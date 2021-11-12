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Putin: İnsanların iletişim ve eğitim için meta evrenlere ihtiyacı var
Putin: İnsanların iletişim ve eğitim için meta evrenlere ihtiyacı var
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, insanların mesafelere rağmen aralarında iletişim kurmak ve eğitim görmek için meta evrenlerin sunduğu olanaklardan... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T23:00+0300
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dünya
rusya
vladimir putin
metaverse
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Artificial Intelligence (AI) Journey 2021 uluslararası yapay zeka ve veri analizi konferansında konuşan Putin, “Metaverse terimi, 30 yıl önce ünlü bilim kurgu yazarı (Neal Stephenson) tarafından önerilmişti. Onun kitabında, insanlar kelimenin tam anlamıyla gerçek dünyanın kusurlarından kaçarak kurtuluşu meta evrende buluyor. Ancak bu yaklaşım bugün bizim için fazla karamsar ve bence bu yoldan kesinlikle gitmeye değmez. Aksine, insanların uzun mesafelere bakmaksızın iletişim kurabilmeleri, birlikte çalışabilmeleri, okumaları, ortak yaratıcı, iş projelerini uygulayabilmeleri için meta evrenlerinin sunduğu olanakları kullanmak gerekir” ifadesini kullandı.Putin, bunun, şirketler için ulaşmaları gerektiği yeni zirve olduğunu da sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211112/facebook-ile-microsoft-arasinda-metaverse-ortakligi-1050727803.html
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rusya, vladimir putin, metaverse

Putin: İnsanların iletişim ve eğitim için meta evrenlere ihtiyacı var

23:00 12.11.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© Sputnik
/
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, insanların mesafelere rağmen aralarında iletişim kurmak ve eğitim görmek için meta evrenlerin sunduğu olanaklardan yararlanmaları gerektiğini belirtti.
Artificial Intelligence (AI) Journey 2021 uluslararası yapay zeka ve veri analizi konferansında konuşan Putin, “Metaverse terimi, 30 yıl önce ünlü bilim kurgu yazarı (Neal Stephenson) tarafından önerilmişti. Onun kitabında, insanlar kelimenin tam anlamıyla gerçek dünyanın kusurlarından kaçarak kurtuluşu meta evrende buluyor. Ancak bu yaklaşım bugün bizim için fazla karamsar ve bence bu yoldan kesinlikle gitmeye değmez. Aksine, insanların uzun mesafelere bakmaksızın iletişim kurabilmeleri, birlikte çalışabilmeleri, okumaları, ortak yaratıcı, iş projelerini uygulayabilmeleri için meta evrenlerinin sunduğu olanakları kullanmak gerekir” ifadesini kullandı.
Putin, bunun, şirketler için ulaşmaları gerektiği yeni zirve olduğunu da sözlerine ekledi.
Facebook - Meta - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
YAŞAM
Facebook ile Microsoft arasında 'metaverse' ortaklığı
09:51
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