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https://tr.sputniknews.com/20211112/tiramisu-tatlisi-annesini-de-kaybetti-1050742610.html
Tiramisu tatlısı 'annesini' de kaybetti
Tiramisu tatlısı 'annesini' de kaybetti
Mucitlerini 2 hafta arayla kaybeden tiramisu tatlısı 'yetim kaldı.' 92 yaşındaki Alba Di Pillo Campeol 'tiramisunun babası' olarak anılan eşi Ado Campeol'den... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T16:09+0300
2021-11-12T16:09+0300
italya
tiramisu
alba di pillo
yaşam
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Dünyanın en sevilen tatlılarından, İtalya mutfağının da en çok tüketilen lezzetlerinden tiramisu 'babası' Ado Campeol'den yaklaşık 2 hafta sonra 'annesi'ni de uğurladı. Eşi gibi restorancı olan Alba di Pillo- Campeol'un 92 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Resmi ölüm nedeni henüz açıklanmazken sebebin eşini kısa süre öncesinde kaybetmesinden kırık kalp sendromu olabileceği tahmin ediliyor.Tiramisunun İtalya'nın kuzeyindeki Treviso kentinde Ado Campeol'un sahibi olduğu Alle Beccherie restoranında aşçı ile Campeol'un eşi tarafından icat edildiği kabul ediliyor. Ana malzemesi kahveye batırılmış bisküviler ve mascarpone peyniri olan tiramisuyu 1972'de Alle Beccherie menüsüne ekleyen aile hiçbir zaman patentini almadı.
https://tr.sputniknews.com/20211031/dunyanin-en-sevilen-tatlilarindan-tiramisu-babasini-kaybetti-1050345757.html
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italya, tiramisu, alba di pillo

Tiramisu tatlısı 'annesini' de kaybetti

16:09 12.11.2021
© AFP 2021 / MARCO BERTORELLOTiramisu
Tiramisu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© AFP 2021 / MARCO BERTORELLO
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Mucitlerini 2 hafta arayla kaybeden tiramisu tatlısı 'yetim kaldı.' 92 yaşındaki Alba Di Pillo Campeol 'tiramisunun babası' olarak anılan eşi Ado Campeol'den yaklaşık 2 hafta sonra hayatını kaybetti.
Dünyanın en sevilen tatlılarından, İtalya mutfağının da en çok tüketilen lezzetlerinden tiramisu 'babası' Ado Campeol'den yaklaşık 2 hafta sonra 'annesi'ni de uğurladı.
Eşi gibi restorancı olan Alba di Pillo- Campeol'un 92 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.
Resmi ölüm nedeni henüz açıklanmazken sebebin eşini kısa süre öncesinde kaybetmesinden kırık kalp sendromu olabileceği tahmin ediliyor.
Tiramisunun İtalya'nın kuzeyindeki Treviso kentinde Ado Campeol'un sahibi olduğu Alle Beccherie restoranında aşçı ile Campeol'un eşi tarafından icat edildiği kabul ediliyor. Ana malzemesi kahveye batırılmış bisküviler ve mascarpone peyniri olan tiramisuyu 1972'de Alle Beccherie menüsüne ekleyen aile hiçbir zaman patentini almadı.
İtalya'nın kuzeyindeki Treviso kentinde Ado Campeol'un sahibi olduğu Alle Beccherie restoranında icat edildiği kabul edilen tiramisu tatlısıyla ilgili bir yarışma - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2021
YAŞAM
Dünyanın en sevilen tatlılarından tiramisu 'babasını' kaybetti
31 Ekim, 15:04
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