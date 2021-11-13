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https://tr.sputniknews.com/20211113/polonya-belarus-tren-yolu-gecislerini-durdurabiliriz-1050768037.html
Polonya: Belarus tren yolu geçişlerini durdurabiliriz
Polonya: Belarus tren yolu geçişlerini durdurabiliriz
Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Belarus’la trenyolu ile olan geçişleri durdurabileceklerini söyledi. 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T16:05+0300
2021-11-13T16:15+0300
dünya
polonya
belarus
göçmen
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RMF radyosunda konuşan Kaminski, sınırdaki göçmen krizinin sorumlusu olarak gördükleri Belarus’a karşı koymak konusunda ellerinde birçok imkan olduğunu ifade etti.Kaminski, “Belarus tren yolu trafiği dahil olmak üzere başka geçişleri de kapatabileceğimizi pekala biliyor. Belarus önemli bir geçiş ülkesi. Polonya da bu güzergahın özellikle de Çin’den malların getirilmesi konusunda ne kadar önemli olduğunu biliyor” dedi.Kuznitsa’daki geçiş noktasının kapatılmasının ilk uyarı işareti olduğunu belirten Kaminski, “Gerekli işaretleri gönderiyoruz. Ya yaptıklarına son verirler ya da tamamen izole olurlar, bu sadece siyasi değil, ekonomik anlamda da gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.Ormanlık alanda bir göçmenin daha cesedi bulunduÖte yandan Polonya sınır güçlerinin yaptığı açıklamada da göçmenlerin sınırdaki tellere zarar verdiği ileri sürüldü.Polonya polisi de Twitter’daki açıklamasında, Belarus sınırı yakınlarında ormanlık alanda Suriyeli bir gencin cesedinin bulunduğu bilgisi verildi.Belarus sınırındaki göçmen krizinin başlamasından bu yana sınır yakınlarında beş yasadışı göçmenin cesedi bulundu.Yaz aylarında Belarus’un Polonya, Litvanya ve Letonya sınırında Batı Avrupa’ya giden göçmenlerin sayısı artmıştı. Bu durum 8 Kasım’da daha da şiddetlenmiş ve sınırda yaklaşık 2 bin kişi toplanmıştı.Daha önce BMGK üyeleri Estonya, Fransa, İrlanda, Norveç, İngiltere, ABD ve Arnavutluk, Minsk’i bölgedeki istikrarı baltalamak için sınırda suni bir kriz yaratmakla suçlamıştı.Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise göçmen akışının önünü kesmeyeceklerini, Avrupa’nın yaptırımları yüzünden bunun için paralarının da güçlerinin de kalmadığını ifade etmişti.Söz konusu BMGK üyeleri Polonya sınırındaki yasadışı göçmenler nedeniyle Belarus’a karşı yeni yaptırımlar getirilmesini görüşmeye hazır oldukları açıklamasını yapmıştı.
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polonya, belarus, göçmen

Polonya: Belarus tren yolu geçişlerini durdurabiliriz

16:05 13.11.2021 (güncellendi: 16:15 13.11.2021)
© REUTERS / Irek DorozanskiBelarus - Polonya sınırı
Belarus - Polonya sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
© REUTERS / Irek Dorozanski
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Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Belarus’la trenyolu ile olan geçişleri durdurabileceklerini söyledi.
RMF radyosunda konuşan Kaminski, sınırdaki göçmen krizinin sorumlusu olarak gördükleri Belarus’a karşı koymak konusunda ellerinde birçok imkan olduğunu ifade etti.
Kaminski, “Belarus tren yolu trafiği dahil olmak üzere başka geçişleri de kapatabileceğimizi pekala biliyor. Belarus önemli bir geçiş ülkesi. Polonya da bu güzergahın özellikle de Çin’den malların getirilmesi konusunda ne kadar önemli olduğunu biliyor” dedi.
Kuznitsa’daki geçiş noktasının kapatılmasının ilk uyarı işareti olduğunu belirten Kaminski, “Gerekli işaretleri gönderiyoruz. Ya yaptıklarına son verirler ya da tamamen izole olurlar, bu sadece siyasi değil, ekonomik anlamda da gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.

Ormanlık alanda bir göçmenin daha cesedi bulundu

Öte yandan Polonya sınır güçlerinin yaptığı açıklamada da göçmenlerin sınırdaki tellere zarar verdiği ileri sürüldü.
Polonya polisi de Twitter’daki açıklamasında, Belarus sınırı yakınlarında ormanlık alanda Suriyeli bir gencin cesedinin bulunduğu bilgisi verildi.
Belarus sınırındaki göçmen krizinin başlamasından bu yana sınır yakınlarında beş yasadışı göçmenin cesedi bulundu.
Yaz aylarında Belarus’un Polonya, Litvanya ve Letonya sınırında Batı Avrupa’ya giden göçmenlerin sayısı artmıştı. Bu durum 8 Kasım’da daha da şiddetlenmiş ve sınırda yaklaşık 2 bin kişi toplanmıştı.
Daha önce BMGK üyeleri Estonya, Fransa, İrlanda, Norveç, İngiltere, ABD ve Arnavutluk, Minsk’i bölgedeki istikrarı baltalamak için sınırda suni bir kriz yaratmakla suçlamıştı.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise göçmen akışının önünü kesmeyeceklerini, Avrupa’nın yaptırımları yüzünden bunun için paralarının da güçlerinin de kalmadığını ifade etmişti.
Söz konusu BMGK üyeleri Polonya sınırındaki yasadışı göçmenler nedeniyle Belarus’a karşı yeni yaptırımlar getirilmesini görüşmeye hazır oldukları açıklamasını yapmıştı.
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