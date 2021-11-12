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https://tr.sputniknews.com/20211112/aile-hekimi-odasinda-darp-edildi-1050752339.html
Aile hekimi, odasında darp edildi
Aile hekimi, odasında darp edildi
Kayseri'de Kadir Tanver Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi, bir kişi tarafından odasında darp edildi. Saldırgan şahsın, aile hekiminin odasına... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T21:22+0300
2021-11-12T21:22+0300
türkiye
saldırı
kayseri
sağlık
şiddet
darp
doktor
aile hekimliği
sağlıkta şiddet
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Kadir Tanver Aile Sağlığı Merkezi'nde 3 yıldır görev yapan Celal Naci Gökçınar, sabah saatlerinde odasına gelen H.Ö. tarafından darp edildi. Darp edilen Aile Hekimi Gökçınar'ın vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar meydana geldi.Son dönemde birçok fedakarlıkla pandemi ile mücadele eden sağlık çalışanlarının hak etmediği davranışlara maruz kaldığını ifade eden Türk Sağlık Sen Kayseri Şube Başkanı Kamil Ünal, "Maalesef yaklaşık 20 aydır ailesinden, eşinden, çocuğundan, annesinden, babasından uzaklaşıp kendi canlarını hiçe sayarak Covid-19 ile savaşan sağlık çalışanları bugün Kadir Tanver Aile Sağlığı Merkezi'nde darp edildi. Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Celal Naci Gökçınar hocamıza istemediğimiz, sağlık çalışanlarına layık olmayan bir darp olayı meydana geldi. Kendini bilmez, insanlıktan nasibini almamış bir maganda Celal Naci hocamızı odasında görevi başında darp etmiştir. Darp sonucu hocamızın çenesinde çeşitli morluklar, dişinde kanamalar meydana gelmiştir. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu vicdansızlığa bir son verilsin. Şimdiye kadar mücadele ettiğimiz sağlık çalışanlarına şiddette tutuklu yargılanmalar lütfen devam etsin" dedi.Saldırı anı kameradaÖte yandan H.Ö.'nün Aile Hekimi Gökçınar'ın odasına kapıya tekme atarak girmesi ve sonrasında Gökçınar'ı darp etmesi güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, orada bulunanların saldırgan şahsa müdahale etmesi de yer aldı.
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saldırı, kayseri, sağlık, şiddet, darp, doktor, aile hekimliği, sağlıkta şiddet

Aile hekimi, odasında darp edildi

21:22 12.11.2021
© İHAAile hekimi, odasında darp edildi
Aile hekimi, odasında darp edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© İHA
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Kayseri'de Kadir Tanver Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi, bir kişi tarafından odasında darp edildi. Saldırgan şahsın, aile hekiminin odasına kapıya tekme atarak girmesi ve darp etmesi güvenlik kameralarına yansıdı.
Kadir Tanver Aile Sağlığı Merkezi'nde 3 yıldır görev yapan Celal Naci Gökçınar, sabah saatlerinde odasına gelen H.Ö. tarafından darp edildi. Darp edilen Aile Hekimi Gökçınar'ın vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar meydana geldi.
Son dönemde birçok fedakarlıkla pandemi ile mücadele eden sağlık çalışanlarının hak etmediği davranışlara maruz kaldığını ifade eden Türk Sağlık Sen Kayseri Şube Başkanı Kamil Ünal, "Maalesef yaklaşık 20 aydır ailesinden, eşinden, çocuğundan, annesinden, babasından uzaklaşıp kendi canlarını hiçe sayarak Covid-19 ile savaşan sağlık çalışanları bugün Kadir Tanver Aile Sağlığı Merkezi'nde darp edildi. Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Celal Naci Gökçınar hocamıza istemediğimiz, sağlık çalışanlarına layık olmayan bir darp olayı meydana geldi. Kendini bilmez, insanlıktan nasibini almamış bir maganda Celal Naci hocamızı odasında görevi başında darp etmiştir. Darp sonucu hocamızın çenesinde çeşitli morluklar, dişinde kanamalar meydana gelmiştir. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu vicdansızlığa bir son verilsin. Şimdiye kadar mücadele ettiğimiz sağlık çalışanlarına şiddette tutuklu yargılanmalar lütfen devam etsin" dedi.

Saldırı anı kamerada

Öte yandan H.Ö.'nün Aile Hekimi Gökçınar'ın odasına kapıya tekme atarak girmesi ve sonrasında Gökçınar'ı darp etmesi güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde, orada bulunanların saldırgan şahsa müdahale etmesi de yer aldı.
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