https://tr.sputniknews.com/20211112/tiramisu-tatlisi-annesini-de-kaybetti-1050742610.html

Tiramisu tatlısı 'annesini' de kaybetti

Tiramisu tatlısı 'annesini' de kaybetti

Mucitlerini 2 hafta arayla kaybeden tiramisu tatlısı 'yetim kaldı.' 92 yaşındaki Alba Di Pillo Campeol 'tiramisunun babası' olarak anılan eşi Ado Campeol'den... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T16:09+0300

2021-11-12T16:09+0300

2021-11-12T16:09+0300

italya

tiramisu

alba di pillo

yaşam

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Dünyanın en sevilen tatlılarından, İtalya mutfağının da en çok tüketilen lezzetlerinden tiramisu 'babası' Ado Campeol'den yaklaşık 2 hafta sonra 'annesi'ni de uğurladı. Eşi gibi restorancı olan Alba di Pillo- Campeol'un 92 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Resmi ölüm nedeni henüz açıklanmazken sebebin eşini kısa süre öncesinde kaybetmesinden kırık kalp sendromu olabileceği tahmin ediliyor.Tiramisunun İtalya'nın kuzeyindeki Treviso kentinde Ado Campeol'un sahibi olduğu Alle Beccherie restoranında aşçı ile Campeol'un eşi tarafından icat edildiği kabul ediliyor. Ana malzemesi kahveye batırılmış bisküviler ve mascarpone peyniri olan tiramisuyu 1972'de Alle Beccherie menüsüne ekleyen aile hiçbir zaman patentini almadı.

https://tr.sputniknews.com/20211031/dunyanin-en-sevilen-tatlilarindan-tiramisu-babasini-kaybetti-1050345757.html

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italya, tiramisu, alba di pillo