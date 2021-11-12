https://tr.sputniknews.com/20211112/facebook-ile-microsoft-arasinda-metaverse-ortakligi-1050727803.html
Facebook ile Microsoft arasında 'metaverse' ortaklığı
Facebook ile Microsoft arasında 'metaverse' ortaklığı
Facebook, gelecekteki 'metaverse' işbirliğinin potansiyel bir habercisi olarak 'Workplace' aracını 'Teams' ile entegre etmek üzere kurumsal rakibi Microsoft... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T09:51+0300
2021-11-12T09:51+0300
2021-11-12T09:51+0300
yaşam
facebook
işbirliği
entegrasyon
microsoft teams
meta
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Yakın bir zamanda adını 'Meta' olarak değiştirme kararı alan Facebook, 'Workplace' aracını Teams ile entegre etmek üzerre rakibi Microsoft ile anlaştı.Yapılan işbirliği sonucunda, 2022'nin başlarından itibaren Workplace kullanıcıları uygulama içi gruplarda Teams video toplantılarını canlı olarak yayınlayabilecek ve Teams kullanıcıları, uygulamalar arasında geçiş yapmak zorunda kalmadan Workplace içeriğine erişebilecek.Görsel olarak Workplace, Teams’te sabitlenmiş bir sekme olarak görünecek.Workplace, mayıs ayında 7 milyon ücretli aboneyi aştı, ama Microsoft Teams'in bildirdiği aylık 250 milyon aktif kullanıcıya kıyasla sönük kalıyor.Ayrıca bu ortaklık, Microsoft ile Workplace arasındaki ilk ortaklık değil; Office 360 paketi, Share Point ve OneDrive'ın tümü daha önce entegre edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211104/facebookun-ilk-yatirimcilarindan-mcnamee-metaverse-bir-distopya-zuckerbergin-elinde-guvenli-olmaz-1050492581.html
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facebook, işbirliği, entegrasyon, microsoft teams, meta
Facebook ile Microsoft arasında 'metaverse' ortaklığı
Facebook, gelecekteki 'metaverse' işbirliğinin potansiyel bir habercisi olarak 'Workplace' aracını 'Teams' ile entegre etmek üzere kurumsal rakibi Microsoft ile ortaklığa gidiyor.
Yakın bir zamanda adını 'Meta
' olarak değiştirme kararı alan Facebook
, 'Workplace
' aracını Teams ile entegre etmek üzerre rakibi Microsoft
ile anlaştı.
Yapılan işbirliği sonucunda, 2022'nin başlarından itibaren Workplace kullanıcıları uygulama içi gruplarda Teams video toplantılarını canlı olarak yayınlayabilecek ve Teams kullanıcıları, uygulamalar arasında geçiş yapmak zorunda kalmadan Workplace içeriğine erişebilecek.
Görsel olarak Workplace, Teams’te sabitlenmiş bir sekme olarak görünecek.
Workplace, mayıs ayında 7 milyon ücretli aboneyi aştı, ama Microsoft Teams'in bildirdiği aylık 250 milyon aktif kullanıcıya kıyasla sönük kalıyor.
Ayrıca bu ortaklık, Microsoft ile Workplace arasındaki ilk ortaklık değil; Office 360 paketi, Share Point ve OneDrive'ın tümü daha önce entegre edilmişti.