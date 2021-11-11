https://tr.sputniknews.com/20211111/100-saattir-aranan-yasli-kadini-kayip-haberi-yapmaya-giden-muhabir-buldu--1050706799.html
100 saattir aranan yaşlı kadını, 'kayıp haberi' yapmaya giden muhabir buldu
100 saattir aranan yaşlı kadını, 'kayıp haberi' yapmaya giden muhabir buldu
Denizli'de mantar toplamak için gittiği dağda kaybolan Emine Aksoy, 100 saat sonra arama çalışmalarını haber yapmak için bölgeye giden İhlas Haber Ajansı (İHA)... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T17:02+0300
2021-11-11T17:02+0300
2021-11-11T17:30+0300
yaşam
afad
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orman
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arama
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mantar
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Denizli'de mantar toplamak için ormana giden Emine Aksoy 4 buçuk gündür kayıptı. Ormana oğlu ile birlikte giden Aksoy bir süre sonra kayboldu. Bir süre annesini arayan Osman Aksoy, sonuç alamayıp bir umutla döndüğü evinde de annesine ulaşamayınca ekiplerden yardım istedi.AFAD ve AKUT gece gündüz aradıAFAD, AKUT, jandarma, gönüllü sivil toplum kuruluşları ve köylülerin katılımıyla gece gündüz devam eden arama çalışmalarında, yaşlı kadının kaybolduğu engebeli Ercek Dağı didik didik arandı.Kayıp kadını haberini yapmaya giden muhabir bulduSoğuk ve olumsuz hava koşullarına rağmen geçen 100 saatte kendisinden haber alınamayan Emine Aksoy’dan müjdeli haber bugün öğleden sonra geldi. Yaşlı kadının bulunması için yaklaşık 4.5 gündür devam eden arama kurtarma çalışmalarını haberleştirmek için bölgeye giden İHA Denizli muhabiri Hüseyin Yılmaz, dağlık arazide ekiplere ulaşmaya çalışırken bir anda yerde hareketsiz bir şekilde yatan yaşlı kadını fark etti. Yaşlı kadının yanına gittiğinde yaşayıp yaşamadığını kontrol eden İHA muhabiri, Emine Aksoy’un yaşadığını fark edince büyük bir sevinç yaşadığı. Sırtındaki ceketini çıkartarak soğuktan titremekte olan yaşlı kadının sırtına örten Yılmaz, durumu ekiplere haber vererek bulundukları yeri tarif etti. Muhabirimizin ikram ettiği 2 litre suyu tek seferde tüketen yaşlı kadın, gelen ekipleri de karşısında görünce sağ kaldığı için Allah’a şükretti.Dağda kaybettiği annesine sarılıp ağladıİHA muhabiri Hüseyin Yılmaz tarafından bulunan yaşlı kadından gelen iyi haber üzerine, birlikte mantar toplamaya gittiği oğlu Osman ve diğer oğlu Mehmet Ali, jandarma ekipleriyle birlikte Emine Aksoy’un bulunduğu bölgeye geldi. “Güzel anam biz öldük öldük dirildik. Neden beni bırakıp gittin” diye gözyaşı döken Osman Aksoy, annesini bulan gazetecilere teşekkür etti. Düşerek kolunu kıran Emine Aksoy’un, kendi imkanlarıyla kolunu sardığı, geride kalan 100 saat boyunca bulduğu otları tüketerek hayatta kaldığı ve köye dönmek için güçlükle ilerlemeye çalıştığı belirlendi. Soğuk ve yorgunluktan bitkin halde bulunan yaşlı kadın, dağda yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
https://tr.sputniknews.com/20211001/kendini-arayan-adam-dunya-basininda-1049413668.html
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afad, denizli, orman, kayıp, arama, arama kurtarma, mantar
100 saattir aranan yaşlı kadını, 'kayıp haberi' yapmaya giden muhabir buldu
17:02 11.11.2021 (güncellendi: 17:30 11.11.2021)
Denizli'de mantar toplamak için gittiği dağda kaybolan Emine Aksoy, 100 saat sonra arama çalışmalarını haber yapmak için bölgeye giden İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri tarafından bulundu.
Denizli'de mantar toplamak için ormana giden Emine Aksoy 4 buçuk gündür kayıptı. Ormana oğlu ile birlikte giden Aksoy bir süre sonra kayboldu. Bir süre annesini arayan Osman Aksoy, sonuç alamayıp bir umutla döndüğü evinde de annesine ulaşamayınca ekiplerden yardım istedi.
AFAD ve AKUT gece gündüz aradı
AFAD, AKUT, jandarma, gönüllü sivil toplum kuruluşları ve köylülerin katılımıyla gece gündüz devam eden arama çalışmalarında, yaşlı kadının kaybolduğu engebeli Ercek Dağı didik didik arandı.
Kayıp kadını haberini yapmaya giden muhabir buldu
Soğuk ve olumsuz hava koşullarına rağmen geçen 100 saatte kendisinden haber alınamayan Emine Aksoy’dan müjdeli haber bugün öğleden sonra geldi. Yaşlı kadının bulunması için yaklaşık 4.5 gündür devam eden arama kurtarma çalışmalarını haberleştirmek için bölgeye giden İHA Denizli muhabiri Hüseyin Yılmaz, dağlık arazide ekiplere ulaşmaya çalışırken bir anda yerde hareketsiz bir şekilde yatan yaşlı kadını fark etti.
Yaşlı kadının yanına gittiğinde yaşayıp yaşamadığını kontrol eden İHA muhabiri, Emine Aksoy’un yaşadığını fark edince büyük bir sevinç yaşadığı. Sırtındaki ceketini çıkartarak soğuktan titremekte olan yaşlı kadının sırtına örten Yılmaz, durumu ekiplere haber vererek bulundukları yeri tarif etti. Muhabirimizin ikram ettiği 2 litre suyu tek seferde tüketen yaşlı kadın, gelen ekipleri de karşısında görünce sağ kaldığı için Allah’a şükretti.
Dağda kaybettiği annesine sarılıp ağladı
İHA muhabiri Hüseyin Yılmaz tarafından bulunan yaşlı kadından gelen iyi haber üzerine, birlikte mantar toplamaya gittiği oğlu Osman ve diğer oğlu Mehmet Ali, jandarma ekipleriyle birlikte Emine Aksoy’un bulunduğu bölgeye geldi.
“Güzel anam biz öldük öldük dirildik. Neden beni bırakıp gittin” diye gözyaşı döken Osman Aksoy, annesini bulan gazetecilere teşekkür etti. Düşerek kolunu kıran Emine Aksoy’un, kendi imkanlarıyla kolunu sardığı, geride kalan 100 saat boyunca bulduğu otları tüketerek hayatta kaldığı ve köye dönmek için güçlükle ilerlemeye çalıştığı belirlendi. Soğuk ve yorgunluktan bitkin halde bulunan yaşlı kadın, dağda yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.