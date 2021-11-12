Lavrov: Göçmen krizi bağlamında Aeroflot’a yöneltilen suçlamalar saçmalık

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya konulu uluslararası konferansın ardından basın mensuplarıyla görüşmede, Aeroflot havayolu şirketinin, göçmenlerin Belarus-Polonya sınırına ulaşmasında rolü olduğu yönündeki iddiayı değerlendirdi.Lavrov, “Konferansta Aeroflot’un bahsi bile geçmedi. Herkes bunun saçmalık olduğunu anlıyor” dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Polonya-Belarus sınırında yaşanan göçmen kriziyle ilgili olarak Rus havayolu şirketi Aeroflot’a yöneltilen suçlamaların saçmalık olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya konulu uluslararası konferansın ardından basın mensuplarıyla görüşmede, Aeroflot havayolu şirketinin, göçmenlerin Belarus-Polonya sınırına ulaşmasında rolü olduğu yönündeki iddiayı değerlendirdi.
Lavrov, “Konferansta Aeroflot’un bahsi bile geçmedi. Herkes bunun saçmalık olduğunu anlıyor” dedi.