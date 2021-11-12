https://tr.sputniknews.com/20211112/belarus-polonya-sinirindaki-goc-krizinin-suclusu-minsk-1050746902.html
'Belarus-Polonya sınırındaki göç krizinin suçlusu Minsk'
'Belarus-Polonya sınırındaki göç krizinin suçlusu Minsk'
Yaz aylarında Belarus’un Polonya, Litvanya ve Letonya sınırında Batı Avrupa’ya giden göçmenlerin sayısı arttı. Bu durum 8 Kasım’da daha da şiddetlendi ve... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T17:20+0300
2021-11-12T17:20+0300
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Sputnik Belarus’un aktardığına göre bugün, Belarus ile Polonya sınırında toplanan göçmenler tellerin üzerinden atlayarak sınırı geçti.Varşova, göçmenlere Belarus güvenlik güçlerinin yardım ettiğini ileri sürdü, ancak Minsk bu bilgiyi yalanladı. Belarus Devlet Sınır Muhafaza Komitesi, Belaruslu askerlerin defalarca insanlardan Belarus’a geri dönmelerini talep ettiğini açıkladı. Komite, Varşova’nın Belaruslu askerleri karalamak için sınırdaki göçmen kriziyle ilgili kasıtlı olarak yanlış bilgiler yaydığını kaydetti.Daha önce BMGK üyeleri Estonya, Fransa, İrlanda, Norveç, İngiltere, ABD ve Arnavutluk, Minsk’i bölgedeki istikrarı baltalamak için sınırda suni bir kriz yaratmakla suçlamıştı.Varşova, Vilnius ve Riga, olanlardan Minsk'i sorumlu tutuyor. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko da göçmen akışının önünü kesmeyeceklerini, Avrupa’nın yaptırımları yüzünden bunun için paralarının da güçlerinin de kalmadığını ifade etmişti.Söz konusu BMGK üyeleri Polonya sınırındaki yasadışı göçmenler nedeniyle Belarus’a karşı yeni yaptırımlar getirilmesini görüşmeye hazır oldukları açıklamasını yapmıştı.Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, olası yeni yaptırımlara sert yanıt vermeye hazır olduklarını söyledi.
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polonya, belarus, karikatür , göçmen krizi
'Belarus-Polonya sınırındaki göç krizinin suçlusu Minsk'
17:20 12.11.2021 (güncellendi: 17:21 12.11.2021)
Yaz aylarında Belarus’un Polonya, Litvanya ve Letonya sınırında Batı Avrupa’ya giden göçmenlerin sayısı arttı. Bu durum 8 Kasım’da daha da şiddetlendi ve sınırda yaklaşık 2 bin kişi toplandı.
Sputnik Belarus’un aktardığına göre bugün, Belarus ile Polonya sınırında toplanan göçmenler tellerin üzerinden atlayarak sınırı geçti
.
Varşova, göçmenlere Belarus güvenlik güçlerinin yardım ettiğini ileri sürdü, ancak Minsk bu bilgiyi yalanladı. Belarus Devlet Sınır Muhafaza Komitesi, Belaruslu askerlerin defalarca insanlardan Belarus’a geri dönmelerini talep ettiğini açıkladı. Komite, Varşova’nın Belaruslu askerleri karalamak için sınırdaki göçmen kriziyle ilgili kasıtlı olarak yanlış bilgiler yaydığını kaydetti.
Daha önce BMGK üyeleri Estonya, Fransa, İrlanda, Norveç, İngiltere, ABD ve Arnavutluk, Minsk’i bölgedeki istikrarı baltalamak için sınırda suni bir kriz yaratmakla suçlamıştı.
Varşova, Vilnius ve Riga, olanlardan Minsk'i sorumlu tutuyor. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko da göçmen akışının önünü kesmeyeceklerini, Avrupa’nın yaptırımları yüzünden bunun için paralarının da güçlerinin de kalmadığını ifade etmişti.
Söz konusu BMGK üyeleri Polonya sınırındaki yasadışı göçmenler nedeniyle Belarus’a karşı yeni yaptırımlar getirilmesini görüşmeye hazır oldukları açıklamasını yapmıştı.
Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, olası yeni yaptırımlara sert yanıt vermeye hazır olduklarını söyledi
.