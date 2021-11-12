Tiramisu tatlısı 'annesini' de kaybetti

Dünyanın en sevilen tatlılarından, İtalya mutfağının da en çok tüketilen lezzetlerinden tiramisu 'babası' Ado Campeol'den yaklaşık 2 hafta sonra 'annesi'ni de uğurladı. Eşi gibi restorancı olan Alba di Pillo- Campeol'un 92 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Resmi ölüm nedeni henüz açıklanmazken sebebin eşini kısa süre öncesinde kaybetmesinden kırık kalp sendromu olabileceği tahmin ediliyor.Tiramisunun İtalya'nın kuzeyindeki Treviso kentinde Ado Campeol'un sahibi olduğu Alle Beccherie restoranında aşçı ile Campeol'un eşi tarafından icat edildiği kabul ediliyor. Ana malzemesi kahveye batırılmış bisküviler ve mascarpone peyniri olan tiramisuyu 1972'de Alle Beccherie menüsüne ekleyen aile hiçbir zaman patentini almadı.
Mucitlerini 2 hafta arayla kaybeden tiramisu tatlısı 'yetim kaldı.' 92 yaşındaki Alba Di Pillo Campeol 'tiramisunun babası' olarak anılan eşi Ado Campeol'den yaklaşık 2 hafta sonra hayatını kaybetti.
Dünyanın en sevilen tatlılarından, İtalya mutfağının da en çok tüketilen lezzetlerinden tiramisu 'babası' Ado Campeol'den yaklaşık 2 hafta sonra 'annesi'ni de uğurladı.
Eşi gibi restorancı olan Alba di Pillo- Campeol'un 92 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.
Resmi ölüm nedeni henüz açıklanmazken sebebin eşini kısa süre öncesinde kaybetmesinden kırık kalp sendromu olabileceği tahmin ediliyor.
Campeol - it was his wife, Alba Di Pillo, and the confectionery chef of their historic Alle Beccherie restaurant in Treviso, Roberto Linguanotto, who created and named the first #tiramisu Dec 24, 1969. "Tirame Su"translates as "pick me up". https://t.co/EGxs2PzoCh
Tiramisunun İtalya'nın kuzeyindeki Treviso kentinde Ado Campeol'un sahibi olduğu Alle Beccherie restoranında aşçı ile Campeol'un eşi tarafından icat edildiği kabul ediliyor. Ana malzemesi kahveye batırılmış bisküviler ve mascarpone peyniri olan tiramisuyu 1972'de Alle Beccherie menüsüne ekleyen aile hiçbir zaman patentini almadı.