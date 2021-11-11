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Suriye sınırında görev yapan asker, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Suriye sınırında görev yapan asker, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Suriye Üs Bölgesi'nde görev sırasında kalp krizi geçiren Sözleşmeli Topçu Er Celal Esen hayatını kaybetti. 11.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-11T21:03+0300
2021-11-11T21:03+0300
2021-11-11T21:03+0300
türkiye
suriye
asker
ölüm
kalp krizi
sınır
görev
er
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Edinilen bilgiye göre, Tarsuslu Sözleşmeli Topçu Er Celal Esen, görev yaptığı Suriye sınırında kalp krizi geçirdi.Esen, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 1 haftadır yoğun bakımda tedavi gören 21 yaşındaki Celal Esen, hastanedeki doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Celal Esen’in Mersin’in Tarsus ilçesi Yeni Mahalle’de baba ocağına acı haber verildi. 9 aylık sözleşmeli olan Esen’in, yarın öğlen namazını müteakip defnedileceği bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20211101/militanlarin-saldirisi-nedeniyle-suriye-ordusundan-bir-asker-hayatini-kaybetti-1050371724.html
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suriye, asker, ölüm, kalp krizi, sınır, görev, er
Suriye sınırında görev yapan asker, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Suriye Üs Bölgesi'nde görev sırasında kalp krizi geçiren Sözleşmeli Topçu Er Celal Esen hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Tarsuslu
Sözleşmeli Topçu Er Celal Esen, görev yaptığı Suriye sınırında kalp krizi geçirdi.
Esen, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 1 haftadır yoğun bakımda tedavi gören 21 yaşındaki Celal Esen, hastanedeki doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Celal Esen’in Mersin’in Tarsus ilçesi Yeni Mahalle’de baba ocağına acı haber verildi. 9 aylık sözleşmeli olan Esen’in, yarın öğlen namazını müteakip defnedileceği bildirildi.