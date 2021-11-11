https://tr.sputniknews.com/20211111/kuba-disisleri-havanada-bulunan-yabanci-gazeteciler-abdden-tehditler-aliyor-1050692312.html

Küba Dışişleri: Havana'da bulunan yabancı gazeteciler ABD'den tehditler alıyor

Küba Dışişleri: Havana'da bulunan yabancı gazeteciler ABD'den tehditler alıyor

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, başkent Havana'da bulunan yabancı basın çalışanlarının ABD'den internet yoluyla tehditler aldığını duyurdu. 11.11.2021, Sputnik Türkiye

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tehdit

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bruno rodriguez parrilla

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Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla, Havana'da akredite olan yabancı gazetecilerin internet üzerinden ABD menşeili tehditler aldığını söyledi.Rodriguez, diplomatlarla yaptığı görüşmede, Havana'da akredite olan yabancı basın çalışanlarının şahsi tehditler aldığını belirtti.Rodriguez, "Kendilerine ve bazen de ailelerine yönelik tehditler, iddiaya göre haber yaparken gözlemledikleri gerçeği çarpıtmak istememelerinden kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.Gazetecilere dönük tehditlerde bulunan internet kullanıcılarının çoğunun ABD'nin Florida eyaletinde ikamet ettiğini kaydeden Küba Dışişleri Bakanı, Amerikan makamlarını söz konusu tehdit kampanyasına son vermeye çağırdı.Öte yandan Rodriguez, hükümet karşıtı grupların izin verilmemesine rağmen 15 Kasım'da yürüyüş yapmak istediklerini ifade ederek, bu kişilerin Facebook'tan sosyal ağlarda gruplar kurması için destek aldığını kaydetti.Çoğunluğu ABD topraklarında yaşadığı bilinen kişilerin bu grupları organize ettiğini belirten Rodriguez, "Facebook platformunda kurulan özel gruplar, sadece yasal bir bakış açısıyla yasa dışı faaliyetler yürütmekle kalmıyor, logaritmaları değiştiriyor, coğrafi konum mekanizmasını değiştirerek devasa mevcudiyet alanları canlandırıyor" ifadelerini kullandı.'ABD'nin ısrarlı saldırganlığı artıyor'Rodriguez, ABD'yi de ülkede toplumsal huzursuzluk çıkarmakla suçlayarak, "ABD hükümetinin ısrarlı saldırganlığı son 6-7 ayda şiddetlenerek arttı. Ülkede istikrarsızlık koşullarının yaratılmasına ve vatandaşın huzurunun bozulmasına yönelik girişimlere izin vermeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20210731/abdden-kuba-polisine-yaptirim-1045114711.html

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abd, küba, tehdit, gazeteci, bruno rodriguez parrilla