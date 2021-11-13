https://tr.sputniknews.com/20211113/ak-partili-karaman-biz-lider-ulkeyiz-bizi-ekonomiyle-dolarla-terbiye-edemeyeceksiniz-1050762460.html

AK Partili Karaman: Biz lider ülkeyiz, bizi ekonomiyle, dolarla terbiye edemeyeceksiniz

AK Partili Karaman: Biz lider ülkeyiz, bizi ekonomiyle, dolarla terbiye edemeyeceksiniz

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Türkiye’nin lider bir ülke olduğunu ifade ederek ne Amerika’nın ne Avrupa’nın bu ülkeyi ekonomiyle, dolarla... 13.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-13T11:12+0300

2021-11-13T11:12+0300

2021-11-13T11:12+0300

politika

ak parti

dolar

süleyman karaman

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0d/1050762435_0:0:3479:1958_1920x0_80_0_0_152ad2774aec2259fdcf443a8c63a6c9.jpg

Erzincan’ın Otlukbeli ilçesinde düzenlenen "Meşveret Erzincan" toplantısında konuşan Karaman, 'Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını' kaydetti.Ekonomiyle ilgili sıkıntıları bildiklerini ve bu doğrultuda da çalıştıklarını kaydeden Karaman, “Biz Türkiye’yiz. Müstemleke ülke değiliz. Biz lider bir ülke olmak istiyoruz. Onun için bizim Cumhurbaşkanımızda diyor ki; Biz nereye kadar git dersek oraya kadar gideceksiniz biz nerede dur dersek orada duracaksınız. Biz nereye karış dersek oraya karışacaksınız biz nereye karışma dersek oraya karışmayacaksınız. Biz de diyoruz ki hayır. Biz lider ülkeyiz. Ve bu topraklarda, çevresindeki her şeye karışırız. Hiç biriniz engelleyemezsiniz. Doları yükseltebilirsiniz, ekonomiyle ilgili sıkıntılar çıkarabilirsiniz. Biz bayrağımıza, ülkemize hiç kimseye, hiçbir şekilde karıştırmayız" dedi. "Bizim kimse birlikteliğimizi, dostluğumuzu bozamaz ve onun için Cumhurbaşkanımızı olanca gücümüzle destekliyoruz" ifadelerini kullanan Karaman, şunları söyledi: "Şimdi diyorlar ki bize sizin güneyinizde bir terör devleti kuracağız. Kusura bakmayız diyoruz siz burada terör devleti kuramayacaksınız. Amerika’da olsa kuramayacaksınız, Avrupa’da olsanız kuramayacaksınız. Dolayısıyla bunu kurdurtmayacağız. Bize diyorlar ki Libya’ya karışmayın. Siz kimsiniz de biz niye karışmayalım. Biz Libya’ya askerin gitmesine de izin verdik mecliste, Libya’ya da karışacağız, çevremize de karışacağız. Siz bizi ekonomiyle, dolarla terbiye edemeyeceksiniz. Geçenlerde bir bakanımız anlattı. Çok ilgimi çekti. Biz Azerbaycan Ermenistan savaşında Azerbaycan Türklerini kurtarmak için 4 tane helikopter istediler 1992’de. Ve biz veremedik. Niye veremedik helikopterimiz mi yoktu. Pilotumuz mu yoktu. Vardı. Niye veremedik. Amerika ne der Avrupa ne der diye veremedik. O günlerden bugünlere. Bugün İHA’larımızla, SİHA’larımızla Azerbaycan’la birlikte Dağlı Karabağ bölgesini Azerbaycan’la birlikte kurtarmaya kadar çalıştık. Hiç kimseden korkmadık. Neye mal olursa olsun Azerbaycan’da savaşı biz kazandık. Ben diyorum ki o Türkiye’de mi yaşamak istersiniz yoksa bugünkü Türkiye’de mi. Elbette ki bugünkü Türkiye’de."

https://tr.sputniknews.com/20211112/dolar-tl-999u-gordu-1050749151.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ak parti, dolar, süleyman karaman