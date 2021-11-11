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Dünyaca ünlü Rus yazar Dostoyevski 200 yaşında
Dünyaca ünlü Rus yazar Dostoyevski 200 yaşında
Bugün, eserleri Türkçe olmak üzere birçok dile çevrilen Rus edebiyatında çığır açan Fyodor Dostoyevski'nin 200. doğum günü kutlanıyor. 11.11.2021, Sputnik Türkiye
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st. petersburg
fyodor dostoyevski
rus edebiyatı
suç ve ceza
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Batılı ülkelerin edebiyat ve düşün yaşamında önemli bir rol oynayan Dostoyevski, günümüzde de en çok okunan yazarlardan biri olarak biliniyor. Gözlemlerinin keskinliği, ayrıntılara verdiği önem, karmakarışık yaşamından çıkardığı sağlam karakterleri ve roman kurgulamadaki ustalığıyla hem Rusya, hem Avrupa'da kendisinden sonra gelen hemen tüm yazarlar üzerinde etkili oldu.Yazarın hayatı ve eserlerinde önemli rol oynayan St. Petersburg ile ilgili bilgiler, Sputnik'in galerisinde.
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fotoğraf, st. petersburg, fyodor dostoyevski, rus edebiyatı, suç ve ceza, фото

Dünyaca ünlü Rus yazar Dostoyevski 200 yaşında

22:21 11.11.2021
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Bugün, eserleri Türkçe olmak üzere birçok dile çevrilen Rus edebiyatında çığır açan Fyodor Dostoyevski'nin 200. doğum günü kutlanıyor.
Batılı ülkelerin edebiyat ve düşün yaşamında önemli bir rol oynayan Dostoyevski, günümüzde de en çok okunan yazarlardan biri olarak biliniyor. Gözlemlerinin keskinliği, ayrıntılara verdiği önem, karmakarışık yaşamından çıkardığı sağlam karakterleri ve roman kurgulamadaki ustalığıyla hem Rusya, hem Avrupa'da kendisinden sonra gelen hemen tüm yazarlar üzerinde etkili oldu.
Yazarın hayatı ve eserlerinde önemli rol oynayan St. Petersburg ile ilgili bilgiler, Sputnik'in galerisinde.
© Sputnik

Fyodor Dostoyevski, 11 Kasım 1821'de Moskova'da dünyaya geldi. Yazarın babası bir ordu cerrahı, annesi bir tüccarın kızıydı. Annesinin yardımıyla evde başladığı eğitimini özel bir okulda sürdürdü.

Fyodor Dostoyevski, 11 Kasım 1821&#x27;de Moskova&#x27;da dünyaya geldi. Yazarın babası bir ordu cerrahı, annesi bir tüccarın kızıydı. Annesinin yardımıyla evde başladığı eğitimini özel bir okulda sürdürdü. - Sputnik Türkiye
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© Sputnik

Fyodor Dostoyevski, 11 Kasım 1821'de Moskova'da dünyaya geldi. Yazarın babası bir ordu cerrahı, annesi bir tüccarın kızıydı. Annesinin yardımıyla evde başladığı eğitimini özel bir okulda sürdürdü.

© Sputnik / Aleksandr Galperin / Fotoğraf bankasına girSt. Petersburg, Dostoyevski'nin eserlerinde çok önemli rol oynayan ve adeta sembol haline gelen şehir olarak okurların karşısına çıkıyor. Fotoğrafta: 1849'da 'devleti yıkmaya çalıştığı" suçlamasıyla arkadaşlarıyla birlikte tutuklanan Dostoyevski'nin sekiz ay hapis yattığı Petropavlovsk Kalesi'nin bugünkü görünümü
Dostoyevski 200 yaşında - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Aleksandr Galperin
/
Fotoğraf bankasına gir
St. Petersburg, Dostoyevski'nin eserlerinde çok önemli rol oynayan ve adeta sembol haline gelen şehir olarak okurların karşısına çıkıyor. Fotoğrafta: 1849'da 'devleti yıkmaya çalıştığı" suçlamasıyla arkadaşlarıyla birlikte tutuklanan Dostoyevski'nin sekiz ay hapis yattığı Petropavlovsk Kalesi'nin bugünkü görünümü
© Sputnik / Sergey KompaniyçenkoDostoyevski'nin 1838′de girdiği Petersburg Askeri Mühendis Okulu'nun bugünkü görünümü. Mikhaylovskiy Sarayı olarak ta bilinen binada günümüzde Rus Müzesi bulunuyor. Dostoyevski, öğrencilik yıllarını Rus ve Avrupa edebiyatının önde gelen yazarlarının eserlerini okuyarak geçirdi. Kısa bir süre askerlik yaptıktan sonra ayrılıp edebiyatla uğraşmaya başladı.
Dostoyevski 200 yaşında - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Sergey Kompaniyçenko
Dostoyevski'nin 1838′de girdiği Petersburg Askeri Mühendis Okulu'nun bugünkü görünümü. Mikhaylovskiy Sarayı olarak ta bilinen binada günümüzde Rus Müzesi bulunuyor. Dostoyevski, öğrencilik yıllarını Rus ve Avrupa edebiyatının önde gelen yazarlarının eserlerini okuyarak geçirdi. Kısa bir süre askerlik yaptıktan sonra ayrılıp edebiyatla uğraşmaya başladı.
© Sputnik / RİA NovostiDostoyevski'nin en çok okunan eserlerinden Suç ve Ceza romanının kilit noktalarından St. Petersburg'daki Sennaya Meydanı (1900'lü yıllarda çekilmiş fotoğraf)
Dostoyevski 200 yaşında - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / RİA Novosti
Dostoyevski'nin en çok okunan eserlerinden Suç ve Ceza romanının kilit noktalarından St. Petersburg'daki Sennaya Meydanı (1900'lü yıllarda çekilmiş fotoğraf)
© Sputnik / B. ManuşinDostoyevski'nin bir dönem yaşadığı St. Petersburg'un semtindeki Griboyedov Kanalı. Günümüzde de en çok okunan yazarlar arasında yer alan Dostoyevski, eserlerinde iki dünya savaşı arasında yaşayan bir kuşağı rahatsız eden ahlaksal, dinsel, siyasal konuları etkileyici bir dil ve ustalıkla dile getirdi.
Dostoyevski 200 yaşında - Sputnik Türkiye
5/6
© Sputnik / B. Manuşin
Dostoyevski'nin bir dönem yaşadığı St. Petersburg'un semtindeki Griboyedov Kanalı. Günümüzde de en çok okunan yazarlar arasında yer alan Dostoyevski, eserlerinde iki dünya savaşı arasında yaşayan bir kuşağı rahatsız eden ahlaksal, dinsel, siyasal konuları etkileyici bir dil ve ustalıkla dile getirdi.
© Sputnik / B. ManuşinDostoyevski'nin en ünlü romanlarından Suç ve Ceza ile Kumarbaz'ı kaleme aldığı St. Petersburg'daki ev
Dostoyevski 200 yaşında - Sputnik Türkiye
6/6
© Sputnik / B. Manuşin
Dostoyevski'nin en ünlü romanlarından Suç ve Ceza ile Kumarbaz'ı kaleme aldığı St. Petersburg'daki ev
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