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https://tr.sputniknews.com/20211111/abdde-rust-filminin-setindeki-olumlu-kazaya-dava-acildi-1050705735.html
ABD'de 'Rust' filminin setindeki ölümlü kazaya dava açıldı
ABD'de 'Rust' filminin setindeki ölümlü kazaya dava açıldı
ABD'li ünlü film yıldızı Baldwin'in geçen ay yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurarak ölümüne neden olduğu kazada film setinin ışık şefi... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T16:41+0300
2021-11-11T17:00+0300
dava
alec baldwin
film seti
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ABD'de ünlü oyuncu Alec Baldwin'in 'Rust' filminin çekimleri sırasında kullandığı silahla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne yol açtığı olay gündemden düşmüyor. Film setinin ışık şefi ve aynı zamanda hayatını kaybeden Hutchins'in arkadaşı olan Serge Svetnoy, Baldwin, Baldwin'e silahı veren yönetmen yardımcısı David Halls ve setteki silahlardan sorumlu olan Hannah Gutierrez Reed'e dava açtı. Svetnoy düzenlediği basın toplantısında, olaydan birkaç gün önce silahların başıboş bir şekilde yerde durduğunu gördüğünü ve bunlardan sorumlu kişileri uyardığını belirtti. Olay gününde silah patladığında 'basınçlı hava gibi hissettiren garip ve korkunç bir vınlama hissettiğini' belirten Svetnoy, görüntü yönetmeni Hutchins'in 'patlamadan kaynaklanan parçalar' tarafından yaralandığını söyledi. Los Angeles'ta açılan davada Baldwin dahil 24 kişinin ismi geçiyor. Savcı sabotaj iddialarını yalanladıÖte yandan setteki silah ve mühimmattan sorumlu olan Hannah Gutierrez-Reed'in avukatı Jason Bowles, "Gerçek mermilerin kutuya nasıl girdiğini ve onları oraya kimin koyduğu da dahil olmak üzere tüm gerçeklerin tam ve eksiksiz bir şekilde araştırılmasını istiyoruz. Bunun bir sabotaj olduğuna ve Hannah'ya komplo kurulduğuna inanıyoruz. Polis gelmeden önce de olay yerine müdahale edildiğine inanıyoruz" dedi. Sabotaj iddialarına olayı soruşturan Santa Fe Bölge Savcısı Mary Carmack-Altwies'ten yanıt geldi. Carmack-Altwies, müfettişlerin elinde sabotaja dair hiçbir kanıt olmadığını belirterek, sabotaj durumunun ihtimal dahilinde olup olmadığı sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.
https://tr.sputniknews.com/20211031/film-setinde-kazara-goruntu-yonetmenini-olduren-abdli-aktor-baldwin-ilk-kez-konustu-1050341463.html
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dava, alec baldwin, film seti

ABD'de 'Rust' filminin setindeki ölümlü kazaya dava açıldı

16:41 11.11.2021 (güncellendi: 17:00 11.11.2021)
© Fotoğraf : Santa Fe New MexicanAlec Baldwin, film setinde görüntü yönetmenini yanlışlıkla silahla vurarak öldürdü
Alec Baldwin, film setinde görüntü yönetmenini yanlışlıkla silahla vurarak öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© Fotoğraf : Santa Fe New Mexican
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ABD'li ünlü film yıldızı Baldwin'in geçen ay yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurarak ölümüne neden olduğu kazada film setinin ışık şefi, Baldwin dahil 3 isme dava açtı.
ABD'de ünlü oyuncu Alec Baldwin'in 'Rust' filminin çekimleri sırasında kullandığı silahla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne yol açtığı olay gündemden düşmüyor.
Film setinin ışık şefi ve aynı zamanda hayatını kaybeden Hutchins'in arkadaşı olan Serge Svetnoy, Baldwin, Baldwin'e silahı veren yönetmen yardımcısı David Halls ve setteki silahlardan sorumlu olan Hannah Gutierrez Reed'e dava açtı.
Svetnoy düzenlediği basın toplantısında, olaydan birkaç gün önce silahların başıboş bir şekilde yerde durduğunu gördüğünü ve bunlardan sorumlu kişileri uyardığını belirtti. Olay gününde silah patladığında 'basınçlı hava gibi hissettiren garip ve korkunç bir vınlama hissettiğini' belirten Svetnoy, görüntü yönetmeni Hutchins'in 'patlamadan kaynaklanan parçalar' tarafından yaralandığını söyledi.
Los Angeles'ta açılan davada Baldwin dahil 24 kişinin ismi geçiyor.

Savcı sabotaj iddialarını yalanladı

Öte yandan setteki silah ve mühimmattan sorumlu olan Hannah Gutierrez-Reed'in avukatı Jason Bowles, "Gerçek mermilerin kutuya nasıl girdiğini ve onları oraya kimin koyduğu da dahil olmak üzere tüm gerçeklerin tam ve eksiksiz bir şekilde araştırılmasını istiyoruz. Bunun bir sabotaj olduğuna ve Hannah'ya komplo kurulduğuna inanıyoruz. Polis gelmeden önce de olay yerine müdahale edildiğine inanıyoruz" dedi.
Sabotaj iddialarına olayı soruşturan Santa Fe Bölge Savcısı Mary Carmack-Altwies'ten yanıt geldi. Carmack-Altwies, müfettişlerin elinde sabotaja dair hiçbir kanıt olmadığını belirterek, sabotaj durumunun ihtimal dahilinde olup olmadığı sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.
Alec Baldwin - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
DÜNYA
Film setinde kazara görüntü yönetmenini öldüren ABD'li aktör Baldwin ilk kez konuştu
31 Ekim, 11:46
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