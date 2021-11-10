https://tr.sputniknews.com/20211110/uefadan-ceza-iki-deplasman-macinda-galatasaray-taraftari-olmayacak-1050660493.html

UEFA'dan meşale cezası: İki deplasman maçında Galatasaray taraftarı olmayacak

UEFA'dan meşale cezası: İki deplasman maçında Galatasaray taraftarı olmayacak

Galatasaray'a UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Marsilya maçında çıkan taraftar olayları nedeniyle verilen ceza açıklandı. 50 bin euro para cezası alan sarı... 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T14:08+0300

2021-11-10T14:08+0300

2021-11-10T14:16+0300

galatasaray

spor

uefa

marsilya

ceza

meşale

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UEFA, Marsilya ile oynanan maçta yakılan meşaleler nedeniyle Galatasaray'a 50 bin euro para cezası verdi.Sarı-kırmızılı kulüp ayrıca, gelecek iki deplasman maçında taraftarına bilet satamayacak.UEFA'dan yapılan açıklama şu şekilde:"Galatasaray A.Ş. tarafından yapılan itiraz reddedilmiştir. Sonuç olarak UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun (CEDB) 18 Ekim 2021 tarihli kararı onaylanmıştır.CEDB, Galatasaray'ın önümüzdeki 2 UEFA maçı için deplasman taraftarlarına bilet satışını yasaklamıştır. Galatasaray AŞ'ye meşale yakmak ve sahaya yabancı madde atmak nedeniyle 50 bin euro para cezası verilmiştir.CEDB ayrıca Galatasaray AŞ'ye 8 bin euroluk hasar karşılama cezası ve Galatasaray AŞ'ye taraftarların yol açtığı zararın giderilmesi için 30 gün içinde Olimpik Marsilya ile iletişme geçmeyi emretmiştir."Ne olmuştu?30 Eylül'de yapılan UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki Marsilya-Galatasaray maçının 38. dakikasında tribünlerden atılan bir meşale sahaya düştü.Hakem oyunu durdururken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Türk taraftarların olduğu tribünün önüne kadar geldi ve sakin olmaları uyarısında bulundu. Terim daha sonra karşılaşmanın hakemiyle konuştu.Kaptan Fernando Muslera da taraftarlara sakin olun işareti yaptı. Tribünlerde de rakip takım taraftarlarının olduğu bölümlere meşale atıldığı görüldü. Tribünlerin sakinleştirilmesinin ardından karşılaşma yaklaşık 7 dakika sonra kaldığı yerden devam etti. Karşılaşmanın ilk yarısına 8 dakika eklendi.Karşılaşmanın ardından UEFA Disiplin Komitesi çıkan olaylarla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmanın sonunda Galatasaray'a verilen ceza belli oldu. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun 18 Ekim'de verdiği karara Galatasaray'ın yaptığı itiraz reddedildi.UEFA Temyiz Kurulu'nun onayladığı karara göre Galatasaray'ın iki UEFA müsabakasında deplasman taraftarları olmayacak. Ayrıca, Galatasaray'a havai fişek yakma ve sahaya fırlatılan nesneler nedeniyle 50 bin euro para cezası verildi. Marsilya tribünlerinde meydana gelen hasar için 8 bin euro fatura çıkarken sarı kırmızılar zararların tazmini için 30 gün içinde Marsilya ile iletişime geçmek zorunda.

https://tr.sputniknews.com/20210930/marsilya-galatasaray-maci-tribundeki-olaylardan-dolayi-durdu-1049409810.html

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