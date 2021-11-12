https://tr.sputniknews.com/20211112/donetsk-ukrayna-yerlesim-birimlerine-askeri-techizat-konuslandirdi-1050751072.html

Donetsk: Ukrayna, yerleşim birimlerine askeri teçhizat konuşlandırdı

Donetsk: Ukrayna, yerleşim birimlerine askeri teçhizat konuşlandırdı

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Halk Milisi, Ukrayna ordusunun Donbass'taki yerleşim birimlerine bir hafta içinde 30... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T20:26+0300

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savunma

ukrayna

donetsk halk cumhuriyeti

işgal

donetsk halk milisleri idaresi

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Ukrayna'nın güneydoğusunda gerilim son haftalarda yeniden tırmanırken Kiev'e bağlı güçlerin bölgeye askeri teçhizat sevk ettiği açıklaması geldi.Donetsk Halk Milisi'nden yapılan açıklamada, "Kievli işgalciler, Ukrayna'nın kontrolündeki yerleşim birimlerine 30 silah ve askeri teçhizat konuşlandırdı" dendi.Söz konusu teçhizat arasında 152 milimetre kalibreli Msta-S kundağı motorlu obüsler, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 100 milimetre kalibreli Rapira tanksavar füzeleri, T-64 tankları, 152 milimetre kalibreli Giatsint-S kundağı motorlu obüsler, Osa füze kompleksi, 122 milimetre kalibreli Gvozdika kundağı motorlu obüsler ve Grad çok namlulu roketatarlar bulunduğu ifade edildi.2020 yazında Donbass'ta yürürlüğe koyulan ek ateşkes önlemleri kapsamında ateş açılması, silahların ve askeri teçhizatın yerleşim birimlerine ve civarına konuşlandırılması, saldırı ve saboraj eylemleri gerçekleştirilmesi yasaklanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211109/donetsk-ukraynali-gucler-donbasstaki-staromarevka-koyunu-ele-gecirdi-1050624223.html

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ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti, işgal, donetsk halk milisleri idaresi