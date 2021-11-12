Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211112/irak-belarusla-direkt-ucuslari-durduracak-1050753098.html
Irak, Belarus’la direkt uçuşları durduracak
Irak, Belarus’la direkt uçuşları durduracak
Irak Dışişleri Bakanlığı, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi bağlamında, Belarus’la direkt uçuşların durdurulacağını duyurdu. 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T22:02+0300
2021-11-12T22:02+0300
dünya
polonya
belarus
irak
thy
kaçak göçmen
göçmen
göçmen krizi
sınır
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101787/17/1017871725_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_cf66554adfc0cac2931859e727d44885.jpg
Irak Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Belarus’la direkt uçuşlar durdurulacak” ifadesine yer verildi.Daha önce AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Belarus’a seyahat etmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışı yapılmaması ve uçağa alınmamaları kararından dolayı THY’ye teşekkür etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211112/ingiltere-polonya-belarus-sinirina-askeri-personel-gonderdi-1050748609.html
polonya
belarus
irak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101787/17/1017871725_145:0:896:563_1920x0_80_0_0_8d7a70da351503d57331e40628e22c60.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
polonya, belarus, irak, thy, kaçak göçmen, göçmen, göçmen krizi, sınır

Irak, Belarus’la direkt uçuşları durduracak

22:02 12.11.2021
© AAIrak bayrağı
Irak bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© AA
Abone ol
Irak Dışişleri Bakanlığı, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi bağlamında, Belarus’la direkt uçuşların durdurulacağını duyurdu.
Irak Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Belarus’la direkt uçuşlar durdurulacak” ifadesine yer verildi.
Daha önce AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Belarus’a seyahat etmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışı yapılmaması ve uçağa alınmamaları kararından dolayı THY’ye teşekkür etmişti.
Belarus - Polonya sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
DÜNYA
İngiltere, Polonya-Belarus sınırına askeri personel gönderdi
18:56
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:45Yozgat'ta IŞİD operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
22:44Lavrov: Göçmen krizi bağlamında Aeroflot’a yöneltilen suçlamalar saçmalık
22:44Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nin ardından ortak bildiri yayınlandı
22:36Kuyumcu çalışanını öldürüp 2 kilogram altınla kaçan zanlı yakalandı
22:33Belarus’taki tatbikat sırasında 2 Rus askeri öldü
22:21Bakan Soylu: Kemer takma oranını yüzde 50'den 85'lere çıkardık
22:12Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Yapısal cari açığı azaltmak hükümetin görevidir
22:04Acun Ilıcalı, Hull City'le ilgili planlarını anlattı: Başarılı olmak için geliyorum
22:02Irak, Belarus’la direkt uçuşları durduracak
21:51Bahçelievler’de eşini öldüren şüpheli tutuklandı
21:44Valilik, Kovid-19 hastalarının yoğun bakım ilaçlarının fotoğrafını paylaşıp aşı çağrısı yaptı
21:38Hakkari'de gösteri, yürüyüş ve eylemler 15 gün süreyle yasaklandı
21:32Getir, Şok Marketler'e ortak oluyor
21:23Katar’dan dünyaya ‘Afganistan’ı yalnız bırakmama’ çağrısı
21:22Aile hekimi, odasında darp edildi
21:19Kur’an kursunda 4 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunan Fatih Öztürk'e 33 yıl hapis cezası verildi
21:00AB: Avrupa'da 2020'de internette çocuk istismarına ilişkin 1 milyondan fazla şikayet alındı
20:56İskandinav ülkelerinde Kovid-19 tedbirleri artırılıyor
20:56İçişleri Bakanı Soylu: Eski Türkiye’ye dönemeyiz
20:46Rusya’da QR koduyla ilgili tasarı Duma’ya sunuldu