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Kayseri'de akaryakıt istasyonundaki marketten bıçak tehdidiyle 3 bin lira çalındı
Kayseri'de akaryakıt istasyonundaki marketten bıçak tehdidiyle 3 bin lira çalındı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde akaryakıt istasyonundaki market çalışanını bıçakla tehdit eden zanlı, kasadaki 3 bin lirayı çalarak kaçtı. 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T01:24+0300
2021-11-13T01:24+0300
2021-11-13T01:24+0300
türkiye
kayseri
soygun
para
melikgazi
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda, Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonuna gelen maskeli şüpheli, markete girerek kasiyeri bıçakla tehdit etti.Zanlı, kasada bulunan 3 bin lirayı alıp yolun karşısındaki boş araziye kaçtı.Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekiplerin zanlının yakalanması için çalışmaları sürüyor.
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Kayseri'de akaryakıt istasyonundaki marketten bıçak tehdidiyle 3 bin lira çalındı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde akaryakıt istasyonundaki market çalışanını bıçakla tehdit eden zanlı, kasadaki 3 bin lirayı çalarak kaçtı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda, Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonuna gelen maskeli şüpheli, markete girerek kasiyeri bıçakla tehdit etti.
Zanlı, kasada bulunan 3 bin lirayı alıp yolun karşısındaki boş araziye kaçtı.
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekiplerin zanlının yakalanması için çalışmaları sürüyor.