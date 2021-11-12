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Ankaralı avukatlar adliyeler arasında koşu düzenledi
Ankaralı avukatlar adliyeler arasında koşu düzenledi
Ankara’da mahkemelerin şehrin farklı noktalarında bulunmasına tepki gösteren baro avukatları, iki adliye arasında koşu düzenledi. Bayrak yarışı şeklinde... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T12:27+0300
2021-11-12T12:27+0300
türkiye
ankara
ankara barosu
maraton
ankara adliyesi
avukat
adliye
ankara bölge adliye mahkemesi
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Ankara Barosu avukatları adliye binalarının kentin farklı bölgelerine dağılmasını, mahkeme binaları arasından koşarak protesto etti. “Başkente yakışır tek adliye” talep eden avukatların Ankara Adliyesi Balgat Ek Hizmet Binası önünden başlayan koşusu, İcra ve Söğütözü adliyesi önünde son buldu.Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi ile Ankara Barosu Koşu Kulübü tarafından bayrak yarışı şeklinde düzenlenen koşuda avukatlar belirlenen noktalarda birbirlerine dosya verdi.‘Adalete erişim imkansız hale geldi’Koşu öncesinden Balgat Adliyesi önünde koşuya katılan avukatlar adına bir açıklama yapan Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Kemal Koranel “Ülkemizde başka hiçbir ilde örneği görülmeyen bir şekilde Ankara’da aynı yargı koluna dahil mahkemeler bile fiziken farklı yerlerde bulunmaktadır. Salt yerel mahkeme düzeyindeki mahkemelerden müteşekkil adliye sayısı 6’yı buldu. Sıhhiye Adliyesi dışındaki tüm adliye binaları, ticari işlere özgülenmiş çok katlı binaların kiralanması suretiyle adliyeleştirilmiş durumda. Bölünmüş, parçalanmış adliye binaları hem avukatların hem de vatandaşların adalete erişimini imkansız hale getirmektedir” dedi.‘Her gün maraton koşuyoruz’Yarışa takım elbise ile katılan Avukat Aytaç Akansoy ise “Ankara’da farklı semtlerde bulunan adliyelerdeki davalarımıza yetişmek için her gün bir maraton koşuyoruz. Bu durum adi yargılanama hakkına savunma hakkına artık zarar verir hale geldi. Buna artık bir çözüm bulunmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.Ankara’da idare mahkemeleri Konya Yolu’nda, iş ve ticaret mahkemeleri Balgat’ta, icra müdürlükleri ve mahkemeleri Yenimahalle’de, fikri ve sınai haklar mahkemeleri yine Yenimahalle’de, ceza ve hukuk mahkemeleri ise Sıhhiye’de hizmet veriyor.
https://tr.sputniknews.com/20210910/ankara-baro-baskani-sagkan-coklu-baro-avukatlardan-destek-gormedi-1048801836.html
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ankara, ankara barosu, maraton, ankara adliyesi, avukat, adliye, ankara bölge adliye mahkemesi

Ankaralı avukatlar adliyeler arasında koşu düzenledi

12:27 12.11.2021
© Sputnik / Osman Nuri CeritAvukatlar koşu
Avukatlar koşu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
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Özel
Ankara’da mahkemelerin şehrin farklı noktalarında bulunmasına tepki gösteren baro avukatları, iki adliye arasında koşu düzenledi. Bayrak yarışı şeklinde gerçekleşen koşuda avukatlar birbirlerine dosya verdi.
Ankara Barosu avukatları adliye binalarının kentin farklı bölgelerine dağılmasını, mahkeme binaları arasından koşarak protesto etti.Başkente yakışır tek adliyetalep eden avukatların Ankara Adliyesi Balgat Ek Hizmet Binası önünden başlayan koşusu, İcra ve Söğütözü adliyesi önünde son buldu.
Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi ile Ankara Barosu Koşu Kulübü tarafından bayrak yarışı şeklinde düzenlenen koşuda avukatlar belirlenen noktalarda birbirlerine dosya verdi.

‘Adalete erişim imkansız hale geldi’

Koşu öncesinden Balgat Adliyesi önünde koşuya katılan avukatlar adına bir açıklama yapan Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Kemal Koranel “Ülkemizde başka hiçbir ilde örneği görülmeyen bir şekilde Ankara’da aynı yargı koluna dahil mahkemeler bile fiziken farklı yerlerde bulunmaktadır. Salt yerel mahkeme düzeyindeki mahkemelerden müteşekkil adliye sayısı 6’yı buldu. Sıhhiye Adliyesi dışındaki tüm adliye binaları, ticari işlere özgülenmiş çok katlı binaların kiralanması suretiyle adliyeleştirilmiş durumda. Bölünmüş, parçalanmış adliye binaları hem avukatların hem de vatandaşların adalete erişimini imkansız hale getirmektedir” dedi.

‘Her gün maraton koşuyoruz’

Yarışa takım elbise ile katılan Avukat Aytaç Akansoy ise “Ankara’da farklı semtlerde bulunan adliyelerdeki davalarımıza yetişmek için her gün bir maraton koşuyoruz. Bu durum adi yargılanama hakkına savunma hakkına artık zarar verir hale geldi. Buna artık bir çözüm bulunmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Ankara’da idare mahkemeleri Konya Yolu’nda, iş ve ticaret mahkemeleri Balgat’ta, icra müdürlükleri ve mahkemeleri Yenimahalle’de, fikri ve sınai haklar mahkemeleri yine Yenimahalle’de, ceza ve hukuk mahkemeleri ise Sıhhiye’de hizmet veriyor.
Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
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Ankara Baro Başkanı Sağkan: Çoklu baro avukatlardan destek görmedi
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