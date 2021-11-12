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UEFA'dan Galatasaray-Lokomotiv Moskova kararı: Maç tekrarına gerek yok
UEFA'dan Galatasaray-Lokomotiv Moskova kararı: Maç tekrarına gerek yok
UEFA, Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile Lokomotiv Moskova arasında oynanan maçın tekrar edilmesi gibi bir durumun olmadığını resmen duyurdu. 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T15:17+0300
2021-11-12T15:20+0300
spor
galatasaray
lokomotiv moskova
uefa
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Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki Lokomotiv maçı için gerçekleştirdiği itiraz geri çevrildi.Milliyet’ten Onur Dinçer’in aktardığına göre, UEFA tarafından yapılan açıklamada sarı-kırmızılıların konuya yönelik talebinin kabul edilmediği duyuruldu.İsviçreli hakem Sandro Scharer’ın, Lokomotiv futbolcusu Dmitry Zhivoglyadov'a çift sarı kart gösterip oyundan ihraç etmediği savunulmuştu. Galatasaray, UEFA'ya hükmen galibiyet veya maç tekrarı için başvuru yapmıştı.UEFA’nın internet sitesinden yapılan duyuruda UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından alınan kararın detaylarına veya gerekçelerine yer verilmedi.İki takım arasında oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211107/galatasaray-lokomotiv-moskova-macinda-kural-hatasi-yapildigi-gerekcesiyle-uefaya-basvurdu-1050550199.html
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galatasaray, lokomotiv moskova, uefa

UEFA'dan Galatasaray-Lokomotiv Moskova kararı: Maç tekrarına gerek yok

15:17 12.11.2021 (güncellendi: 15:20 12.11.2021)
© İHAGalatasaray-Lokomotiv Moskova maçı
Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© İHA
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UEFA, Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile Lokomotiv Moskova arasında oynanan maçın tekrar edilmesi gibi bir durumun olmadığını resmen duyurdu.
Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki Lokomotiv maçı için gerçekleştirdiği itiraz geri çevrildi.
Milliyet’ten Onur Dinçer’in aktardığına göre, UEFA tarafından yapılan açıklamada sarı-kırmızılıların konuya yönelik talebinin kabul edilmediği duyuruldu.
İsviçreli hakem Sandro Scharer’ın, Lokomotiv futbolcusu Dmitry Zhivoglyadov'a çift sarı kart gösterip oyundan ihraç etmediği savunulmuştu. Galatasaray, UEFA'ya hükmen galibiyet veya maç tekrarı için başvuru yapmıştı.
UEFA’nın internet sitesinden yapılan duyuruda UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından alınan kararın detaylarına veya gerekçelerine yer verilmedi.
İki takım arasında oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlanmıştı.
Galatasaray - Lokomotiv Moskova - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
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Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle UEFA'ya başvurdu
7 Kasım, 00:30
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