık Türkiye'nin iyiliği değil, kötülüğü için uğraşan isimlerin bir listesini yapsak acaba 150'den fazla mıdırlar?Bunlar hem topluma kötümserlik saçıyor hem de Türkiye'nin moralini bozuyorlar. Türkiye'nin düşmanları ile dostları aynı anda sanki kucak kucağa yaşamaktalar. Bu konuda eskisinden farklı davranmanın zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211109/lutfu-turkkan-hakkinda-suc-duyurusu-1050635575.html
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türkiye, milletvekili, politika, fetö, osmanlı, mehmet barlas, lütfü türkkan, iyi parti, fetullah gülen

Sabah yazarı Barlas: Bir şehit yakınına küfreden adam mı yoksa Fetullah Gülen mi daha fazla suçlu?

09:52 10.11.2021
© Fotoğraf : YouTube Mehmet Barlas
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın partisinden ihraç edilmesi gerektiğini vurguladı ve "Bir şehit yakınına küfreden adam mı yoksa Fetullah Gülen mi daha fazla suçlu?" diye sordu.
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, bugünkü yazısında, Bingöl'de bir şehit yakınına küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın partisinden ihraç edilmesi gerektiğini belirterek, "Gördüğümüz kadarıyla şu ana kadar bu yönde bir gelişme yok. Biz Türkiye olarak siyasette ve toplumsal hayatta rol alan isimlerin davranışlarını mutlaka değerlendirmeliyiz. Örneğin, Pensilvanya'da Amerikan himayesinde yaşayan Fetullah Gülen, Türkiye için ne düşünüyor? Aslında ne düşündüğüne değil ne yaptığına bakmak daha akılcıdır. Bu kişi Türkiye'nin istikrarına sürekli sabotaj yapıyor. CIA'dan aldığı destekle Türk yargısına, Türk ordusuna, Türk güvenlik güçlerine sürekli istikrarsızlık pompalıyor.
Şimdi durup düşünelim, bir şehit yakınına küfreden adam mı yoksa Fetullah Gülen mi daha fazla suçlu?" diye yazdı.

'Türkiye'nin kötülüğü için uğraşan isimlerin bir listesini yapsak 150'den fazla mıdırlar?'

'1. Dünya Savaşı'ndan sonra düşmanla işbirliği yapan bazı Osmanlıların, 150'likler diye listelendiğini ve sınır dışı edildiğine' işaret ederek, "Acaba yine böyle bir liste mi yapalım? Mesela, Türkiye'yi hedef alan PKK terörizmine karşı sempatik davranan milletvekilleri 150'lik olmaya müstahak değiller midir? Kısacası, toplumsal hayatımızda rol alan ve açık açık Türkiye'nin iyiliği değil, kötülüğü için uğraşan isimlerin bir listesini yapsak acaba 150'den fazla mıdırlar?
Bunlar hem topluma kötümserlik saçıyor hem de Türkiye'nin moralini bozuyorlar. Türkiye'nin düşmanları ile dostları aynı anda sanki kucak kucağa yaşamaktalar. Bu konuda eskisinden farklı davranmanın zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
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Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu
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