https://tr.sputniknews.com/20211111/suriye-sinirinda-gorev-yapan-asker-kalp-krizi-gecirerek-hayatini-kaybetti-1050713544.html

Suriye sınırında görev yapan asker, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Suriye sınırında görev yapan asker, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Suriye Üs Bölgesi'nde görev sırasında kalp krizi geçiren Sözleşmeli Topçu Er Celal Esen hayatını kaybetti. 11.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

suriye

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ölüm

kalp krizi

sınır

görev

er

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Edinilen bilgiye göre, Tarsuslu Sözleşmeli Topçu Er Celal Esen, görev yaptığı Suriye sınırında kalp krizi geçirdi.Esen, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 1 haftadır yoğun bakımda tedavi gören 21 yaşındaki Celal Esen, hastanedeki doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Celal Esen’in Mersin’in Tarsus ilçesi Yeni Mahalle’de baba ocağına acı haber verildi. 9 aylık sözleşmeli olan Esen’in, yarın öğlen namazını müteakip defnedileceği bildirildi.

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suriye, asker, ölüm, kalp krizi, sınır, görev, er