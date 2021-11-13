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https://tr.sputniknews.com/20211113/besiktas-baskani-cebi-pjanicin-bonservisini-almayi-arzu-ederiz-ama-sartlara-bagli-1050756713.html
Beşiktaş Başkanı Çebi: Pjanic'in bonservisini almayı arzu ederiz ama şartlara bağlı
Beşiktaş Başkanı Çebi: Pjanic'in bonservisini almayı arzu ederiz ama şartlara bağlı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, şartlar uygun olursa Barcelona'dan kiralanan Bosna Hersekli yıldız futbolcu Miralem Pjanic'in bonservisinin alınabileceğini... 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T00:22+0300
2021-11-13T00:22+0300
spor
beşiktaş
barcelona kulübü
bonservis
ahmet nur çebi
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi,, Türk Eğitim Derneği (TED) 16. Başkanları Toplantısı'na katılmak için Edirne'ye geldi. Çebi'yi, TED Edirne Koleji öğrencileri okul girişinde çiçekle karşıladı.Marşlar ve alkışlar eşliğinde konferans salonuna gelen Çebi, kendisinin de TED Koleji mezunu olduğunu belirtip öğrencilere başarılı bir eğitim hayatı diledi.Öğrencilerle sohbet eden ve onların sorularını cevaplayan Çebi, herkesin gönlünde bir takımın yer aldığını söyledi.Türkiye'deki tüm takımların Türk sporunu temsil ettiğini dile getiren Çebi, "Sizler de onların her birinin taraftarı olarak onları temsil etmekle kendinizle gurur duyabilirsiniz. Ben Beşiktaş'ı hepsinden daha çok sevdiğimi için Beşiktaşlıyım. Ama önemli olan sportif olarak desteklediğiniz takımın rakiplerine saygılı olmayı ve onları da değerli bulmayı öğrenmeniz ve kabullenmeniz gerekir" ifadelerini kullandı.'Pjanic, dünya çapında bir marka'Bir öğrencinin Miralem Pjanic'in bonservisinin alınmasıyla ilgili sorusunu Çebi, "Pjanic, dünya çapında bir marka. Bonservisini almayı arzu ederiz ama şartlara bağlı. Hiçbir zaman için boyunuzdan büyük işlere kalkışmayacaksınız. Boyumuzun içinde kalırsa halledeceğiz inşallah" diye cevapladı.Öğrencilerin Michy Batshuayi ve Pjanic'in performanslarıyla ilgili sorusunu da Çebi, "İkisi de dünya çapında önemli oyuncular. Ama yaşanan sakatlıklardan dolayı tam motive olmadıklarını düşünüyorum. İnşallah bundan sonra olup hedef, rakiplerimizi geçmek. İkisine de çok güveniyorum" cevabını verdi.'Transfer olacak mı?'Yeni transfer döneminde yıldız oyuncu transferleri olacak mı? sorusunu ise Çebi, şöyle cevapladı:
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beşiktaş, barcelona kulübü, bonservis, ahmet nur çebi

Beşiktaş Başkanı Çebi: Pjanic'in bonservisini almayı arzu ederiz ama şartlara bağlı

00:22 13.11.2021
© AA Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi
 Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
© AA
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, şartlar uygun olursa Barcelona'dan kiralanan Bosna Hersekli yıldız futbolcu Miralem Pjanic'in bonservisinin alınabileceğini söyledi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi,, Türk Eğitim Derneği (TED) 16. Başkanları Toplantısı'na katılmak için Edirne'ye geldi. Çebi'yi, TED Edirne Koleji öğrencileri okul girişinde çiçekle karşıladı.
Marşlar ve alkışlar eşliğinde konferans salonuna gelen Çebi, kendisinin de TED Koleji mezunu olduğunu belirtip öğrencilere başarılı bir eğitim hayatı diledi.
Öğrencilerle sohbet eden ve onların sorularını cevaplayan Çebi, herkesin gönlünde bir takımın yer aldığını söyledi.
Türkiye'deki tüm takımların Türk sporunu temsil ettiğini dile getiren Çebi, "Sizler de onların her birinin taraftarı olarak onları temsil etmekle kendinizle gurur duyabilirsiniz. Ben Beşiktaş'ı hepsinden daha çok sevdiğimi için Beşiktaşlıyım. Ama önemli olan sportif olarak desteklediğiniz takımın rakiplerine saygılı olmayı ve onları da değerli bulmayı öğrenmeniz ve kabullenmeniz gerekir" ifadelerini kullandı.

'Pjanic, dünya çapında bir marka'

Bir öğrencinin Miralem Pjanic'in bonservisinin alınmasıyla ilgili sorusunu Çebi, "Pjanic, dünya çapında bir marka. Bonservisini almayı arzu ederiz ama şartlara bağlı. Hiçbir zaman için boyunuzdan büyük işlere kalkışmayacaksınız. Boyumuzun içinde kalırsa halledeceğiz inşallah" diye cevapladı.
Öğrencilerin Michy Batshuayi ve Pjanic'in performanslarıyla ilgili sorusunu da Çebi, "İkisi de dünya çapında önemli oyuncular. Ama yaşanan sakatlıklardan dolayı tam motive olmadıklarını düşünüyorum. İnşallah bundan sonra olup hedef, rakiplerimizi geçmek. İkisine de çok güveniyorum" cevabını verdi.

'Transfer olacak mı?'

Yeni transfer döneminde yıldız oyuncu transferleri olacak mı? sorusunu ise Çebi, şöyle cevapladı:
"Futbolcuların takımlarına faydalı olabilmesi onların sadece meşhur olmasıyla söz konusu olamaz. Gelen futbolcunun karakteri ve mizacı oynadığı futbolun yanında size uyum sağlayacak. Siz de onu ailenizden biri gibi kucaklamayı bilemezseniz, dışarıda kalırsa faydasını göremezsiniz. Dolayısıyla iyi bir futbolcu seçecekseniz nasıl oynadığına bakacaksınız, yaşına, başına, fiziğine ama sonra ahlakına ve karakterine. Bunların hepsinden geçtiyse buraya geldiğinde siz onu kucaklamayı bileceksiniz. Eğer kucaklamayı başaramazsanız o güzelim güller solup gider ve size de faydası olmaz."
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