https://tr.sputniknews.com/20211111/dunyaca-unlu-rus-yazar-dostoyevski-200-yasinda-1050712295.html

Dünyaca ünlü Rus yazar Dostoyevski 200 yaşında

Dünyaca ünlü Rus yazar Dostoyevski 200 yaşında

Bugün, eserleri Türkçe olmak üzere birçok dile çevrilen Rus edebiyatında çığır açan Fyodor Dostoyevski'nin 200. doğum günü kutlanıyor. 11.11.2021, Sputnik Türkiye

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multimedya

fotoğraf

st. petersburg

fyodor dostoyevski

rus edebiyatı

suç ve ceza

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Batılı ülkelerin edebiyat ve düşün yaşamında önemli bir rol oynayan Dostoyevski, günümüzde de en çok okunan yazarlardan biri olarak biliniyor. Gözlemlerinin keskinliği, ayrıntılara verdiği önem, karmakarışık yaşamından çıkardığı sağlam karakterleri ve roman kurgulamadaki ustalığıyla hem Rusya, hem Avrupa'da kendisinden sonra gelen hemen tüm yazarlar üzerinde etkili oldu.Yazarın hayatı ve eserlerinde önemli rol oynayan St. Petersburg ile ilgili bilgiler, Sputnik'in galerisinde.

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fotoğraf, st. petersburg, fyodor dostoyevski, rus edebiyatı, suç ve ceza, фото