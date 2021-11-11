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Batı Avrupa'da yazdan bu yana bir ilk olabilir: Hollanda'da kısmi kapanma tavsiyesi
Batı Avrupa'da yazdan bu yana bir ilk olabilir: Hollanda'da kısmi kapanma tavsiyesi
Hollanda'da sağlık uzmanlarından oluşan danışma kurulu, ülkede kapanma uygulanmasını ve hükümete Kovid-19 vakalarındaki artışa karşı sert tedbirler alması için... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T14:06+0300
2021-11-11T14:14+0300
koronavirüs
hollanda
mark rutte
karantina
aşı
kapanma
vaka
koronavirüs
kovid-19
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Hollanda'da Başbakan Vekili Mark Rutte hükümetinin, sağlık uzmanlarından oluşan danışma kurulu Salgın Yönetim Ekibi'nin tavsiyesi üzerine cuma günü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa karşı yeni tedbirler getirmesi bekleniyor.NOS yayın kuruluşunun aktardığına göre, gelmesi beklenen tedbirler arasında toplantı ve etkinliklerin iptali, tiyatro ve sinemaların kapatılması ve kafe ve restoranların da normalden daha erken kapatılması olacak.Haberde, kısmi kapanma sürecinde eğitim faaliyetlerinin süreceği aktarılıyor.Daha önce Hollanda hükümetinin kurulun tavsiyelerine çoğunlukla uyduğu görülmüştü.Kapanma çoğu ülkenin gündeminde yokBirçok ülke, Kovid-19 vakalarında rekor sayılara ulaşmış olsa da aşıların ağır hastalığın ve hastaneye yatışların önüne geçmesi sayesinde karantina tedbirlerini gündemine almıyor.Bazı ülkeler de toplumsal bağışıklığı artırmak ve kış mevsiminde sağlık sistemi üzerindeki baskının artmaması için aşı takviye doz aşılara güveniyor.Hollanda'da takviye dozların yalnızca risk grubundakilere uygulanmasına onay verilmişti.Yetişkinlerde aşılama oranı 85'e yakın olmasına rağmen, ülkenin bazı bölgelerindeki hastaneler, Kovid-19 hastaları için rutin sağlık hizmetlerini aksatmak zorunda kaldı.Aşısızlarda hastaneye yatış oranı yüksekHollanda Sağlık Enstitüsü'nün (RIVM) paylaştığı verilere göre, geçen ay ülkede hastaneye yatan aşısızların ortalama yaşı 59 iken, aşılıların 77'ydi.Bunun yanı sıra ülkedeki Kovid-19 hastalarının yüzde 56'sını aşılanmamış ya da tek doz aşı olmuş kişiler oluşturuyor.Yoğun bakım ünitelerindeki hastaların da yüzde 70'inin aşı olmadığı belirtiliyor.Enstitü, ayrıca haftalık olarak tespit edilen vakaların yüzde 45 artarak 76 bin 790'a yükseldiğin bildirdi.Geçen hafta Hollanda'da maske zorunluluğu yeniden getirilmiş, aşı durumu ya da negatif test sonucu gösteren sağlık pasaportunu talep etmesi gereken mekanların listesi genişletilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211102/hollandada-kovid-19a-karsi-maske-ve-mesafe-kurali-geri-getirildi-1050423594.html
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hollanda, mark rutte, karantina, aşı, kapanma, vaka, koronavirüs, kovid-19

Batı Avrupa'da yazdan bu yana bir ilk olabilir: Hollanda'da kısmi kapanma tavsiyesi

14:06 11.11.2021 (güncellendi: 14:14 11.11.2021)
© REUTERS / Eva PlevierHollanda - koronavirüs
Hollanda - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© REUTERS / Eva Plevier
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Hollanda'da sağlık uzmanlarından oluşan danışma kurulu, ülkede kapanma uygulanmasını ve hükümete Kovid-19 vakalarındaki artışa karşı sert tedbirler alması için baskı yapılmasını tavsiye etti.
Hollanda'da Başbakan Vekili Mark Rutte hükümetinin, sağlık uzmanlarından oluşan danışma kurulu Salgın Yönetim Ekibi'nin tavsiyesi üzerine cuma günü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa karşı yeni tedbirler getirmesi bekleniyor.
NOS yayın kuruluşunun aktardığına göre, gelmesi beklenen tedbirler arasında toplantı ve etkinliklerin iptali, tiyatro ve sinemaların kapatılması ve kafe ve restoranların da normalden daha erken kapatılması olacak.
Haberde, kısmi kapanma sürecinde eğitim faaliyetlerinin süreceği aktarılıyor.
Daha önce Hollanda hükümetinin kurulun tavsiyelerine çoğunlukla uyduğu görülmüştü.

Kapanma çoğu ülkenin gündeminde yok

Birçok ülke, Kovid-19 vakalarında rekor sayılara ulaşmış olsa da aşıların ağır hastalığın ve hastaneye yatışların önüne geçmesi sayesinde karantina tedbirlerini gündemine almıyor.
Bazı ülkeler de toplumsal bağışıklığı artırmak ve kış mevsiminde sağlık sistemi üzerindeki baskının artmaması için aşı takviye doz aşılara güveniyor.
Hollanda'da takviye dozların yalnızca risk grubundakilere uygulanmasına onay verilmişti.
Yetişkinlerde aşılama oranı 85'e yakın olmasına rağmen, ülkenin bazı bölgelerindeki hastaneler, Kovid-19 hastaları için rutin sağlık hizmetlerini aksatmak zorunda kaldı.

Aşısızlarda hastaneye yatış oranı yüksek

Hollanda Sağlık Enstitüsü'nün (RIVM) paylaştığı verilere göre, geçen ay ülkede hastaneye yatan aşısızların ortalama yaşı 59 iken, aşılıların 77'ydi.
Bunun yanı sıra ülkedeki Kovid-19 hastalarının yüzde 56'sını aşılanmamış ya da tek doz aşı olmuş kişiler oluşturuyor.
Yoğun bakım ünitelerindeki hastaların da yüzde 70'inin aşı olmadığı belirtiliyor.
Enstitü, ayrıca haftalık olarak tespit edilen vakaların yüzde 45 artarak 76 bin 790'a yükseldiğin bildirdi.
Geçen hafta Hollanda'da maske zorunluluğu yeniden getirilmiş, aşı durumu ya da negatif test sonucu gösteren sağlık pasaportunu talep etmesi gereken mekanların listesi genişletilmişti.
Hollanda - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
KORONAVİRÜS
Hollanda'da Kovid-19'a karşı maske ve mesafe kuralı geri getirildi
2 Kasım, 23:40
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