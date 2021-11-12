https://tr.sputniknews.com/20211112/putin-insanlarin-iletisim-ve-egitim-icin-meta-evrenlere-ihtiyaci-var-1050754730.html

Putin: İnsanların iletişim ve eğitim için meta evrenlere ihtiyacı var

Putin: İnsanların iletişim ve eğitim için meta evrenlere ihtiyacı var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, insanların mesafelere rağmen aralarında iletişim kurmak ve eğitim görmek için meta evrenlerin sunduğu olanaklardan... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T23:00+0300

2021-11-12T23:00+0300

2021-11-12T23:00+0300

dünya

rusya

vladimir putin

metaverse

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Artificial Intelligence (AI) Journey 2021 uluslararası yapay zeka ve veri analizi konferansında konuşan Putin, “Metaverse terimi, 30 yıl önce ünlü bilim kurgu yazarı (Neal Stephenson) tarafından önerilmişti. Onun kitabında, insanlar kelimenin tam anlamıyla gerçek dünyanın kusurlarından kaçarak kurtuluşu meta evrende buluyor. Ancak bu yaklaşım bugün bizim için fazla karamsar ve bence bu yoldan kesinlikle gitmeye değmez. Aksine, insanların uzun mesafelere bakmaksızın iletişim kurabilmeleri, birlikte çalışabilmeleri, okumaları, ortak yaratıcı, iş projelerini uygulayabilmeleri için meta evrenlerinin sunduğu olanakları kullanmak gerekir” ifadesini kullandı.Putin, bunun, şirketler için ulaşmaları gerektiği yeni zirve olduğunu da sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20211112/facebook-ile-microsoft-arasinda-metaverse-ortakligi-1050727803.html

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