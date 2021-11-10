https://tr.sputniknews.com/20211110/ukraynada-sahte-asi-sertifikasi-dagitan-doktor-yakalandi-1050680323.html

Ukrayna'da sahte aşı sertifikası dağıtan doktor yakalandı

Ukrayna'da sahte aşı sertifikası dağıtan doktor yakalandı

Ukrayna’da para karşılığı sahte aşı sertifikası dağıtan doktor polis tarafından yakalandı. 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T23:26+0300

2021-11-10T23:26+0300

2021-11-10T23:26+0300

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aşı pasaportu

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Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU), Dnepr şehrinde para karşılığı sahte aşı sertifikası verdiği ihbarı üzerini bir doktoru takibe aldı. Uygun zamanı bekleyen istihbarat servisi, doktora mesai saati içerisinde operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Doktorun ofisinde yapılan arama sonucu sahte Kovid-19 sertifikaları, yüklü miktarda nakit para ve bazı evraklar ele geçirildi.Günlük yaklaşık 30 bin TL kazançSBU tarafından yapılan açıklamada, sahte aşı sertifika dağıtan doktorun günlük 75 bin grivna (Yaklaşık 30 bin TL) para kazandığı bildirildi.

https://tr.sputniknews.com/20211105/almanyadaki-gri-pasaportlar-davasinda-sahte-davetiyeleri-yollayan-ersin-kya-900-euro-ceza-1050521022.html

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ukrayna, gözaltı, doktor, aşı, sahte, aşı pasaportu