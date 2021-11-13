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AK Partili Karaman: Biz lider ülkeyiz, bizi ekonomiyle, dolarla terbiye edemeyeceksiniz
AK Partili Karaman: Biz lider ülkeyiz, bizi ekonomiyle, dolarla terbiye edemeyeceksiniz
AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Türkiye’nin lider bir ülke olduğunu ifade ederek ne Amerika’nın ne Avrupa’nın bu ülkeyi ekonomiyle, dolarla... 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T11:12+0300
2021-11-13T11:12+0300
politika
ak parti
dolar
süleyman karaman
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Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde düzenlenen "Meşveret Erzincan" toplantısında konuşan Karaman, 'Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını' kaydetti.Ekonomiyle ilgili sıkıntıları bildiklerini ve bu doğrultuda da çalıştıklarını kaydeden Karaman, “Biz Türkiye’yiz. Müstemleke ülke değiliz. Biz lider bir ülke olmak istiyoruz. Onun için bizim Cumhurbaşkanımızda diyor ki; Biz nereye kadar git dersek oraya kadar gideceksiniz biz nerede dur dersek orada duracaksınız. Biz nereye karış dersek oraya karışacaksınız biz nereye karışma dersek oraya karışmayacaksınız. Biz de diyoruz ki hayır. Biz lider ülkeyiz. Ve bu topraklarda, çevresindeki her şeye karışırız. Hiç biriniz engelleyemezsiniz. Doları yükseltebilirsiniz, ekonomiyle ilgili sıkıntılar çıkarabilirsiniz. Biz bayrağımıza, ülkemize hiç kimseye, hiçbir şekilde karıştırmayız" dedi. "Bizim kimse birlikteliğimizi, dostluğumuzu bozamaz ve onun için Cumhurbaşkanımızı olanca gücümüzle destekliyoruz" ifadelerini kullanan Karaman, şunları söyledi: "Şimdi diyorlar ki bize sizin güneyinizde bir terör devleti kuracağız. Kusura bakmayız diyoruz siz burada terör devleti kuramayacaksınız. Amerika’da olsa kuramayacaksınız, Avrupa’da olsanız kuramayacaksınız. Dolayısıyla bunu kurdurtmayacağız. Bize diyorlar ki Libya’ya karışmayın. Siz kimsiniz de biz niye karışmayalım. Biz Libya’ya askerin gitmesine de izin verdik mecliste, Libya’ya da karışacağız, çevremize de karışacağız. Siz bizi ekonomiyle, dolarla terbiye edemeyeceksiniz. Geçenlerde bir bakanımız anlattı. Çok ilgimi çekti. Biz Azerbaycan Ermenistan savaşında Azerbaycan Türklerini kurtarmak için 4 tane helikopter istediler 1992’de. Ve biz veremedik. Niye veremedik helikopterimiz mi yoktu. Pilotumuz mu yoktu. Vardı. Niye veremedik. Amerika ne der Avrupa ne der diye veremedik. O günlerden bugünlere. Bugün İHA’larımızla, SİHA’larımızla Azerbaycan’la birlikte Dağlı Karabağ bölgesini Azerbaycan’la birlikte kurtarmaya kadar çalıştık. Hiç kimseden korkmadık. Neye mal olursa olsun Azerbaycan’da savaşı biz kazandık. Ben diyorum ki o Türkiye’de mi yaşamak istersiniz yoksa bugünkü Türkiye’de mi. Elbette ki bugünkü Türkiye’de."
https://tr.sputniknews.com/20211112/dolar-tl-999u-gordu-1050749151.html
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ak parti, dolar, süleyman karaman

AK Partili Karaman: Biz lider ülkeyiz, bizi ekonomiyle, dolarla terbiye edemeyeceksiniz

11:12 13.11.2021
© İHA / AHMET AKBUĞA AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman
AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
© İHA / AHMET AKBUĞA
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AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Türkiye’nin lider bir ülke olduğunu ifade ederek ne Amerika’nın ne Avrupa’nın bu ülkeyi ekonomiyle, dolarla terbiye edemeyeceğini söyledi.
Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde düzenlenen "Meşveret Erzincan" toplantısında konuşan Karaman, 'Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını' kaydetti.
Ekonomiyle ilgili sıkıntıları bildiklerini ve bu doğrultuda da çalıştıklarını kaydeden Karaman, “Biz Türkiye’yiz. Müstemleke ülke değiliz. Biz lider bir ülke olmak istiyoruz. Onun için bizim Cumhurbaşkanımızda diyor ki; Biz nereye kadar git dersek oraya kadar gideceksiniz biz nerede dur dersek orada duracaksınız. Biz nereye karış dersek oraya karışacaksınız biz nereye karışma dersek oraya karışmayacaksınız. Biz de diyoruz ki hayır. Biz lider ülkeyiz. Ve bu topraklarda, çevresindeki her şeye karışırız. Hiç biriniz engelleyemezsiniz. Doları yükseltebilirsiniz, ekonomiyle ilgili sıkıntılar çıkarabilirsiniz. Biz bayrağımıza, ülkemize hiç kimseye, hiçbir şekilde karıştırmayız" dedi.
"Bizim kimse birlikteliğimizi, dostluğumuzu bozamaz ve onun için Cumhurbaşkanımızı olanca gücümüzle destekliyoruz" ifadelerini kullanan Karaman, şunları söyledi:
"Şimdi diyorlar ki bize sizin güneyinizde bir terör devleti kuracağız. Kusura bakmayız diyoruz siz burada terör devleti kuramayacaksınız. Amerika’da olsa kuramayacaksınız, Avrupa’da olsanız kuramayacaksınız. Dolayısıyla bunu kurdurtmayacağız. Bize diyorlar ki Libya’ya karışmayın. Siz kimsiniz de biz niye karışmayalım. Biz Libya’ya askerin gitmesine de izin verdik mecliste, Libya’ya da karışacağız, çevremize de karışacağız. Siz bizi ekonomiyle, dolarla terbiye edemeyeceksiniz. Geçenlerde bir bakanımız anlattı. Çok ilgimi çekti. Biz Azerbaycan Ermenistan savaşında Azerbaycan Türklerini kurtarmak için 4 tane helikopter istediler 1992’de. Ve biz veremedik. Niye veremedik helikopterimiz mi yoktu. Pilotumuz mu yoktu. Vardı. Niye veremedik. Amerika ne der Avrupa ne der diye veremedik. O günlerden bugünlere. Bugün İHA’larımızla, SİHA’larımızla Azerbaycan’la birlikte Dağlı Karabağ bölgesini Azerbaycan’la birlikte kurtarmaya kadar çalıştık. Hiç kimseden korkmadık. Neye mal olursa olsun Azerbaycan’da savaşı biz kazandık. Ben diyorum ki o Türkiye’de mi yaşamak istersiniz yoksa bugünkü Türkiye’de mi. Elbette ki bugünkü Türkiye’de."
TL / Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
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