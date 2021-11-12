https://tr.sputniknews.com/20211112/uefadan-galatasaray-lokomotiv-moskova-karari-mac-tekrarina-gerek-yok-1050740680.html

UEFA'dan Galatasaray-Lokomotiv Moskova kararı: Maç tekrarına gerek yok

UEFA'dan Galatasaray-Lokomotiv Moskova kararı: Maç tekrarına gerek yok

UEFA, Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile Lokomotiv Moskova arasında oynanan maçın tekrar edilmesi gibi bir durumun olmadığını resmen duyurdu. 12.11.2021, Sputnik Türkiye

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2021-11-12T15:17+0300

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spor

galatasaray

lokomotiv moskova

uefa

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Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki Lokomotiv maçı için gerçekleştirdiği itiraz geri çevrildi.Milliyet’ten Onur Dinçer’in aktardığına göre, UEFA tarafından yapılan açıklamada sarı-kırmızılıların konuya yönelik talebinin kabul edilmediği duyuruldu.İsviçreli hakem Sandro Scharer’ın, Lokomotiv futbolcusu Dmitry Zhivoglyadov'a çift sarı kart gösterip oyundan ihraç etmediği savunulmuştu. Galatasaray, UEFA'ya hükmen galibiyet veya maç tekrarı için başvuru yapmıştı.UEFA’nın internet sitesinden yapılan duyuruda UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından alınan kararın detaylarına veya gerekçelerine yer verilmedi.İki takım arasında oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211107/galatasaray-lokomotiv-moskova-macinda-kural-hatasi-yapildigi-gerekcesiyle-uefaya-basvurdu-1050550199.html

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galatasaray, lokomotiv moskova, uefa