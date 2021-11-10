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https://tr.sputniknews.com/20211110/ukraynada-sahte-asi-sertifikasi-dagitan-doktor-yakalandi-1050680323.html
Ukrayna'da sahte aşı sertifikası dağıtan doktor yakalandı
Ukrayna'da sahte aşı sertifikası dağıtan doktor yakalandı
Ukrayna’da para karşılığı sahte aşı sertifikası dağıtan doktor polis tarafından yakalandı. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T23:26+0300
2021-11-10T23:26+0300
2021-11-10T23:26+0300
dünya
ukrayna
gözaltı
doktor
aşı
sahte
aşı pasaportu
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Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU), Dnepr şehrinde para karşılığı sahte aşı sertifikası verdiği ihbarı üzerini bir doktoru takibe aldı. Uygun zamanı bekleyen istihbarat servisi, doktora mesai saati içerisinde operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Doktorun ofisinde yapılan arama sonucu sahte Kovid-19 sertifikaları, yüklü miktarda nakit para ve bazı evraklar ele geçirildi.Günlük yaklaşık 30 bin TL kazançSBU tarafından yapılan açıklamada, sahte aşı sertifika dağıtan doktorun günlük 75 bin grivna (Yaklaşık 30 bin TL) para kazandığı bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20211105/almanyadaki-gri-pasaportlar-davasinda-sahte-davetiyeleri-yollayan-ersin-kya-900-euro-ceza-1050521022.html
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ukrayna, gözaltı, doktor, aşı, sahte, aşı pasaportu
Ukrayna'da sahte aşı sertifikası dağıtan doktor yakalandı
Ukrayna’da para karşılığı sahte aşı sertifikası dağıtan doktor polis tarafından yakalandı.
Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU), Dnepr şehrinde para karşılığı sahte aşı sertifikası verdiği ihbarı üzerini bir doktoru takibe aldı.
Uygun zamanı bekleyen istihbarat servisi, doktora mesai saati içerisinde operasyon düzenleyerek gözaltına aldı.
Doktorun ofisinde yapılan arama sonucu sahte Kovid-19 sertifikaları, yüklü miktarda nakit para ve bazı evraklar ele geçirildi.
Günlük yaklaşık 30 bin TL kazanç
SBU tarafından yapılan açıklamada, sahte aşı sertifika dağıtan doktorun günlük 75 bin grivna (Yaklaşık 30 bin TL) para kazandığı bildirildi.