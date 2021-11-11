https://tr.sputniknews.com/20211111/rusya-kirima-yaklasan-ingiliz-savas-jetini-onlemek-uzere-su-30-avci-ucagini-havalandirdi-1050700740.html
Rusya, Kırım'a yaklaşan İngiliz keşif uçağını önlemek üzere Su-30 jetini havalandırdı
Rusya, Kırım'a yaklaşan İngiliz keşif uçağını önlemek üzere Su-30 jetini havalandırdı
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Kırım’a yaklaşan İngiliz keşif uçağını önlemek üzere bir Su-30 avcı uçağı havalandırdığını duyurdu. 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T15:00+0300
2021-11-11T15:00+0300
2021-11-11T15:27+0300
rusya
savunma
ingiltere
su-30
rc-135
keşif uçağı
kırım
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Rusya Savunma Bakanlığı, İngiliz Hava Kuvvetleri'ne ait RC-135 keşif uçağının Kırım'ın 30 kilometre yakınına gelmesi nedeniyle Rus ordusunun bir Su-30 avcı uçağını kaldırdığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Keşif uçağı, Rusya Federasyonu sınırından yaklaşık 30 kilometre uzaklıktayken bir Rus Su-30 avcı uçağı ona doğru yaklaştı, ardından İngiliz uçağı Rus sınırından uzaklaşmak üzere rotasını değiştirdi" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, "U-2S, RC-135 keşif uçakları ve iki adet P-8A Poseidon devriye uçağı, Karadeniz sularının kuzeybatı ve orta kısımlarının hava sahasında uçuş gerçekleştirdi" denildi.
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rusya, ingiltere, su-30, rc-135, keşif uçağı, kırım
Rusya, Kırım'a yaklaşan İngiliz keşif uçağını önlemek üzere Su-30 jetini havalandırdı
15:00 11.11.2021 (güncellendi: 15:27 11.11.2021)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Kırım’a yaklaşan İngiliz keşif uçağını önlemek üzere bir Su-30 avcı uçağı havalandırdığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, İngiliz Hava Kuvvetleri'ne ait RC-135 keşif uçağının Kırım'ın 30 kilometre yakınına gelmesi nedeniyle Rus ordusunun bir Su-30 avcı uçağını kaldırdığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Keşif uçağı, Rusya Federasyonu sınırından yaklaşık 30 kilometre uzaklıktayken bir Rus Su-30 avcı uçağı ona doğru yaklaştı, ardından İngiliz uçağı Rus sınırından uzaklaşmak üzere rotasını değiştirdi" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "U-2S, RC-135 keşif uçakları ve iki adet P-8A Poseidon devriye uçağı, Karadeniz sularının kuzeybatı ve orta kısımlarının hava sahasında uçuş gerçekleştirdi" denildi.