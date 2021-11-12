https://tr.sputniknews.com/20211112/ankarali-avukatlar-adliyeler-arasinda-kosu-duzenledi-1050732230.html

Ankaralı avukatlar adliyeler arasında koşu düzenledi

Ankaralı avukatlar adliyeler arasında koşu düzenledi

Ankara’da mahkemelerin şehrin farklı noktalarında bulunmasına tepki gösteren baro avukatları, iki adliye arasında koşu düzenledi. Bayrak yarışı şeklinde... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T12:27+0300

2021-11-12T12:27+0300

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türkiye

ankara

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ankara bölge adliye mahkemesi

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Ankara Barosu avukatları adliye binalarının kentin farklı bölgelerine dağılmasını, mahkeme binaları arasından koşarak protesto etti. “Başkente yakışır tek adliye” talep eden avukatların Ankara Adliyesi Balgat Ek Hizmet Binası önünden başlayan koşusu, İcra ve Söğütözü adliyesi önünde son buldu.Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi ile Ankara Barosu Koşu Kulübü tarafından bayrak yarışı şeklinde düzenlenen koşuda avukatlar belirlenen noktalarda birbirlerine dosya verdi.‘Adalete erişim imkansız hale geldi’Koşu öncesinden Balgat Adliyesi önünde koşuya katılan avukatlar adına bir açıklama yapan Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Kemal Koranel “Ülkemizde başka hiçbir ilde örneği görülmeyen bir şekilde Ankara’da aynı yargı koluna dahil mahkemeler bile fiziken farklı yerlerde bulunmaktadır. Salt yerel mahkeme düzeyindeki mahkemelerden müteşekkil adliye sayısı 6’yı buldu. Sıhhiye Adliyesi dışındaki tüm adliye binaları, ticari işlere özgülenmiş çok katlı binaların kiralanması suretiyle adliyeleştirilmiş durumda. Bölünmüş, parçalanmış adliye binaları hem avukatların hem de vatandaşların adalete erişimini imkansız hale getirmektedir” dedi.‘Her gün maraton koşuyoruz’Yarışa takım elbise ile katılan Avukat Aytaç Akansoy ise “Ankara’da farklı semtlerde bulunan adliyelerdeki davalarımıza yetişmek için her gün bir maraton koşuyoruz. Bu durum adi yargılanama hakkına savunma hakkına artık zarar verir hale geldi. Buna artık bir çözüm bulunmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.Ankara’da idare mahkemeleri Konya Yolu’nda, iş ve ticaret mahkemeleri Balgat’ta, icra müdürlükleri ve mahkemeleri Yenimahalle’de, fikri ve sınai haklar mahkemeleri yine Yenimahalle’de, ceza ve hukuk mahkemeleri ise Sıhhiye’de hizmet veriyor.

https://tr.sputniknews.com/20210910/ankara-baro-baskani-sagkan-coklu-baro-avukatlardan-destek-gormedi-1048801836.html

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