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https://tr.sputniknews.com/20211113/rus-hava-uzay-kuvvetleri-natonun-karadeniz-uzerinde-seyreden-kesif-ucaklarina-eslik-etti-1050769988.html
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, NATO'nun Karadeniz üzerinde seyreden keşif uçaklarına eşlik etti
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, NATO'nun Karadeniz üzerinde seyreden keşif uçaklarına eşlik etti
Rusya Savunma Bakanlığı, Hava-Uzay Kuvvetleri’nin son 24 saatte NATO'ya ait 4 keşif uçağının Karadeniz hava sahasında uçuş gerçekleştirdiğini tespit ettiğini... 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T17:27+0300
2021-11-13T17:35+0300
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karadeniz
savaş uçağı
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Rusya Savunma Bakanlığı, son bir gün içinde Hava-Uzay Kuvvetleri ve Karadeniz Filosu tarafından NATO’ya ait 4 keşif uçağının Karadeniz hava sahasında uçtuğunun tespit edildiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Son 24 saat içinde Karadeniz bölgesinin hava sahasında NATO ülkelerinin 4 keşif uçağının uçtuğu tespit edildi, söz konusu uçuşlara Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin radar sistemleri ve Karadeniz Filosu kuvvetleri eşlik etti" ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre, Kıbrıs'taki Ağrotur (Akrotiri) Hava Üssü’nden hareket eden ABD Hava Kuvvetleri’ne ait U-25 stratejik uçağı, Ukrayna hava sahasından ve Karadeniz’in kuzeybatı kesiminde keşif faaliyetlerinde bulundu."ABD Donanması gemi grubunun aktif faaliyetleri ve NATO uçaklarının keşif uçuşları kaydırıldı ve şu anda Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde yürütülüyor" denilen açıklamada, bu bölgede ABD Donanması'na ait üç adet P-8A devriye uçağının uçtuğunun saptandığı, söz konusu uçakların Moskva füze kruvazörü, Amiral Essen fırkateyni ve Pavel Derjavin devriye gemisi tarafından kontrol edildiği vurgulandı.Rusya Savunma Bakanlığı, ABD’nin Karadeniz bölgesindeki askeri aktivitelerinin takibine devam edildiğinin altını çizdi.Washington ve NATO müttefikleri son zamanlarda Karadeniz’deki keşif operasyonlarının sayısını önemli ölçüde artırdı. Rusya Savunma Bakanlığı’nın tahminlerine göre ABD, Karadeniz bölgesinde Rusya’nın yakınında çok uluslu ordu birliği oluşturmaya çalışıyor.Bakanlıktan yapılan bir başka açıklamada da ABD ordusunun Donbass’taki çatışmanın güç yoluyla çözümü durumuna karşı bölgeyi incelediği belirtilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211112/rusya-ordusu-karadenizde-natoya-ait-6-ucaga-eslik-etti---1050739946.html
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abd, rusya, donbass, karadeniz, savaş uçağı, keşif uçağı, p-8a poseidon

Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, NATO'nun Karadeniz üzerinde seyreden keşif uçaklarına eşlik etti

17:27 13.11.2021 (güncellendi: 17:35 13.11.2021)
© WikipediaP-8A Poseidon
P-8A Poseidon - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
© Wikipedia
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Rusya Savunma Bakanlığı, Hava-Uzay Kuvvetleri’nin son 24 saatte NATO'ya ait 4 keşif uçağının Karadeniz hava sahasında uçuş gerçekleştirdiğini tespit ettiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, son bir gün içinde Hava-Uzay Kuvvetleri ve Karadeniz Filosu tarafından NATO’ya ait 4 keşif uçağının Karadeniz hava sahasında uçtuğunun tespit edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Son 24 saat içinde Karadeniz bölgesinin hava sahasında NATO ülkelerinin 4 keşif uçağının uçtuğu tespit edildi, söz konusu uçuşlara Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin radar sistemleri ve Karadeniz Filosu kuvvetleri eşlik etti" ifadelerine yer verildi.
Açıklamaya göre, Kıbrıs'taki Ağrotur (Akrotiri) Hava Üssü’nden hareket eden ABD Hava Kuvvetleri’ne ait U-25 stratejik uçağı, Ukrayna hava sahasından ve Karadeniz’in kuzeybatı kesiminde keşif faaliyetlerinde bulundu.
"ABD Donanması gemi grubunun aktif faaliyetleri ve NATO uçaklarının keşif uçuşları kaydırıldı ve şu anda Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde yürütülüyor" denilen açıklamada, bu bölgede ABD Donanması'na ait üç adet P-8A devriye uçağının uçtuğunun saptandığı, söz konusu uçakların Moskva füze kruvazörü, Amiral Essen fırkateyni ve Pavel Derjavin devriye gemisi tarafından kontrol edildiği vurgulandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, ABD’nin Karadeniz bölgesindeki askeri aktivitelerinin takibine devam edildiğinin altını çizdi.
Washington ve NATO müttefikleri son zamanlarda Karadeniz’deki keşif operasyonlarının sayısını önemli ölçüde artırdı. Rusya Savunma Bakanlığı’nın tahminlerine göre ABD, Karadeniz bölgesinde Rusya’nın yakınında çok uluslu ordu birliği oluşturmaya çalışıyor.
Bakanlıktan yapılan bir başka açıklamada da ABD ordusunun Donbass’taki çatışmanın güç yoluyla çözümü durumuna karşı bölgeyi incelediği belirtilmişti.
NATO-Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
Rusya ordusu, Karadeniz’de NATO’ya ait 6 uçağa eşlik etti
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