https://tr.sputniknews.com/20211112/unicef-nijerya-cocuklara-yonelik-siddet-nedeniyle-yilda-89-milyar-dolar-kaybediyor-1050722397.html

UNICEF: Nijerya çocuklara yönelik şiddet nedeniyle yılda 8.9 milyar dolar kaybediyor

UNICEF: Nijerya çocuklara yönelik şiddet nedeniyle yılda 8.9 milyar dolar kaybediyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), küçük yaşta evlilikler de dahil olmak üzere çocuklara yönelik şiddetin ekonomik yüküne bakıldığında... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T03:37+0300

2021-11-12T03:37+0300

2021-11-12T03:37+0300

dünya

afrika

nijerya

unicef

çocuk

şiddet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/03/1043946026_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_bb458041bd014e24dce70faeaea96659.jpg

UNICEF'in Nijerya Çocuk Koruma Yetkilisi İbrahim Sese, başkent Abuja'da "Nijeryalı Kız Raporunun Durumu: Nijerya'da Çocuk Yaşta Evlilik ve Kız Eğitiminin Teşhisi" başlıklı kitabın tanıtımına katıldı.Sese, burada yaptığı açıklamada, Nijerya'nın, Afrika kıtasında en fazla çocuk evliliğinin görüldüğü ülke olduğunu belirtti.Çocuk evliliğinin Nijerya'nın en büyük sorunlarından olduğuna işaret eden Sese, "Çocuklara yönelik şiddete ve şiddetin ekonomik yüküne baktığınızda Nijerya, çocuk evlilikleri de dahil olmak üzere çocuklara yönelik şiddet nedeniyle yılda 8.9 milyar dolar kaybediyor" dedi.Sese, Nijerya'nın özellikle Katsina ve Gombe eyaletlerinde çocuk evliliğine karşı çeşitli projeleri başlattıklarını bildirdi.İbrahim Sese, Nijerya hükümeti ve paydaşların, çocukları her türlü istismar ve zararlı uygulamadan koruyacak mekanizmaları güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

nijerya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afrika, nijerya, unicef, çocuk, şiddet