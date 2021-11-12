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UNICEF: Nijerya çocuklara yönelik şiddet nedeniyle yılda 8.9 milyar dolar kaybediyor
UNICEF: Nijerya çocuklara yönelik şiddet nedeniyle yılda 8.9 milyar dolar kaybediyor
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), küçük yaşta evlilikler de dahil olmak üzere çocuklara yönelik şiddetin ekonomik yüküne bakıldığında... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T03:37+0300
2021-11-12T03:37+0300
dünya
afrika
nijerya
unicef
çocuk
şiddet
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UNICEF'in Nijerya Çocuk Koruma Yetkilisi İbrahim Sese, başkent Abuja'da "Nijeryalı Kız Raporunun Durumu: Nijerya'da Çocuk Yaşta Evlilik ve Kız Eğitiminin Teşhisi" başlıklı kitabın tanıtımına katıldı.Sese, burada yaptığı açıklamada, Nijerya'nın, Afrika kıtasında en fazla çocuk evliliğinin görüldüğü ülke olduğunu belirtti.Çocuk evliliğinin Nijerya'nın en büyük sorunlarından olduğuna işaret eden Sese, "Çocuklara yönelik şiddete ve şiddetin ekonomik yüküne baktığınızda Nijerya, çocuk evlilikleri de dahil olmak üzere çocuklara yönelik şiddet nedeniyle yılda 8.9 milyar dolar kaybediyor" dedi.Sese, Nijerya'nın özellikle Katsina ve Gombe eyaletlerinde çocuk evliliğine karşı çeşitli projeleri başlattıklarını bildirdi.İbrahim Sese, Nijerya hükümeti ve paydaşların, çocukları her türlü istismar ve zararlı uygulamadan koruyacak mekanizmaları güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.
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afrika, nijerya, unicef, çocuk, şiddet

UNICEF: Nijerya çocuklara yönelik şiddet nedeniyle yılda 8.9 milyar dolar kaybediyor

03:37 12.11.2021
© AABirleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 168 milyondan fazla çocuğun yüz yüze eğitim alamadığını bildirdi.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 168 milyondan fazla çocuğun yüz yüze eğitim alamadığını bildirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© AA
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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), küçük yaşta evlilikler de dahil olmak üzere çocuklara yönelik şiddetin ekonomik yüküne bakıldığında Nijerya'nın yılda 8.9 milyar dolar kaybettiğini belirtti.
UNICEF'in Nijerya Çocuk Koruma Yetkilisi İbrahim Sese, başkent Abuja'da "Nijeryalı Kız Raporunun Durumu: Nijerya'da Çocuk Yaşta Evlilik ve Kız Eğitiminin Teşhisi" başlıklı kitabın tanıtımına katıldı.
Sese, burada yaptığı açıklamada, Nijerya'nın, Afrika kıtasında en fazla çocuk evliliğinin görüldüğü ülke olduğunu belirtti.
Çocuk evliliğinin Nijerya'nın en büyük sorunlarından olduğuna işaret eden Sese, "Çocuklara yönelik şiddete ve şiddetin ekonomik yüküne baktığınızda Nijerya, çocuk evlilikleri de dahil olmak üzere çocuklara yönelik şiddet nedeniyle yılda 8.9 milyar dolar kaybediyor" dedi.
Sese, Nijerya'nın özellikle Katsina ve Gombe eyaletlerinde çocuk evliliğine karşı çeşitli projeleri başlattıklarını bildirdi.
İbrahim Sese, Nijerya hükümeti ve paydaşların, çocukları her türlü istismar ve zararlı uygulamadan koruyacak mekanizmaları güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.
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