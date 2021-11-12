https://tr.sputniknews.com/20211112/irak-belarusla-direkt-ucuslari-durduracak-1050753098.html
Irak, Belarus’la direkt uçuşları durduracak
Irak, Belarus’la direkt uçuşları durduracak
Irak Dışişleri Bakanlığı, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi bağlamında, Belarus’la direkt uçuşların durdurulacağını duyurdu. 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T22:02+0300
2021-11-12T22:02+0300
2021-11-12T22:02+0300
dünya
polonya
belarus
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kaçak göçmen
göçmen
göçmen krizi
sınır
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Irak Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Belarus’la direkt uçuşlar durdurulacak” ifadesine yer verildi.Daha önce AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Belarus’a seyahat etmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışı yapılmaması ve uçağa alınmamaları kararından dolayı THY’ye teşekkür etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211112/ingiltere-polonya-belarus-sinirina-askeri-personel-gonderdi-1050748609.html
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polonya, belarus, irak, thy, kaçak göçmen, göçmen, göçmen krizi, sınır
Irak, Belarus’la direkt uçuşları durduracak
Irak Dışişleri Bakanlığı, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi bağlamında, Belarus’la direkt uçuşların durdurulacağını duyurdu.
Irak Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Belarus’la direkt uçuşlar durdurulacak” ifadesine yer verildi.
Daha önce AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Belarus’a seyahat etmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışı yapılmaması ve uçağa alınmamaları kararından dolayı THY’ye teşekkür etmişti.