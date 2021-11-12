https://tr.sputniknews.com/20211112/f1-brezilya-grand-prixsinde-siralama-turlarinin-galibi-hamilton-1050755728.html

F1 Brezilya Grand Prix'sinde sıralama turlarının galibi Hamilton

F1 Brezilya Grand Prix'sinde sıralama turlarının galibi Hamilton

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. ayağı Brezilya Grand Prix'sinin sprint yarışına, Mercedes takımından Lewis Hamilton ilk sırada başlayacak. 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T23:50+0300

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spor

brezilya

lewis hamilton

formula 1

sao paulo

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Büyük Britanyalı pilot, Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki 4.3 kilometrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 07.934 saniyelik süresiyle galip geldi.Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, liderin 0.438 saniye arkasında ikinciliği, Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas da 0.535 saniye yavaş turlayarak üçüncülüğü elde etti.Sıralama turlarında alınan dereceler, sprint yarışının grid dizilişinde geçerli olacak. Organizasyonu daha heyecanlı hale getirmek için bu yıl üç etapta uygulanmasına karar verilen sprint yarışının sonucu, pazar günkü yarışta pilotların sıralamasını belirleyecek. Kazananın pole pozisyonunu elde edeceği sprint yarışında ilk 3'e girenler, sırasıyla 3.2 ve 1 puan alacak.Bu sezon Büyük Britanya ve İtalya'nın ardından üçüncü kez uygulanacak sprint yarışı yarın TSİ 22.30, 71 turluk yarış ise 14 Kasım Pazar günü TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek.

https://tr.sputniknews.com/20211022/formula-1de-izleyicilerin-favorileri-1050082099.html

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