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https://tr.sputniknews.com/20211112/cop27ye-misir-cop28e-bae-ev-sahipligi-yapacak-1050719131.html
COP27’ye Mısır, COP28’e BAE ev sahipliği yapacak
COP27’ye Mısır, COP28’e BAE ev sahipliği yapacak
İskoçya’nın Glasgow kentinde devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın (COP26) gelecek yılki ayağı COP27’nin Mısır’da, 2023’teki COP28’in... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T00:43+0300
2021-11-12T00:43+0300
dünya
bm
mısır
bae
birleşmiş milletler (bm)
karar
ev sahipliği
birleşik arap emirlikleri (bae)
iklim
ev sahibi
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Glasgow kentinde devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın (COP26) gelecek sene yapılacak olan ayağı COP27’nin Mısır’da yapılacağı açıklandı. Mısır Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mısır'ın 2022'deki COP27’ye ev sahipliği yapacağını duyurarak, konferansın Kızıldeniz’deki tatil beldesi Şarm El-Şeyh'te düzenlenmesinin planlandığını aktardı.COP28 BAE’de yapılacakBirleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın 2023’teki ayağı COP28’e ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ev sahipliği yapacağı açıklandı. BAE Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid El Maktum sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, BAE’nin 2023 yılındaki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na (COP28) ev sahipliği yapacağını duyurarak, “BAE'yi 2023'te en önemli küresel iklim konferansı COP28'in ev sahipliğini kazandığı için tebrik ediyoruz. Ülkemiz için hak edilmiş bir seçim. Konferansı başarılı kılmak için tüm yeteneklerimizi ortaya koyacağız. BAE, gezegeni korumak için küresel iklim eylemine bağlı kalacaktır” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211104/rusyanin-cop26-cantasinda-ne-var-1050487298.html
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bm, mısır, bae, birleşmiş milletler (bm), karar, ev sahipliği, birleşik arap emirlikleri (bae), iklim, ev sahibi , birleşmiş milletler (bm) iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi 26. taraflar konferansı (cop26), cop26

COP27’ye Mısır, COP28’e BAE ev sahipliği yapacak

00:43 12.11.2021
© REUTERS / Peter NichollsПротестующий с плакатом в Лондоне
Протестующий с плакатом в Лондоне - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© REUTERS / Peter Nicholls
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İskoçya’nın Glasgow kentinde devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın (COP26) gelecek yılki ayağı COP27’nin Mısır’da, 2023’teki COP28’in ise Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacağı açıklandı.
Glasgow kentinde devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın (COP26) gelecek sene yapılacak olan ayağı COP27’nin Mısır’da yapılacağı açıklandı.
Mısır Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mısır'ın 2022'deki COP27’ye ev sahipliği yapacağını duyurarak, konferansın Kızıldeniz’deki tatil beldesi Şarm El-Şeyh'te düzenlenmesinin planlandığını aktardı.

COP28 BAE’de yapılacak

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın 2023’teki ayağı COP28’e ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ev sahipliği yapacağı açıklandı.
BAE Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid El Maktum sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, BAE’nin 2023 yılındaki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na (COP28) ev sahipliği yapacağını duyurarak, “BAE'yi 2023'te en önemli küresel iklim konferansı COP28'in ev sahipliğini kazandığı için tebrik ediyoruz. Ülkemiz için hak edilmiş bir seçim. Konferansı başarılı kılmak için tüm yeteneklerimizi ortaya koyacağız. BAE, gezegeni korumak için küresel iklim eylemine bağlı kalacaktır” dedi.
BM İklim Değişikliği Konferansı (COP26) öncesi gösteri (Britanya/İskoçya/ Glasgow) - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
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Rusya’nın COP26 çantasında ne var?
4 Kasım, 17:52
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