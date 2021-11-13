https://tr.sputniknews.com/20211113/besiktas-baskani-cebi-pjanicin-bonservisini-almayi-arzu-ederiz-ama-sartlara-bagli-1050756713.html

Beşiktaş Başkanı Çebi: Pjanic'in bonservisini almayı arzu ederiz ama şartlara bağlı

Beşiktaş Başkanı Çebi: Pjanic'in bonservisini almayı arzu ederiz ama şartlara bağlı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, şartlar uygun olursa Barcelona'dan kiralanan Bosna Hersekli yıldız futbolcu Miralem Pjanic'in bonservisinin alınabileceğini... 13.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-13T00:22+0300

2021-11-13T00:22+0300

2021-11-13T00:22+0300

spor

beşiktaş

barcelona kulübü

bonservis

ahmet nur çebi

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi,, Türk Eğitim Derneği (TED) 16. Başkanları Toplantısı'na katılmak için Edirne'ye geldi. Çebi'yi, TED Edirne Koleji öğrencileri okul girişinde çiçekle karşıladı.Marşlar ve alkışlar eşliğinde konferans salonuna gelen Çebi, kendisinin de TED Koleji mezunu olduğunu belirtip öğrencilere başarılı bir eğitim hayatı diledi.Öğrencilerle sohbet eden ve onların sorularını cevaplayan Çebi, herkesin gönlünde bir takımın yer aldığını söyledi.Türkiye'deki tüm takımların Türk sporunu temsil ettiğini dile getiren Çebi, "Sizler de onların her birinin taraftarı olarak onları temsil etmekle kendinizle gurur duyabilirsiniz. Ben Beşiktaş'ı hepsinden daha çok sevdiğimi için Beşiktaşlıyım. Ama önemli olan sportif olarak desteklediğiniz takımın rakiplerine saygılı olmayı ve onları da değerli bulmayı öğrenmeniz ve kabullenmeniz gerekir" ifadelerini kullandı.'Pjanic, dünya çapında bir marka'Bir öğrencinin Miralem Pjanic'in bonservisinin alınmasıyla ilgili sorusunu Çebi, "Pjanic, dünya çapında bir marka. Bonservisini almayı arzu ederiz ama şartlara bağlı. Hiçbir zaman için boyunuzdan büyük işlere kalkışmayacaksınız. Boyumuzun içinde kalırsa halledeceğiz inşallah" diye cevapladı.Öğrencilerin Michy Batshuayi ve Pjanic'in performanslarıyla ilgili sorusunu da Çebi, "İkisi de dünya çapında önemli oyuncular. Ama yaşanan sakatlıklardan dolayı tam motive olmadıklarını düşünüyorum. İnşallah bundan sonra olup hedef, rakiplerimizi geçmek. İkisine de çok güveniyorum" cevabını verdi.'Transfer olacak mı?'Yeni transfer döneminde yıldız oyuncu transferleri olacak mı? sorusunu ise Çebi, şöyle cevapladı:

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beşiktaş, barcelona kulübü, bonservis, ahmet nur çebi