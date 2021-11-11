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Irak, vatandaşlarını geri getirmek için Belarus’a uçak göndermeyi düşünüyor
Irak, vatandaşlarını geri getirmek için Belarus’a uçak göndermeyi düşünüyor
Kürdistan Demokrat Partisi Rusya Temsilcisi Hoşavi Babakr, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Bağdat yönetimiyle birlikte, Belarus’taki vatandaşlarını geri... 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T17:10+0300
2021-11-11T17:10+0300
dünya
polonya
belarus
irak
göçmen krizi
kürdistan demokrat partisi (kdp)
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Hoşavi Babakr, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, “Elimdeki son bilgiye göre, Belarus-Polonya sınırındaki göçmenler sadece Kürt değil, genel olarak Iraklılar. IKBY İçişleri Bakanlığı, ülkelerine geri dönmeyi kabule edenleri geri getirmek için Belarus’a uçak gönderme konusunda Bağdat ile görüşmeler yürütüyor. Birçokları geri dönmek istiyor ama öyle bir duruma düştüler ki, dönemiyorlar” ifadesini kullandı.Göçmenlerin Avrupa ülkelerine yerleşme olasılığının söz konusu olmadığını söyleyen Babakr, “Polonya olsun Belarus olsun tüm taraflarla, bir çıkış yolunun bulunması, yardım sağlanması için görüşmeler yapılıyor. Bu insanlar soğukta, ormanda bulunuyor. Bu insanlar ölümle karşı karşıya. Gereken adımlar yapılmazsa insanlar ölebilir” dedi.Babakr, görüşmeleri yürüten tarafının sadece Irak merkezi hükümeti olmadığını, Kürdistan Demokratik Partisi’nin de Polonya dahil kendi kanalları üzerinden temaslarda bulunduğunu belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20211111/fransa-abnin-verileri-gocmen-krizinde-rusyanin-rolu-bulunmadigini-gosteriyor-1050698527.html
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polonya, belarus, irak, göçmen krizi, kürdistan demokrat partisi (kdp)

Irak, vatandaşlarını geri getirmek için Belarus’a uçak göndermeyi düşünüyor

17:10 11.11.2021
© AFP 2021 / WOJTEK RADWANSKIPolonya-Belarus göçmen krizi
Polonya-Belarus göçmen krizi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
© AFP 2021 / WOJTEK RADWANSKI
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Kürdistan Demokrat Partisi Rusya Temsilcisi Hoşavi Babakr, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Bağdat yönetimiyle birlikte, Belarus’taki vatandaşlarını geri getirmek için Minsk’e uçak gönderme olasılığını değerlendirdiğini belirtti.
Hoşavi Babakr, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, “Elimdeki son bilgiye göre, Belarus-Polonya sınırındaki göçmenler sadece Kürt değil, genel olarak Iraklılar. IKBY İçişleri Bakanlığı, ülkelerine geri dönmeyi kabule edenleri geri getirmek için Belarus’a uçak gönderme konusunda Bağdat ile görüşmeler yürütüyor. Birçokları geri dönmek istiyor ama öyle bir duruma düştüler ki, dönemiyorlar” ifadesini kullandı.
Göçmenlerin Avrupa ülkelerine yerleşme olasılığının söz konusu olmadığını söyleyen Babakr, “Polonya olsun Belarus olsun tüm taraflarla, bir çıkış yolunun bulunması, yardım sağlanması için görüşmeler yapılıyor. Bu insanlar soğukta, ormanda bulunuyor. Bu insanlar ölümle karşı karşıya. Gereken adımlar yapılmazsa insanlar ölebilir” dedi.
Babakr, görüşmeleri yürüten tarafının sadece Irak merkezi hükümeti olmadığını, Kürdistan Demokratik Partisi’nin de Polonya dahil kendi kanalları üzerinden temaslarda bulunduğunu belirtti.
Polonya- Belarus sınırı- Göçmenler - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
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