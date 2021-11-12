Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Sanayi üretim endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1.5 azalırken, yıllık bazda yüzde 8.9 artış gösterdi
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211112/facebook-ile-microsoft-arasinda-metaverse-ortakligi-1050727803.html
Facebook ile Microsoft arasında 'metaverse' ortaklığı
Facebook ile Microsoft arasında 'metaverse' ortaklığı
Facebook, gelecekteki 'metaverse' işbirliğinin potansiyel bir habercisi olarak 'Workplace' aracını 'Teams' ile entegre etmek üzere kurumsal rakibi Microsoft... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T09:51+0300
2021-11-12T09:51+0300
yaşam
facebook
işbirliği
entegrasyon
microsoft teams
meta
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050727621_0:43:1200:718_1920x0_80_0_0_83f8e7931b62021abf71e669d343cce2.jpg
Yakın bir zamanda adını 'Meta' olarak değiştirme kararı alan Facebook, 'Workplace' aracını Teams ile entegre etmek üzerre rakibi Microsoft ile anlaştı.Yapılan işbirliği sonucunda, 2022'nin başlarından itibaren Workplace kullanıcıları uygulama içi gruplarda Teams video toplantılarını canlı olarak yayınlayabilecek ve Teams kullanıcıları, uygulamalar arasında geçiş yapmak zorunda kalmadan Workplace içeriğine erişebilecek.Görsel olarak Workplace, Teams’te sabitlenmiş bir sekme olarak görünecek.Workplace, mayıs ayında 7 milyon ücretli aboneyi aştı, ama Microsoft Teams'in bildirdiği aylık 250 milyon aktif kullanıcıya kıyasla sönük kalıyor.Ayrıca bu ortaklık, Microsoft ile Workplace arasındaki ilk ortaklık değil; Office 360 paketi, Share Point ve OneDrive'ın tümü daha önce entegre edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211104/facebookun-ilk-yatirimcilarindan-mcnamee-metaverse-bir-distopya-zuckerbergin-elinde-guvenli-olmaz-1050492581.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050727621_216:0:1200:738_1920x0_80_0_0_4c71a072a39227880490b7e53be53b48.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
facebook, işbirliği, entegrasyon, microsoft teams, meta

Facebook ile Microsoft arasında 'metaverse' ortaklığı

09:51 12.11.2021
© REUTERS / Dado RuvicFacebook - Meta
Facebook - Meta - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
Abone ol
Facebook, gelecekteki 'metaverse' işbirliğinin potansiyel bir habercisi olarak 'Workplace' aracını 'Teams' ile entegre etmek üzere kurumsal rakibi Microsoft ile ortaklığa gidiyor.
Yakın bir zamanda adını 'Meta' olarak değiştirme kararı alan Facebook, 'Workplace' aracını Teams ile entegre etmek üzerre rakibi Microsoft ile anlaştı.
Yapılan işbirliği sonucunda, 2022'nin başlarından itibaren Workplace kullanıcıları uygulama içi gruplarda Teams video toplantılarını canlı olarak yayınlayabilecek ve Teams kullanıcıları, uygulamalar arasında geçiş yapmak zorunda kalmadan Workplace içeriğine erişebilecek.
Görsel olarak Workplace, Teams’te sabitlenmiş bir sekme olarak görünecek.
Workplace, mayıs ayında 7 milyon ücretli aboneyi aştı, ama Microsoft Teams'in bildirdiği aylık 250 milyon aktif kullanıcıya kıyasla sönük kalıyor.
Ayrıca bu ortaklık, Microsoft ile Workplace arasındaki ilk ortaklık değil; Office 360 paketi, Share Point ve OneDrive'ın tümü daha önce entegre edilmişti.
Roger McNamee - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2021
DÜNYA
Facebook'un ilk yatırımcılarından McNamee: Metaverse, Zuckerberg'in elinde güvenli olmaz
4 Kasım, 20:48
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:34ABD Ulusal İstihbarat Direktörü'nden dünya dışı zeki yaşamın varlığına yeşil ışık
10:33Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar tahmini yükseldi
10:25Sanayi üretim endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1.5 azalırken, yıllık bazda yüzde 8.9 artış gösterdi
10:11Kovid-19 bu kez bağırsağa yapıştı
10:06Çin'de Bekarlar Günü satışları rekor kırdı
09:51Facebook ile Microsoft arasında 'metaverse' ortaklığı
09:51Firari FETÖ’cü, güvenlik kamerasıyla çevrelediği bağ evinde yakalandı
09:503 bin kilometre yol yapan Pingu kendini Yeni Zelanda kıyılarında buldu
09:48Cem Küçük'ten hükümete 'dostane' uyarı: Döviz böyle artmaya devam ederse, işler zorlaşacak
09:43İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Mama kaplı ağaç dibi ızgara uygulamamızı İstanbul'a yayalım mı?
09:35Kalamış Yat Limanı resmen Koç’un
09:34Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine’ye ait 10 değerli arazinin satışını daha onayladı
09:33Tayvan'da ikinci doz Pfizer aşısının 12-17 yaş aralığında kullanımı durduruldu
09:30Demirören, Hürriyet’te zorunlu hisse alımı teklif edecek
09:30Selvi: Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesinden rahatsız olanlar, koltuk üzerinden kriz çıkarmaya çalıştı
09:28Sezgin Baran Korkmaz fezlekesinden Garipoğlu çıktı
09:24İstanbul’da yıkılıp yeniden yapılacak binaların ilk yapıldığı tarihteki imar hakları geri verildi
09:10Yeni metrobüsler 2022'de geliyor
08:44Satışı 68 yıldır yasak olan samuray kılıcı, internette 'hediyelik' olarak satılıyor
08:12Ordu'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini minibüsle ezdi