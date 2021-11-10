https://tr.sputniknews.com/20211110/ticaret-bakanligindan-efsane-cuma-uyarisi-once-zam-sonra-indirime-dikkat-1050653174.html

Ticaret Bakanlığı'ndan 'efsane cuma' uyarısı: 'Önce zam sonra indirim'e dikkat

Ticaret Bakanlığı'ndan 'efsane cuma' uyarısı: 'Önce zam sonra indirim'e dikkat

Ticaret Bakanlığı, 'efsane cuma indirimleri', 'şahane cuma indirimleri' gibi isimlerle birçok ürün yelpazesinde çeşitli oranlarda yapılan indirimlere karşı... 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T11:39+0300

2021-11-10T11:39+0300

2021-11-10T11:45+0300

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Ticaret Bakanlığı, kamuoyunda 'efsane/şahane cuma indirimleri' olarak bilinen ve çok sayıda üründe çeşitli oranlarda indirimlerin yapılacağının ilan edildiği kampanyaların tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kasım ayında gerçekleştirildiği anımsatıldı. e-Ticaret alışverişlerin, söz konusu avantajlar yanında yanıltıcı indirimler, lojistik süreçlerde aksama, kötü niyetli satıcılarca ayıplı mal gönderimi veya ürün bedelinin tahsil edilmesine karşın mal göndermeme, cayma hakkını kullandırmama gibi birçok dezavantajları da beraberinde getirdiği belirtildi. Tüketicilerin özellikle kasım ayı ile birlikte gerçekleştirilen indirim kampanyalarında mağduriyet yaşamamaları ve satıcı veya sağlayıcıların da idari yaptırımlarla karşılaşmamaları için taraf olacakları mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak dikkatli olmalarının önem arz ettiği vurgulandı.'Gerçekten ihtiyaç duyulan alışveriş yapılmalı'Tüketiciler açısından dikkat edilmesi gereken başlıklar şöyle sıralandı:'Önce zam sonra indirim'e dikkat'İndirim oranlarına dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapılarak, "'Efsane-şahane cuma/kasım indirimleri' kapsamında birçok online alışveriş sitesi ve diğer satıcılar, oldukça yüksek oranda indirim yapmakta veya yaptıklarını iddia etmektedirler. Bu kampanyalar kapsamında, satıcı-sağlayıcılarca önce ürünlerin fiyatlarının yüksek bir miktarda artırılması, sonra ise bu fiyat üzerinden indirim yapılması sıklıkla rastlanan bir durumdur. Tüketicilerimizin bu gibi uygulamalara karşı son derece dikkatli olmaları büyük önem taşımaktadır. Bu gibi yanıltıcı uygulamalara maruz kalmamak ve gerçekte ne oranda indirim yapıldığını anlayabilmeniz için ilgilendiğiniz ürünlerin önceki satış fiyatlarını da araştırmak ve gerçekçi olmayan veya yüksek görünen indirimlere dikkatli yaklaşmak gerekmektedir. İnternet sitesinin adı, adres çubuğunda her zamanki gibi görünmüyorsa, sahte veya taklit bir site olması ihtimaline karşın site adının kontrol edilmesi mağduriyetleri azaltacaktır" denildi.'Ödeme güvenliği açısından önemli'Sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen sayfalara karşı dikkatli olmak gerektiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:'Mağdur edilmemesi gerek'Satıcı ve sağlayıcılar açısından dikkat edilmesi gerekenler de şöyle sıralandı:'Resen inceleme başlatıldı'Açıklamada ayrıca "Bu kapsamda bakanlığımızca yer verilen hususlara ilişkin aykırılıkların tespiti halinde gerekli idari müeyyideler uygulanacak olup, ayrıca özel indirim günlerine ilişkin olarak Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu tarafından da resen incelemeler başlatılmıştır. Mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak hak kaybına uğrayan tüketicilerimizin uyuşmazlıklarının çözümü için parasal sınırları da dikkate alınarak Tüketici Hakem Heyetleri ya da Tüketici Mahkemelerine başvurmaları gerekmektedir" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20211103/ekimde-enflasyon-239-artti-1050429945.html

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